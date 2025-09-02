Serviços de integração de IA

Crie fluxos de trabalho confiáveis de ponta a ponta, potencializados por IA, que começam e terminam com a geração de valor

Quebre os silos com a transformação impulsionada por IA

Nossos serviços de integração de IA capacitam as organizações a criar experiências potencializadas por IA para clientes e colaboradores que liberam novas oportunidades de crescimento. Com a integração de serviços de IA pré-criados, incluindo o IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, otimize a prontidão para IA e entregue resultados mensuráveis em áreas críticas como RH, aquisição, atendimento ao cliente e outras.

Não se limite a aprimorar tarefas, repense como o trabalho é feito: use seus dados com uma orquestração de IA observável e governada, acessível por meio de qualquer experiência do usuário, para criar fluxos de trabalho escaláveis com IA incorporada, de forma mais rápida.
Recursos Projete e implemente aplicativos de IA agêntica

Nós vamos além de construir modelos e agentes de IA. Entregamos aplicativos agênticos que integram sem dificuldades a experiência do usuário, a execução autônoma de processos e produtos de dados impulsionados por IA para gerar resultados de negócio reais.

 Está iniciando no mundo dos agentes? Saiba mais aqui Transformação em escala empresarial

Alcance um impacto escalável em todas as áreas do seu negócio, incluindo atendimento ao cliente, finanças, aquisição e RH, com nossas parcerias estratégicas, nossos ativos e a plataforma de IA líder do setor, watsonx. Todos esses serviços estão disponíveis e garantem, desde o início, governança de IA de nível empresarial, controle e medição de valor.

 Saiba mais sobre nossos parceiros Governança desde a concepção

Nós integramos a governança em todo o processo de desenvolvimento da IA, com monitoramento, controle e acompanhamento de valor integrados, para garantir que cada aplicativo agêntico seja seguro, em conformidade e mensurável.

 Conheça nossos serviços de governança de IA Execução de IA de ponta a ponta

Transforme processos inteiros, da IA generativa à experiência do usuário, fluxos de trabalho e dados, usando aplicativos agênticos para proporcionar maior automação, custos mais baixos e decisões mais rápidas e inteligentes em todo o processo.

 Saiba mais sobre nossos serviços de automação

Conheça nossos especialistas Francesco Brenna
Senior Partner and VP, AI Integration, IBM Consulting
Sumeet Parashar
Associate Partner, Global AI Integration Services, Microsoft Offering, IBM Consulting
Janorious Rabeela
Global CTO, AI Integration Services, IBM Consulting
Shobhit Varshney
Head of Data and AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting
Tom Utiger
Global AI Integration Services Leader, IBM Consulting
Soluções relacionadas Consultoria em inteligência artificial

Crie fluxos de trabalho inteligentes que utilizam IA, dados e análise de risco para transformar as aspirações de IA em resultados de negócios tangíveis.

 Explore os serviços de consultoria em IA Consultoria de dados

Libere todo o valor dos seus dados com uma estratégia personalizada para que você possa aproveitar ao máximo seus investimentos em inteligência artificial.

 Explore os serviços de consultoria em dados Controle por IA

Saiba como trabalhamos com clientes para criar uma estratégia de IA responsável e transparente, apoiada por frameworks e metodologias de governança organizacional, juntamente com plataformas automatizadas de governança de IA.

 Explore os serviços de governança de IA
Próximas etapas

