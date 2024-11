A rKube, fornecedora de soluções de TI com sede no Marrocos e especializada na modernização de aplicações IBM WebSphere e atualizações Java na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), enfrentou uma demanda crescente para ajudar seus clientes a atualizar suas aplicações Java. As organizações enfrentam vários desafios potenciais ao modernizar aplicações Java, como documentação insuficiente, bases de código complexas e testes desatualizados. Esses obstáculos dificultam o crescimento de muitas empresas e afetam sua vantagem competitiva.

Com uma década de experiência nesse campo, a rKube reconheceu a necessidade urgente de acelerar os recursos de modernização Java com uma solução que compreendesse todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software e auxiliasse na transformação real. No passado, os processos de modernização das aplicações exigiam esforços manuais consideráveis, o que frequentemente resultava em gargalos significativos e aumento dos custos. Então, a rKube buscou uma abordagem usando IA generativa (geração IA) e automação.