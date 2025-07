Como CIO, você conhece bem o entusiasmo em torno da IA e seu potencial para transformar seus negócios. Com a rápida evolução na IA generativa e na IA agêntica significa, é hora de analisar mais de perto a incrível oportunidade de gerar valor real para os negócios com essa tecnologia.

A IA tem o potencial de transformar todos os aspectos de um negócio, da experiência do cliente às operações. Na IBM, realmente acreditamos que o futuro do trabalho não é sobre humanos versus máquinas; é sobre humanos e máquinas trabalhando juntos para alcançar melhores resultados. Vou pegar emprestada a frase de outro líder que disse: “A IA é como o Tony Stark usando a armadura do Homem de Ferro.”

Minha equipe diria que sou um otimista cínico, mas não se engane, sou extremamente otimista quanto ao uso de agentes de IA e assistentes de IA para impulsionar a transformação dos negócios. Meu lado otimista acredita fundamentalmente na produtividade empresarial com IA. Além disso, acredito que só podemos alcançar nosso potencial com uma abordagem aberta. Vejo essas ferramentas como essenciais para automatizar tarefas rotineiras, fornecer insights em tempo real, aumentar a eficácia das equipes e aprimorar a experiência do cliente.

Sim, existe uma divisão muito real entre esse potencial otimista e as demandas técnicas para realizar esse potencial. Como CIO, é uma divisão que navego todos os dias. O problema é que, na pressa de usar o brinquedo novo e brilhante (leia-se: IA), muitos CIOs e líderes de tecnologia simplesmente adicionam chatbots ou copilotos sobre o software existente, sem ter uma estratégia clara e capacidade de integrar a IA em um nível mais profundo na plataforma.

Para aproveitar o valor da IA para a produtividade empresarial, a empresa precisa fazer uma pausa introspectiva sobre como opera e qual mentalidade impulsiona essas operações.