Escolha a ferramenta de revisão de código de IA certa: para começar, selecione uma ferramenta de revisão de código de IA que atenda às necessidades da Organização. Muitas das opções populares oferecem vários recursos, incluindo suporte a várias linguagens de programação e integração com fluxos de trabalho existentes. As organizações devem procurar ferramentas que forneçam métricas para avaliar a qualidade do código, como complexidade do código, taxas de duplicação e cumprimento dos padrões de programação. Essas métricas ajudam uma organização a definir benchmarks para seu processo de desenvolvimento.



Configure a integração e a configuração: depois que uma ferramenta for escolhida, a etapa seguinte é a integração da equipe. Isso exige documentação clara e sessões de treinamento para familiarizar todos com os recursos e capacidades da ferramenta. As organizações precisam configurar ferramentas para se alinharem aos padrões de codificação e aos requisitos específicos do projeto, o que pode incluir a configuração de regras ou limites personalizados para métricas específicas.



Incorpore a IA no processo de revisão: o próximo passo é integrar a ferramenta de IA ao processo de revisão de código existente da organização. A IA gera comentários de avaliação com base em sua análise, destacando possíveis problemas e sugerindo melhorias. Esse processo não apenas agilizará o processo de avaliação, mas também permitirá que os desenvolvedores aprendam com o feedback com o passar do tempo.



Use métricas para impulsionar melhorias: as organizações devem pegar as informações da revisão do código de IA e utilizar essas métricas para rastrear o desempenho de uma equipe. Ao monitorar as tendências na qualidade do código ao longo do tempo, as equipes de desenvolvimento podem apontar áreas de melhoria. Além disso, as equipes podem utilizar esses insights durante as reuniões de equipe e gerar ideias sobre como lidar com problemas recorrentes e melhorar as práticas de programação.