Como a Blue Pearl modernizou uma base de código desatualizada e resolveu uma postura de segurança arriscada com o IBM® Bob

O IDE da IBM comprimiu uma modernização de aplicação que levaria um mês em um projeto de três dias. Esse processo tornou obsoletas 127 chamadas de API e permitiu que essa consultoria de TI criasse uma aplicação atualizada e muito mais simplificada. Em seguida, a aplicação foi implementada para mais de 30 mil usuários em tempo recorde.
Nota do editor: o IBM Bob já está disponível para o público em geral. Esta publicação é a primeira de uma breve série de histórias técnicas de clientes que exploram como o assistente de desenvolvimento de IA da IBM ajudou a modernizar bases de código legadas, criar uma nova documentação, garantir a conformidade e sugerir atualizações de segurança críticas.
Para muitos desenvolvedores, a ideia de modernizar uma aplicação Java 11 voltada para o cliente para Java 21 os enche de medo. Com outros desafios, como APIs obsoletas, dependências desatualizadas com vulnerabilidades de segurança conhecidas e código não testado, a perspectiva de modernização se torna intimidadora.
Para a Blue Pearl, uma consultoria de TI sul-africana e IBM Partner+, esse trabalho ficou na lista de pendências de desenvolvimento por anos. O Blue App é a principal plataforma de recrutamento de talentos da Blue Pearl, que conecta aproximadamente 26 mil consultores e freelancers a clientes corporativos, incluindo grandes instituições financeiras, empresas globais de tecnologia e consultorias líderes.
Uma abordagem tradicional para modernizar a aplicação teria exigido mais de 30 dias de trabalhos dedicados do desenvolvedor e introduzido um risco significativo de regressão. Esses fatores eram inaceitáveis, considerando os prazos dos clientes e a capacidade de entrega da equipe da Blue Pearl. A empresa recorreu ao IBM Bob, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da IBM, com o objetivo de acelerar a modernização.
Os resultados foram impressionantes: a plataforma foi modernizar em três dias. O Bob ajudou a resolver 127 chamadas de API obsoletas (dentro da base de código e para fornecedores externos) e estabelecer uma cobertura de testes de 92% (partindo de zero testes). O Bob também ajudou a liberar a plataforma modernizada para a produção sem problemas de implementação.
A tarefa era simples, mas complexa: modernizar uma plataforma Java frequentemente utilizada sem interromper os fluxos de trabalho dos quais clientes e candidatos a empregos dependem. O que tornou tudo isso desafiador foi o fato de que o sistema legado, desenvolvido em 2020, acumulou dívida técnica em todo o stack.
Essa dívida incluía chamadas de API desatualizadas, mais de 50 dependências desatualizadas, várias vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) conhecidas e nenhuma cobertura formal de testes automatizados. Mais importante, incluía um design de infraestrutura que não correspondia mais aos requisitos de escala e confiabilidade da plataforma. O código era caótico.
O valor que o IBM Bob entregou não se limitou à geração de código. Ele forneceu à Blue Pearl uma maneira de comprimir as fases de descoberta, planejamento e transformação do desenvolvimento em um fluxo de trabalho governado.
A base de código antiga era caótica e complexa, com muitas chamadas de API desnecessárias e uma postura de segurança desatualizada. O Bob identificou esses problemas rapidamente e, em seguida, combinou essa análise com orientações de modernização que fizeram com que a aplicação resultante parecesse menos uma aplicação web antiga e mais uma plataforma moderna e fluida.
A equipe da Blue Pearl passou cerca de três horas criando um prompt detalhado. Eles forneceram ao Bob diagramas de arquitetura, informações sobre o fluxo de trabalho da AWS, definições de endpoint, dependências entre serviços, mapas do fluxo de dados e descrições detalhadas de como clientes e consultores utilizavam a aplicação. Essa definição de contexto inicial incluiu inputs de clientes e freelancers sobre o que eles queriam da plataforma. Essa configuração disciplinada desempenhou um papel significativo na qualidade da produção.
A partir daí, o Bob criou um mapa de dependências em toda a base de código Java, identificou chamadas de API obsoletas e destacou as bibliotecas desatualizadas e pontos de integração expostos que nunca foram formalmente documentados. A equipe da Blue Pearl aceitou as recomendações do Bob e deu a ele sinal verde para modernizar tanto o código quanto a arquitetura:
A plataforma também foi reestruturada em serviços acoplados com interfaces mais claras, o que melhora a capacidade de teste e reduz o impacto de futuras alterações.
A arquitetura de segurança e operacional fizeram parte da mesma transformação. A Blue Pearl reforçou a lógica de autenticação e autorização, padronizou a validação e higienização input, mapeou fluxos de dados sensíveis e introduziu registros estruturados, ganchos de rastreamento distribuído e endpoints de verificação de integridade.
O Bob também sinalizou a falta de observabilidade como um risco arquitetônico. Ele recomendou o registro JSON estruturado em todos os limites de serviço com o Logstash Logback Encoder. O Bob recomendou também o rastreamento distribuído com o Micrometer Tracing e a ponte OpenTelemetry nos pontos de entrada e saída de HTTP, nas chamadas de serviço de saída e na camada do banco de dados. Foram adicionados intervalos manuais na lógica de negócios quando necessário.
A modernização introduziu registros estruturados e rastreamento distribuído de ponta a ponta em todos os serviços, substituindo as pesquisas manuais de registros por visibilidade total de rastreamento em segundos. Isso também melhorou a resolução de bugs, a confiança na implementação e a base da plataforma para futuras cargas de trabalho nativas da nuvem e de IA.
A base de código modernizada passou na varredura do Semgrep, Snyk e SonarQube na primeira tentativa. Na parte de entrega, um desenvolvedor sênior avalia cada recomendação gerada pelo Bob antes da implementação, e então as valida por meio do teste de integração Jest e testes de aceitação do usuário (UAT) internos. A aplicação foi implementada na AWS e passou pelo processo de implementação da AWS sem problemas. As recomendações do Bob também influenciaram melhorias relacionadas à hospedagem e CI/CD.
O principal resultado é a velocidade: três dias em vez de mais de 30 dias de para o desenvolvedor, ou seja, uma entrega cerca de 90% mais rápida, para se chegar a uma versão atualizada do Java. Mas o resultado mais importante é que o Blue App passou a contar com uma base técnica sólida para seu principal produto.
Relatórios da Blue Pearl:
A otimização da máquina virtual Java (JVM) também resultou em um ganho de desempenho estimado de 15%.
Essa combinação muda a história do TCO. A entrega mais rápida é útil, mas a entrega mais rápida com arquitetura documentada, testes formais, limites de serviço mais limpos e melhor observabilidade reduz o custo contínuo de propriedade.
O mapeamento de dependências por si só parece ter reduzido para horas algo que, de outra forma, teria levado vários sprints de desenvolvimento. A linha de base de testes automatizados significa que correções futuras e melhorias na funcionalidade podem ser validadas continuamente, em vez de depender da confiança manual. A camada de observabilidade dá às equipes de operações uma visibilidade que elas não tinham antes.
Em termos práticos, o esforço de engenharia pode mudar da arqueologia do código e da ansiedade de regressão para um trabalho no produto que os usuários percebem.
O impacto no cliente final também é concreto. O Blue App é usado para ajudar as organizações a encontrar talentos por meio do filtro de habilidades, certificações e experiência, destacando as principais correspondências no banco de dados do consultor. Após a implementação, não houve reclamações de clientes nem problemas pós-implementação, enquanto o trabalho atual já está focado em melhorias na IU e na adição de funcionalidades, em vez da limpeza do back-end.
No projeto da Blue Pearl, o IBM Bob não substituiu o julgamento da engenharia. O padrão de sucesso foi: primeiro o contexto, depois o Bob e, por último, a validação do desenvolvedor sênior. Este modelo é útil para gerentes de produtos técnicos e líderes de engenharia porque considera a assistência de programação de IA como um acelerador para análise de arquitetura, planejamento de modernização, transformação de código e geração de testes. Além disso, esse processo mantém a responsabilidade de engenheiros experientes.
A Blue Pearl considera essa modernização do Java como a primeira de uma série crescente de oportunidades lideradas pelo Bob.
Mais importante ainda, o próprio Blue App agora é mais fácil de escalar. Os serviços são acoplados com menos força, a árvore de dependências é modernizada, o pacote de testes fornece uma rede de segurança de regressão e a camada de observabilidade oferece às equipes de produção um melhor insight do comportamento do tempo de execução. A eliminação da dívida técnica permite que os desenvolvedores expandam o produto sem se preocupar em quebrar alguma coisa no processo.
Ao usar o IBM Bob como um acelerador de modernização e um parceiro de programação confiável, a Blue Pearl transformou uma atualização arriscada de Java de um mês em uma implementação de produção de três dias em uma plataforma da qual quase 30 mil clientes já dependiam. O resultado foi uma aplicação mais segura, mais testável e mais escalável para os engenheiros responsáveis por sua manutenção. E também resultou em uma experiência mais confiável para os clientes e usuários finais que dependem dela todos os dias.
Para mais informações sobre o IBM Bob, leia o blog de anúncios e explore a avaliação sem custo para ver como os desenvolvedores podem começar a criar um código de qualidade mais rápido.