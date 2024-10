Inteligência artificial (IA) em código aberto refere-se às tecnologias de IA em que o código-fonte está disponível gratuitamente para qualquer pessoa utilizar, modificar e distribuir. Quando algoritmos de IA, modelos pré-treinados e conjuntos de dados estão disponíveis para uso público e experimentação, surgem aplicações criativas de IA enquanto uma comunidade de entusiastas voluntários se baseia no trabalho disponível e acelera o desenvolvimento de soluções práticas de IA. Consequentemente, essas tecnologias muitas vezes levam às melhores ferramentas para lidar com desafios complexos em muitos casos de uso corporativo.

Projetos e bibliotecas de IA em código aberto, disponíveis gratuitamente em plataformas como o GitHub, impulsionam a inovação digital em setores como saúde, finanças e educação. Frameworks e ferramentas prontamente disponíveis capacitam os desenvolvedores economizando tempo e permitindo que eles se concentrem na criação de soluções personalizadas para atender aos requisitos específicos do projeto. Aproveitando as bibliotecas e ferramentas disponíveis, pequenas equipes de desenvolvedores podem criar aplicativos valiosos para diversas plataformas, como Microsoft Windows, Linux, iOS e Android.

A diversidade e a acessibilidade da IA em código aberto possibilitam um amplo conjunto de casos de uso benéficos, como proteção contra fraudes em tempo real, análise de imagens médicas, recomendações personalizadas e aprendizado personalizado. Essa disponibilidade torna os projetos de código aberto e os modelos de IA populares entre desenvolvedores, pesquisadores e organizações. Utilizando a IA em código aberto, as organizações têm acesso efetivo a uma comunidade grande e diversificada de desenvolvedores que contribuem constantemente para o desenvolvimento e aprimoramento constantes das ferramentas de IA. Esse ambiente colaborativo promove transparência e melhoria contantes, levando a ferramentas modulares, confiáveis e ricas em recursos. Além disso, a neutralidade do fornecedor da IA em código aberto garante que as organizações não estejam vinculadas a um fornecedor específico.

Embora a IA em código aberto ofereça possibilidades atraentes, sua acessibilidade gratuita apresenta riscos que as organizações devem enfrentar com cautela. O aprofundamento no desenvolvimento de IA personalizada sem metas e objetivos bem definidos pode levar a resultados desalinhados, desperdício de recursos e ao fracasso do projeto. Além disso, algoritmos tendenciosos podem produzir resultados inúteis e perpetuar suposições prejudiciais. A natureza prontamente disponível da IA em código aberto também gera preocupações de segurança: agentes maliciosos podem aproveitar as mesmas ferramentas para manipular resultados ou criar conteúdo prejudicial.

Dados de treinamento tendenciosos podem levar a resultados discriminatórios, enquanto o desvio de dados pode tornar os modelos ineficazes e erros de rotulagem podem levar a modelos não confiáveis. As empresas podem expor seus stakeholders a riscos quando utilizam tecnologias que não desenvolveram internamente. Essas questões destacam a necessidade de consideração cuidadosa e implementação responsável da IA em código aberto.

Até o momento em que este texto foi escrito, os gigantes da tecnologia têm opiniões contraditórias sobre o assunto (este link está fora da IBM). Por meio da AI Alliance, empresas como a Meta e a IBM defendem a IA em código aberto, enfatizando o intercâmbio científico aberto e a inovação. Por outro lado, Google, Microsoft e OpenAI são a favor de uma abordagem fechada, citando preocupações com segurança e o uso indevido da IA. Governos como o dos EUA e da UE estão explorando maneiras de equilibrar a inovação com preocupações éticas e de segurança.