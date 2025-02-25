O que é observabilidade do LLM?

As métricas de observabilidade de LLMs podem ser categorizadas em três dimensões principais.

A observabilidade abrangente de grandes modelos de linguagem (LLMs) só pode acontecer se rastrearmos métricas de observabilidade que monitoram o desempenho do sistema, o consumo de recursos e o comportamento do modelo.4

Métricas de desempenho do sistema:

Latência: a duração da entrada até a saída, representando o tempo de resposta do modelo.





a duração da entrada até a saída, representando o tempo de resposta do modelo. Rendimento: contagem de solicitações que o modelo processa em uma duração específica; uma medida da carga do modelo.





contagem de solicitações que o modelo processa em uma duração específica; uma medida da carga do modelo. Taxa de erros: a taxa de falhas ou respostas inválidas; um reflexo da confiabilidade do modelo.

Métricas de utilização de recursos:

Uso da CPU/GPU: medição de recursos consumidos durante a inferência, com relevância para o custo e a eficiência.





medição de recursos consumidos durante a inferência, com relevância para o custo e a eficiência. Uso de memória: RAM ou armazenamento consumido durante o processamento. Embora importante para o desempenho e a escalabilidade, esse uso é secundário em relação à tarefa geral.





RAM ou armazenamento consumido durante o processamento. Embora importante para o desempenho e a escalabilidade, esse uso é secundário em relação à tarefa geral. Uso de tokens: rastreie tokens processados. Esta etapa é especialmente importante quando os tokens estão associados ao custo nos modelos.





rastreie tokens processados. Esta etapa é especialmente importante quando os tokens estão associados ao custo nos modelos. Taxa de latência da taxa de transferência: a taxa de transferência descreve a carga de trabalho de um sistema versus sua capacidade de resposta; encontrar um bom equilíbrio entre esses dois é essencial para a eficiência.

Métricas de comportamento do modelo: