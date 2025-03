De acordo com uma pesquisa da KPMG, metade dos programadores entrevistados acredita que a IA e a automação impactaram positivamente suas carreiras, aumentando a produtividade e abrindo novas oportunidades. De forma semelhante, uma pesquisa do ChatGPT da OpenAI revelou que 50% dos desenvolvedores entrevistados relataram produtividade aprimorada com o uso da IA, e 23% tiveram ganhos significativos.

Uma pesquisa do GitHub mostra que esses ganhos de produtividade oferecem uma maior eficiência ao fluxo de trabalho existente de um programador. Os desenvolvedores que usam ferramentas de programação com IA relataram maior satisfação devido à capacidade de automatizar tarefas repetitivas ou tediosas para se concentrar no design da solução, em vez de códigos padrão. Os assistentes de programação ajudam a reduzir a tensão mental e podem evitar o esgotamento. Eles ajudam os desenvolvedores a atender aos padrões de desempenho com mais facilidade, levando a uma melhor qualidade do código, resultados mais rápidos e menos incidentes.

O impacto da IA generativa na satisfação no trabalho decorre em grande parte de sua capacidade de fornecer insights e simplificar fluxos de trabalho de desenvolvimento tediosos. Por exemplo, ferramentas de desenvolvimento impulsionadas por IA, como watsonx Code Assistant (WCA), GitHub Copilot e SWE-Agent, demonstraram o poder da geração, depuração e otimização de código em tempo real. Esse tipo de eficiência não apenas reduz a frustração, mas também libera os desenvolvedores, especialmente os desenvolvedores juniores, para se concentrarem na solução de problemas mais complexos e gratificantes. Ao automatizar as tarefas rotineiras, as ferramentas impulsionadas por IA aprimoram a funcionalidade, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na inovação em vez de na programação repetitiva.

De acordo com o GitHub, 57% dos desenvolvedores entrevistados afirmam que o uso de ferramentas de codificação com IA os ajuda a desenvolver suas habilidades na linguagem de programação, que eles consideram o principal benefício do uso dessas aplicações (sendo o segundo benefício uma maior produtividade). Isso sugere que os desenvolvedores veem o uso de ferramentas de programação com IA como uma forma de aprimorar suas habilidades enquanto trabalham, em vez de adicionar outra tarefa ao dia de trabalho para aprendizado e desenvolvimento.

Para os desenvolvedores júnior, a IA generativa acelera o aprimoramento e a requalificação de habilidades, oferecendo exemplos em tempo real e orientação contextual, ajudando-os a adquirir competências rapidamente e a contribuir com suas equipes mais cedo. Com o WCA, as equipes de desenvolvimento que trabalham em ambientes de desenvolvimento empresarial complexos, como modernização de mainframe ou migração Java, podem automatizar transformações de código tediosas enquanto recebem insights orientados por IA sobre as melhores práticas. Isso significa que os desenvolvedores junior podem progredir em suas tarefas sem ter que parar e consultar um desenvolvedor sênior com tanta frequência, permitindo que eles ganhem confiança e autonomia mais rapidamente.

A IA também está transformando a forma como os desenvolvedores abordam a prototipagem e a inovação. Trabalhos que antes exigiam horas de programação manual agora podem ser concluídos em uma fração do tempo. Por exemplo, um desenvolvedor que projeta uma nova funcionalidade pode usar a IA generativa para criar um rascunho de implementação, iterá-lo rapidamente e integrá-lo ao projeto maior. Esse prazo de entrega mais rápido permite mais experimentação e criatividade, que geralmente são os aspectos mais gratificantes do desenvolvimento de software.

Ao automatizar tarefas rotineiras, os desenvolvedores podem se adaptar com mais facilidade a ambientes de trabalho remoto ou assíncrono. As ferramentas de IA também permitem uma melhor colaboração, gerando sugestões de código e explicações que são fáceis de serem avaliadas e compreendidas pelos membros da equipe. Essas melhorias contribuem para uma experiência positiva para os desenvolvedores, tornando o desenvolvimento de software não só mais produtivo, mas também mais adaptável às diversas necessidades das forças de trabalho modernas, contribuindo para uma maior satisfação no trabalho e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

As ferramentas de IA generativa também ajudam os desenvolvedores a refinar suas habilidades, fornecendo métricas para que os desenvolvedores possam monitorar e melhorar sua produtividade. Da mesma forma, forneça aos desenvolvedores e à organização o conhecimento necessário para adotar novas tecnologias de forma eficaz e avaliar o impacto total da integração da IA. Isso, por sua vez, promove uma cultura de aprendizado contínuo e inovação entre os programadores.