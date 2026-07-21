Simplifique tarefas repetitivas e reduza a carga cognitiva, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em trabalhos de engenharia de maior valor. Eles podem usar chatbots ou outros tipos de comandos para gerar código, bem como testes de unidade que garantam a qualidade do código, transformem e completem automaticamente e criem documentação do código, entendam o código e outros. Dependendo dos seus casos de uso, você pode optar por uma ou mais ferramentas de programação de IA.