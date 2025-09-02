Nossos serviços de integração de IA capacitam as organizações a criar experiências potencializadas por IA para clientes e colaboradores que liberam novas oportunidades de crescimento. Com a integração de serviços de IA pré-criados, incluindo o IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, otimize a prontidão para IA e entregue resultados mensuráveis em áreas críticas como RH, aquisição, atendimento ao cliente e outras.

Não se limite a aprimorar tarefas, repense como o trabalho é feito: use seus dados com uma orquestração de IA observável e governada, acessível por meio de qualquer experiência do usuário, para criar fluxos de trabalho escaláveis com IA incorporada, de forma mais rápida.