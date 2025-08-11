O "como": navegando pelas complexidades da IA agêntica

Um dos desafios mais significativos na implementação da IA agêntica está em tornar as aplicações prontas para uso corporativo. Isso envolve integrar com segurança os agentes de IA em um ambiente de TI complexo e orquestrar suas interações em vários sistemas. Para alcançar isso, as organizações devem:

Aproveitar investimentos existentes: construir sobre investimentos estratégicos já feitos em plataformas de dados e IA. Seja no IBM watsonx, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) ou Google Cloud, essas plataformas formam a camada fundamental para implementar IA agêntica.

Avaliar casos de uso: conduzir avaliações detalhadas de processos de negócio para identificar aqueles que podem se beneficiar da IA agêntica. Isso envolve avaliar a adequação dos processos e determinar os recursos de IA necessários para transformá-los.

Projetar arquitetura escalável: desenvolver uma arquitetura que suporte integração e orquestração contínua de agentes entre plataformas. Isso inclui recursos como orquestração multiagente, colaboração segura entre agentes, controle de acesso a ferramentas e gestão centralizada do ciclo de vida de agentes.