O que é um fluxo de trabalho digital?

Introduzir um novo processo em um fluxo de trabalho muitas vezes requer treinamento ou retreinamento, mas os processos digitais podem ser mais complicados. Não é pecado não saber como lidar com um computador, mas uma transformação digital do seu ambiente de trabalho pode exigir um treinamento que não seja fácil para todos os seus funcionários.

Além disso, os fluxos de trabalho digitais são... digitais. E, especialmente no caso do trabalho remoto, eles exigem computadores e estabilidade de internet que possam suportar os novos fluxos de trabalho. Se um fluxo de trabalho for totalmente digital e seu funcionário não puder acessar as ferramentas de que precisa devido a uma queda de internet, ele não poderá concluir suas tarefas.