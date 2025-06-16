Nas reuniões com os líderes de negócios, há entusiasmo sobre o potencial do que a IA agêntica pode fazer por uma organização. Há também uma clara necessidade de responder à pergunta de como os líderes de negócios podem implementar de forma eficaz e eficiente a IA agêntica.

Uma nova pesquisa do IBM® Institute for Business Value mostra a adesão e o entusiasmo dos líderes empresariais: 86% dos entrevistados esperam que a automação de processos e a reinvenção dos fluxos de trabalho sejam mais eficazes com os agentes de IA até 2027.

As ferramentas tradicionais de IA ou automação estão oferecendo ganhos de produtividade úteis, mas ainda secundários, mas não estão transformando o processo subjacente. Com a IA agêntica, podemos realmente começar a gerar resultados de negócios maiores e mais estratégicos que podem criar maior produtividade e eficiência em uma organização.

Não se trata apenas de a IA nos dizer o que fazer, trata-se de a IA começar a fazê-lo. Precisamos migrar além dos assistentes de IA e expandir o que é possível com agentes de IA que possam executar e adaptar processos sob supervisão humana. Essa mudança exige uma verdadeira reengenharia de como o trabalho é feito, liberando o tipo de valor que os líderes de negócios realmente querem alcançar.

Setenta e seis por cento dos executivos entrevistados afirmam que estão operando e entregando provas de conceito que permitem a automação autônoma de fluxos de trabalho inteligentes por meio de agentes de IA, de acordo com o IBM Institute for Business Value.

Todos os clientes com quem trabalhei querem que tenhamos um entendimento profundo da IA agêntica, um ponto de vista confiável e experiência em escalar a IA agêntica. E por boas razões. A IA agêntica vem com muitas promessas e um potencial imenso para transformar sua empresa, mas junto com ela vêm demandas técnicas e a necessidade de uma mudança cultural dentro de uma organização.

Pela minha própria experiência, aprendi que o “como” se tornou um foco proeminente para clientes e organizações. Eles estão interessados em ver resultados incríveis em economia de custos, eficiência e produtividade. Veja a seguir minhas percepções sobre como integrar essa tecnologia e escalá-la para obter ótimos resultados.