O que é documentação de código?

Documentação como código, ou “docs as code”, trata a documentação como código de software. Essa abordagem gerencia a documentação usando as mesmas ferramentas do código-fonte, incluindo sistemas de controle de versão para revisar e acompanhar alterações, testes automatizados para identificar problemas de formatação e estilo, e integração contínua/entrega contínua (CI/CD) para atualizar e implementar a documentação.

Embora a documentação de código abranja a prática mais ampla de documentar código, docs as code é uma estratégia específica e uma abordagem mais técnica para escrever documentação.