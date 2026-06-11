MONO-X moderniza a TI para inovação orientada por IA

A MONO-X é uma empresa de tecnologia sediada no Japão e IBM Business Partner que apoia empresas na modernização de sistemas de missão crítica mantendo a continuidade de negócios. À medida que a demanda dos clientes por migração para a nuvem e inovação orientada por IA aumentou, a MONO-X reconheceu a necessidade de oferecer uma abordagem de modernização mais ágil, resiliente e sustentável para organizações que executam cargas de trabalho do IBM i.

Muitos dos clientes da MONO-X dependiam de uma infraestrutura local de longa data que limitava a agilidade, exigia operações manuais e tornava a transferência de conhecimento cada vez mais difícil. Para apoiar a modernização (e, ao mesmo tempo, preservar o valor dos ativos IBM i existentes), os clientes precisavam de uma base de nuvem segura que pudesse reduzir a complexidade operacional e permitir uma adoção mais rápida de tecnologias de IA. Sem essa abordagem, o aumento dos custos de infraestrutura e do risco operacional poderia dificultar a inovação e o crescimento futuro.