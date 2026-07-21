IA para desenvolvimento de software

Construa, lance e escale com ferramentas de desenvolvimento de software impulsionadas por IA

Guia: Vá da programação com IA à entrega
IA agêntica para Cognos Analytics

Modernize o ciclo de vida do desenvolvimento de software com IA

Desenvolva, modernize e governe aplicações com confiança

A IA no desenvolvimento de software está indo além da geração de código para transformar como o software é entregue. Nossas soluções permitem fluxos de trabalho assistidos por IA ao longo do ciclo de vida—melhorando a compreensão do sistema, coordenando a entrega, incorporando governança e apoiando a evolução contínua e resiliente do software em escala.

 

Infográfico: desenvolvimento de software assistido por IA
IA que funciona em todo o SDLC

Aplique IA além de tarefas isoladas de código, abrangendo planejamento, refatoração, testes e pipelines, para que as mudanças se propaguem de forma confiável em todos os sistemas.
Modernização sem regressão 

Acelere a entrega enquanto preserva a integridade do sistema para reduzir a dívida técnica, refatorar com segurança e manter a consistência em grandes bases de código.
Controle de custos com sinais claros

Instrua o SDLC com análises para rastrear o uso, otimizar recursos e alinhar a adoção de IA com resultados de engenharia mensuráveis.
Segurança e governança integradas 

Incorpore a aplicação de políticas e práticas de programação segura desde o início para identificar problemas mais cedo, reduzir retrabalho e padronizar o desenvolvimento sem desacelerar as equipes.

Produtos relevantes

Simplifique tarefas repetitivas e reduza a carga cognitiva, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em trabalhos de engenharia de maior valor. Eles podem usar chatbots ou outros tipos de comandos para gerar código, bem como testes de unidade que garantam a qualidade do código, transformem e completem automaticamente e criem documentação do código, entendam o código e outros. Dependendo dos seus casos de uso, você pode optar por uma ou mais ferramentas de programação de IA.
IBM Bob
Acelere o desenvolvimento de software automatizando trabalhos complexos, desde a criação de funcionalidades até a modernização de sistemas legados e garantindo uma entrega segura e de alta qualidade.
IBM Instana
Obtenha observabilidade simples, com IA, para equipes de DevOps e engenharia, automatizando insights para melhorar o desempenho, a confiabilidade e a eficiência.
Terraform
Automatize o provisionamento em nuvem, datacenter e SaaS, permitindo um único fluxo de trabalho para gerenciar a infraestrutura ao longo de seu ciclo de vida.

Serviços relevantes

Serviços de desenvolvimento de aplicações

Modernize aplicações com desenvolvimento impulsionado por IA, acelerando a entrega, reduzindo custos e construindo sistemas resilientes e nativos da nuvem para agilidade.

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Desenvolvedor de TI moderno usando computador no escritório enquanto trabalha em jogos de VR e software.
Serviços de integração de IA

Integre e orquestre agentes de IA em várias plataformas com governança integrada, transformando ferramentas fragmentadas em resultados seguros, escaláveis e prontos para a empresa.

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Líderes de negócios sorrindo e conversando no ambiente de trabalho. Dois executivos em pé trabalhando, conversando e usando um notebook em escritório corporativo
Consultoria de governança de IA

Habilite IA confiável em escala com governança integrada, incorporando controles automatizados em todos os modelos para reduzir riscos e acelerar a inovação em conformidade.

 Explore a consultoria de governança de IA
Jovem mulher e uma senhora usando seus dispositivos enquanto compartilham uma mesa e mantêm distanciamento social

Recursos

Tech Trends ‘26: plataformas de desenvolvimento nativas de IA
Leia o relatório para descobrir insights acionáveis que ajudarão você a transformar a produtividade dos desenvolvedores em um catalisador para o crescimento da empresa.
O que um parceiro de desenvolvimento de IA significa para o seu SDLC
Veja como o desenvolvimento nativo de IA pode capacitar equipes ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software.
Análise da RedMonk sobre como equipes de engenharia líderes usam IA agêntica
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IBM Bob avança a posição da IBM no desenvolvimento agêntico do SDLC
Saiba como o IBM Bob se diferencia de outras ferramentas agênticas no mercado e veja considerações-chave para adoção.
Dê o próximo passo

Transforme seu processo de desenvolvimento de software desde o início com desenvolvimento assistido por IA.  Agende um horário com um especialista para discutir as possibilidades.

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