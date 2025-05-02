O que é a Hugging Face?

Antes da Hugging Face, os modelos mais poderosos eram geralmente difíceis de usar porque exigiam experiência especializada e muitos recursos de computação. Colocar as ferramentas em código aberto ajudou a facilitar o uso desses modelos, com todo o código e a documentação necessários. Isso permitiu que pesquisadores, estudantes e startups experimentassem e construíssem, o que acelerou enormemente a inovação globalmente. Depois da Hugging Face, os desenvolvedores puderam compartilhar conhecimento facilmente e se beneficiar dos esforços uns dos outros, permitindo que criassem modelos melhores juntos.

Essa ênfase em código aberto também incentivou empresas maiores a compartilhar seu trabalho, permitindo que todo o ecossistema se beneficie. A Microsoft integrou os modelos da Hugging Face a seus serviços do Azure, fornecendo aos clientes corporativos acesso direto a ferramentas de IA de última geração. De forma semelhante, a NVIDIA colaborou com a Hugging Face para otimizar o treinamento e a inferência de modelos para GPUs, ajudando a escalar fluxos de trabalho de deep learning para enormes conjuntos de dados.