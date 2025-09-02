Crie fluxos de trabalho confiáveis de ponta a ponta, potencializados por IA, que começam e terminam com a geração de valor
Nossos serviços de integração de IA capacitam as organizações a criar experiências potencializadas por IA para clientes e colaboradores que liberam novas oportunidades de crescimento. Com a integração de serviços de IA pré-criados, incluindo o IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, otimize a prontidão para IA e entregue resultados mensuráveis em áreas críticas como RH, aquisição, atendimento ao cliente e outras.
Não se limite a aprimorar tarefas, repense como o trabalho é feito: use seus dados com uma orquestração de IA observável e governada, acessível por meio de qualquer experiência do usuário, para criar fluxos de trabalho escaláveis com IA incorporada, de forma mais rápida.
Nós vamos além de construir modelos e agentes de IA. Entregamos aplicativos agênticos que integram sem dificuldades a experiência do usuário, a execução autônoma de processos e produtos de dados impulsionados por IA para gerar resultados de negócio reais.
Alcance um impacto escalável em todas as áreas do seu negócio, incluindo atendimento ao cliente, finanças, aquisição e RH, com nossas parcerias estratégicas, nossos ativos e a plataforma de IA líder do setor, watsonx. Todos esses serviços estão disponíveis e garantem, desde o início, governança de IA de nível empresarial, controle e medição de valor.
Nós integramos a governança em todo o processo de desenvolvimento da IA, com monitoramento, controle e acompanhamento de valor integrados, para garantir que cada aplicativo agêntico seja seguro, em conformidade e mensurável.
Transforme processos inteiros, da IA generativa à experiência do usuário, fluxos de trabalho e dados, usando aplicativos agênticos para proporcionar maior automação, custos mais baixos e decisões mais rápidas e inteligentes em todo o processo.
Crie fluxos de trabalho inteligentes que utilizam IA, dados e análise de risco para transformar as aspirações de IA em resultados de negócios tangíveis.
Libere todo o valor dos seus dados com uma estratégia personalizada para que você possa aproveitar ao máximo seus investimentos em inteligência artificial.
Saiba como trabalhamos com clientes para criar uma estratégia de IA responsável e transparente, apoiada por frameworks e metodologias de governança organizacional, juntamente com plataformas automatizadas de governança de IA.
