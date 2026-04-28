Como a Blue Pearl modernizou uma base de código desatualizada e resolveu uma postura de segurança arriscada com o IBM® Bob

Para muitos desenvolvedores, a ideia de modernizar uma aplicação Java 11 voltada para o cliente para Java 21 os enche de medo. Com outros desafios, como APIs obsoletas, dependências desatualizadas com vulnerabilidades de segurança conhecidas e código não testado, a perspectiva de modernização se torna intimidadora.

Para a Blue Pearl, uma consultoria de TI sul-africana e IBM Partner+, esse trabalho ficou na lista de pendências de desenvolvimento por anos. O Blue App é a principal plataforma de recrutamento de talentos da Blue Pearl, que conecta aproximadamente 26 mil consultores e freelancers a clientes corporativos, incluindo grandes instituições financeiras, empresas globais de tecnologia e consultorias líderes.

Uma abordagem tradicional para modernizar a aplicação teria exigido mais de 30 dias de trabalhos dedicados do desenvolvedor e introduzido um risco significativo de regressão. Esses fatores eram inaceitáveis, considerando os prazos dos clientes e a capacidade de entrega da equipe da Blue Pearl. A empresa recorreu ao IBM Bob, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da IBM, com o objetivo de acelerar a modernização.

Os resultados foram impressionantes: a plataforma foi modernizar em três dias. O Bob ajudou a resolver 127 chamadas de API obsoletas (dentro da base de código e para fornecedores externos) e estabelecer uma cobertura de testes de 92% (partindo de zero testes). O Bob também ajudou a liberar a plataforma modernizada para a produção sem problemas de implementação.