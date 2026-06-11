MONO-X moderniza a TI para inovação orientada por IA

Usando o IBM® Cloud e o Power Virtual Server, a MONO-X reduz os custos e aumenta a resiliência para acelerar a adoção da IA
A MONO-X é uma empresa de tecnologia sediada no Japão e IBM Business Partner que apoia empresas na modernização de sistemas de missão crítica mantendo a continuidade de negócios. À medida que a demanda dos clientes por migração para a nuvem e inovação orientada por IA aumentou, a MONO-X reconheceu a necessidade de oferecer uma abordagem de modernização mais ágil, resiliente e sustentável para organizações que executam cargas de trabalho do IBM i.
Muitos dos clientes da MONO-X dependiam de uma infraestrutura local de longa data que limitava a agilidade, exigia operações manuais e tornava a transferência de conhecimento cada vez mais difícil. Para apoiar a modernização (e, ao mesmo tempo, preservar o valor dos ativos IBM i existentes), os clientes precisavam de uma base de nuvem segura que pudesse reduzir a complexidade operacional e permitir uma adoção mais rápida de tecnologias de IA. Sem essa abordagem, o aumento dos custos de infraestrutura e do risco operacional poderia dificultar a inovação e o crescimento futuro.
A MONO-X firmou parceria com a IBM para oferecer uma abordagem de modernização de nuvem híbrida baseada no IBM Cloud e no IBM Power Virtual Server. Com base nessa arquitetura, a MONO-X desenvolveu o PVS One, um serviço gerenciado projetado para absorver a complexidade do IBM Cloud e fornecer aos clientes um caminho simplificado e de alto valor dos ambientes IBM i locais para a nuvem.
Usando o IBM Cloud como camada de integração e o Power Virtual Server como infraestrutura central, a MONO-X permitiu que os clientes automatizassem cargas de trabalho manuais, melhorassem a sustentabilidade operacional e fortalecessem a resiliência do sistema. A solução também favoreceu o desenvolvimento moderno com a integração do IBM watsonx Orchestrate, permitindo que agentes de IA como o IBM Bob operem de forma mais autônoma. Ao permitir a integração sem dificuldades entre sistemas baseados em COBOL e serviços modernos de IA, a MONO-X demonstrou como o legado e a inovação podem coexistir em uma arquitetura única pronta para o futuro.
Com o ambiente de nuvem híbrida fornecido por meio do PVS One, os clientes da MONO-X alcançaram melhorias mensuráveis em eficiência de custos, confiabilidade e velocidade de inovação. Os custos dos data centers foram reduzidos para aproximadamente 20% dos níveis anteriores, enquanto o tempo de atividade do sistema excedeu 99%, fortalecendo a confiabilidade para operações críticas de negócios.
Os ambientes de desenvolvimento de agentes de IA agora podem ser provisionados em aproximadamente duas horas, em comparação com quase três meses em ambientes tradicionais no local. A solução também possibilitou operações mais automatizadas, melhor transferência de conhecimento e ciclos de modernização mais rápidos. Como resultado, os clientes podem preservar o valor de seus ativos IBM i e, ao mesmo tempo, integrar rapidamente as tecnologias de IA aos sistemas principais, posicionando-os para um crescimento sustentável e uma transformação digital contínua.
A MONO-X é uma empresa de tecnologia sediada no Japão especializada em transformação digital empresarial e modernização de sistemas centrais. Guiada por sua filosofia, "Reescrever o padrão", a empresa moderniza sistemas de missão crítica usando migração para a nuvem, software autônomo e soluções orientadas por IA.
O IBM Cloud e o IBM Bob ajudam as organizações a modernizar aplicações, automatizar fluxos de trabalho e escalar a IA em toda a empresa. Ao combinar a flexibilidade da nuvem híbrida com recursos de agentes de IA, as empresas podem reduzir a complexidade, acelerar a inovação e liberar novos valores dos sistemas existentes.
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IBM, o logotipo da IBM, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server e IBM watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados são meramente ilustrativos. Os resultados reais podem variar dependendo das configurações e condições do cliente.