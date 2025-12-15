No entanto, a produtividade da engenharia de software abrange mais do que velocidade e eficiência. Também inclui eficácia, qualidade do código e a experiência do desenvolvedor. Em algumas dessas áreas, a IA pode mais atrapalhar do que ajudar.

Um estudo da organização de pesquisa sem fins lucrativos METR descobriu que as ferramentas de IA podem, na verdade, atrasar os desenvolvedores em alguns casos. Os entrevistados relataram alguns fatores que podem explicar a redução na velocidade, incluindo o pior desempenho das ferramentas de IA em ambientes de desenvolvimento grandes e complexos e a falta de contexto ou conhecimento tácito vital por parte dessas ferramentas.

A Stack Overflow’s 2025 Developer Survey revelou resultados semelhantes. Os entrevistados citaram lidar com soluções que estão "quase certas, mas não bastante" como sua maior frustração quando se trata de ferramentas de IA, seguida pelo processo demorado de depuração de linhas de código geradas pela IA. Os desenvolvedores entrevistados também disseram que ainda recorreriam a outra pessoa para obter ajuda quando não confiassem nas respostas da IA, tivessem preocupações éticas ou de segurança sobre código, quisessem aprender as melhores práticas ou quando estivessem "empacados" e não conseguissem explicar o problema.

Isso torna o toque humano ainda mais valioso para cultivar desenvolvedores produtivos e de alto desempenho. A IA está se tornando uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de software, mas não é uma varinha mágica. O desenvolvimento de software ainda requer a entrada de seres humanos para ser eficaz. Aqui estão seis maneiras de aumentar a produtividade do desenvolvedor de software — com e além da IA.