O que é meta prompting?

Considere um cenário. Você faz uma pergunta a um modelo de IA, ele dá uma resposta e acabou. Em vez disso, dê a ele um modelo testado que mostre exatamente como pensar em relação a um problema complexo e, de repente, ele estará resolvendo uma categoria inteira, de forma mais rápida, inteligente e com mais consistência. É isso que o meta prompting oferece.

Embora grandes modelos de linguagem (LLMs) como o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google e os modelos de código aberto da Anthropic possam lidar com muitas tarefas, eles muitas vezes tropeçam em raciocínios complexos. Métodos atuais, como cadeia de pensamento e árvore de pensamento, ajudam, mas não podem se igualar ao raciocínio humano. O meta prompting muda isso ao fornecer aos LLMs frameworks estruturados para um desempenho mais avançado.

O meta prompting é uma técnica de engenharia de prompts avançada que oferece aos LLMs um modelo de prompts reutilizável, passo a passo, em linguagem natural. Esse método permite que o modelo resolva uma categoria inteira de tarefas complexas, em vez de um único prompt para um único problema. O meta prompting ensina um modelo de IA a pensar sobre como resolver o problema, focando na estrutura, na sintaxe e no padrão de raciocínio necessário para chegar à resposta final. Ou seja, ele usa a engenharia de prompts para definir como o modelo deve pensar no problema, passo a passo, antes de produzir a resposta final.

Por exemplo, um usuário pede a uma IA para resolver um sistema de duas equações lineares, x - y = 4 e 2x + 3y = 12. A IA pode ser instruída usando um meta prompt para:

Determine os coeficientes de cada equação.

Escolha um método de resolução.

Resolva o problema passo a passo para derivar cada variável.

Insira os valores em ambas as equações e verifique o resultado.

Essa arquitetura oferece adaptabilidade, fornece saídas de alta qualidade e permite que os agentes de IA lidem com problemas complexos em quase todos os domínios com poucos novos prompts.