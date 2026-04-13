O que é uma pull request?

Uma pull request (PR) é um método para propor alterações em uma base de código. Os desenvolvedores de software dividem o repositório de código principal (também chamado de repo) em uma ramificação separada, enviam o código para essa ramificação enquanto trabalham e criam uma pull request para sinalizar as alterações sugeridas para avaliação do código antes de extrair ou mesclar as alterações da ramificação na base de código principal.

As PRs são mecanismos comuns em repositórios Git, como Bitbucket e GitHub. O GitLab aplica o termo "merge request" em vez de pull request para o mesmo processo.

Os desenvolvedores podem criar pull request usando a interface de linha de comando (CLI) ou a interface da web. Novas pull requests são normalmente abertas para correções de bugs, atualizações de dependências, novas funcionalidades ou código refatorado. As pull requests simplificam as avaliações de código, mantêm as bases de código atualizadas e promovem a colaboração entre os membros das equipes de desenvolvimento de software.