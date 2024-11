A inteligência artificial (IA) está mudando o mundo do desenvolvimento de software. De acordo com o relatório Gartner Magic Quadrant for AI Code Assistants (link externo ao site ibm.com), até 2028, 90% dos engenheiros de software empresariais utilizarão assistentes de codificação IA, em comparação com menos de 14% no início de 2024.* Graças a essas soluções, os desenvolvedores podem ganhar em eficiência e enfrentar desafios comuns, como a gestão de bases de código legadas complexas, a adição de novos linguagens de programação e a integração de desenvolvedores.

Em 2024, como parte do Desafio anual IBM watsonx , a IBM convidou seus próprios funcionários para demonstrar como poderiam superar esses desafios usando o IBM watsonx Code Assistant.

Milhares de empregados da IBM, distribuídos em centenas de equipes de projeto, testaram as diversos recursos do watsonx Code Assistant, incluindo explicação, documentação e geração de código, além da criação de casos de teste. Os ganhos de tempo obtidos pelas equipes não só abriram novas possibilidades em seu trabalho, como também representaram benefícios potenciais para as equipes de desenvolvimento em todo o mundo.

* Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, 19 de agosto de 2024. GARTNER é uma marca registrada e uma marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e no exterior, usada aqui com autorização. Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas subsidiárias. É usada aqui com autorização. Todos os direitos reservados.