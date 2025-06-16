Nas reuniões com os líderes de negócios, há entusiasmo sobre o potencial do que a IA agêntica pode fazer por uma organização. Há também uma clara necessidade de responder à pergunta de como os líderes de negócios podem implementar de forma eficaz e eficiente a IA agêntica.
Uma nova pesquisa do IBM® Institute for Business Value mostra a adesão e o entusiasmo dos líderes empresariais: 86% dos entrevistados esperam que a automação de processos e a reinvenção dos fluxos de trabalho sejam mais eficazes com os agentes de IA até 2027.
As ferramentas tradicionais de IA ou automação estão oferecendo ganhos de produtividade úteis, mas ainda secundários, mas não estão transformando o processo subjacente. Com a IA agêntica, podemos realmente começar a gerar resultados de negócios maiores e mais estratégicos que podem criar maior produtividade e eficiência em uma organização.
Não se trata apenas de a IA nos dizer o que fazer, trata-se de a IA começar a fazê-lo. Precisamos migrar além dos assistentes de IA e expandir o que é possível com agentes de IA que possam executar e adaptar processos sob supervisão humana. Essa mudança exige uma verdadeira reengenharia de como o trabalho é feito, liberando o tipo de valor que os líderes de negócios realmente querem alcançar.
Setenta e seis por cento dos executivos entrevistados afirmam que estão operando e entregando provas de conceito que permitem a automação autônoma de fluxos de trabalho inteligentes por meio de agentes de IA, de acordo com o IBM Institute for Business Value.
Todos os clientes com quem trabalhei querem que tenhamos um entendimento profundo da IA agêntica, um ponto de vista confiável e experiência em escalar a IA agêntica. E por boas razões. A IA agêntica vem com muitas promessas e um potencial imenso para transformar sua empresa, mas junto com ela vêm demandas técnicas e a necessidade de uma mudança cultural dentro de uma organização.
Pela minha própria experiência, aprendi que o “como” se tornou um foco proeminente para clientes e organizações. Eles estão interessados em ver resultados incríveis em economia de custos, eficiência e produtividade. Veja a seguir minhas percepções sobre como integrar essa tecnologia e escalá-la para obter ótimos resultados.
Áreas específicas em que vimos a IA agêntica trabalhar incluem atendimento ao cliente, aquisição, finanças e todo o processo de TI, mas o que estamos vendo no atendimento ao cliente especificamente é uma oportunidade significativa.
Na verdade, transformamos as centrais de contato que usavam ferramentas tradicionais de chatbots e automação, migrando para uma abordagem agêntica. Nossa abordagem de experiência conversacional agêntica apresenta uma equipe coordenada de agentes de IA capazes de lidar com uma gama mais ampla e complexa de consultas de clientes, em vez de um único assistente com script, como um chatbot. Isso ajuda a obter eficiências significativas ao operar com uma base de proteções definidas para impulsionar a conformidade e a consistência.
O que torna a IA agêntica mais eficaz do que os chatbots tradicionais é sua capacidade de operar de forma holística, não apenas seguindo scripts, mas coordenando dinamicamente ações, adaptando-se a exceções e aprendendo continuamente. Os agentes não trabalham em uma sequência fixa. Eles colaboram entre si e com seres humanos para determinar a forma mais eficiente de resolver tarefas complexas em tempo real.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Existem medidas preventivas e preparativos que devem ser adotados para implementar a IA agêntica de forma eficaz e eficiente, antes que uma organização possa escalar soluções e ver resultados melhorados.
A primeira coisa é identificar uma oportunidade em sua empresa. Por exemplo, digamos que eu queira que minha função de aquisição seja mais eficiente e quero implementar uma solução agêntica. A IBM desenvolveu uma metodologia para clientes para avaliar formalmente se uma solução agêntica oferece valor agregado e aprimora o processo ou fluxo de trabalho.
Nossa abordagem de avaliação da prontidão da IA agêntica se baseia em:
A segunda parte do "como" considera os recursos subjacentes da arquitetura corporativa e identifica como as arquiteturas podem ter que evoluir. Isso pode significar pensar além das camadas de integração tradicionais e estabelecer uma arquitetura moderna projetada para fluxos de trabalho autônomos orientados por IA. Alguns dos recursos necessários incluem:
Os dados continuam sendo fundamentais para uma implementação bem-sucedida da IA e são uma parte crítica da conversa no início. Nossa perspectiva na IBM é que essa aplicação de IA agêntica pode agregar valor apenas se você combinar experiência, processos e dados.
Gerenciar dados estruturados e não estruturados, garantindo a qualidade de dados e protegendo a privacidade de dados são desafios constantes. No entanto, com as estratégias certas implementadas, as empresas podem aproveitar o poder da IA para impulsionar a transformação e o crescimento futuro.
Existem três desafios principais a serem considerados ao preparar uma empresa para a transformação da IA.
Outro fator importante que os clientes devem considerar é uma sólida gestão de mudanças. Especificamente, os clientes devem considerar as pessoas que precisam adotar a IA como parte de seu trabalho diário.
Um exemplo tangível é a perspectiva de transformação do RH, um caso de uso em que precisamos realmente repensar os papéis das pessoas e considerar onde a IA pode ser mais valiosa. Muitos de nossos clientes da função de RH pensam em aprimorar e requalificar os funcionários cujas funções estão sendo reimaginadas.
A gestão de mudanças deve ser uma parte integrante de qualquer transformação de IA. Não se trata apenas de uma implementação técnica; é um processo holístico que exige que o cliente considere todo o ecossistema que faz com que a empresa funcione sem problemas, incluindo tecnologia, processos e pessoas.
Essa mudança com a IA agêntica não é apenas uma mudança para os funcionários e uma reconfiguração das funções de trabalho. Por exemplo, na IBM, reinventar processos para criar fluxos de trabalho onde a IA possa ser integrada para criar uma otimização sem problemas é o que torna possível uma transformação e ajudou a permitir que a IBM obtivesse US$ 3,5 bilhões em ganhos de produtividade.
Temos as ferramentas e o conhecimento para aconselhar nossos clientes sobre a estratégia e o método corretos para trazer a IA agêntica para seus negócios.
Depois que o "como" for estabelecido e um cliente entender o que é necessário para escalar a IA agêntica com sucesso, a próxima parte do processo é integrar a IA agêntica à empresa.
Quando integrar a IA agêntica à sua empresa, tenho três recomendações:
Planeje para a escalabilidade: projete sua arquitetura de IA para escalar com rapidez, começando com uma governança robusta desde o início e dados de qualidade para trabalhar com eles, agora e no futuro.
A IA agêntica já está no centro da inovação empresarial. As plataformas SaaS tradicionais estão evoluindo para mercados de agentes, onde aplicativos agênticos podem obter, invocar e orquestrar agentes de IA em vários sistemas para executar fluxos de trabalho completos.
Em vez de depender de aplicações monolíticas para executar tarefas rígidas, as empresas começarão a implementar sistemas multiagentes que coordenam dinamicamente o trabalho, se adaptam ao contexto e reduzem a necessidade de intervenção manual.
Essa transformação marca o início de uma nova arquitetura para operações digitais, desenvolvida para autonomia, velocidade e otimização contínua.
* White paper da DC: O valor inexplorado dos dados não estruturados
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
O IBM Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos online comprando uma assinatura individual ou multiusuário hoje mesmo, para você expandir suas habilidades em uma variedade de nossos produtos por um preço único com desconto.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use IA para trabalhar em sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.