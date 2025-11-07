Integração contínua/entrega contínua (CI/CD) é um conjunto de práticas que automatizam e simplificam os ciclos de desenvolvimento, teste e entrega de software.
A CI/CD oferece às organizações um framework de desenvolvimento moderno que permite integrações de código, lançamentos e atualizações de software mais rápidos e mais confiáveis.Abordagens de CI/CD a partir de um pipeline de automação, chamado de pipeline de CI/CD, que consiste em três processos principais:
A CI/CD representa uma modernização significativa das práticas de desenvolvimento de software, que costumavam exigir fluxos de trabalho manuais e fases rígidas e sequenciais. Os métodos tradicionais eram adequados para projetos de desenvolvimento menores, projetos com requisitos estáveis ou projetos em que os ambientes regulatórios exigiam previsibilidade.
Mas as aplicações de software atuais migram e mudam rapidamente. Elas existem em ambientes baseados na nuvem e exigem uma abordagem de desenvolvimento que facilite a colaboração sem atritos, feedback rápido e adaptabilidade às mudanças de requisitos.
As ferramentas de CI/CD fornecem exatamente isso. Elas permitem que os desenvolvedores criem aplicações de software rápidas, ágeis e confiáveis, o que é essencial para atender às necessidades dos clientes e manter uma vantagem competitiva sobre os concorrentes.
As estratégias e as ferramentas de CI/CD permitem que os desenvolvedores abandonem os processos manuais complexos e, muitas vezes, tediosos que acompanham o desenvolvimento tradicional.
O desenvolvimento tradicional segue um processo linear e sequencial, em que cada etapa (levantamento de requisitos, projeto, codificação, teste manual e implementação) deve ser concluída antes do início da próxima, mesmo que haja longos intervalos entre cada fase.
Cada desenvolvedor era responsável por integrar manualmente o código nas novas versões de uma aplicação ou serviço. Diferentes trechos de código nem sempre funcionavam bem juntos, e os desenvolvedores integravam suas alterações em cronogramas diferentes (às vezes no último minuto), de modo que a integração era um processo demorado e propenso a erros, especialmente para grandes equipes de desenvolvimento.
Os testes de software também eram pouco frequentes. Normalmente, as equipes implementavam grandes atualizações em lote de uma só vez (frequentemente após a implementação do código), o que permitia que bugs passassem despercebidos e se acumulassem na base do código. Quando surgiam problemas, os desenvolvedores tinham dificuldade em descobrir qual alteração havia causado o problema.
Como resultado, as equipes se depararam com tarefas de depuração e garantia de qualidade mais complexas, taxas de falha mais altas e lançamentos de código mais lentos; os usuários observaram mais erros e falhas no software; e as empresas perderam receita devido à ineficiência dos processos.
A CI/CD automatiza a maioria dos aspectos do desenvolvimento, teste e lançamento de software.Os pipelines automatizados implementam a integração, teste e implementação contínuos durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento, melhorando a eficiência e a confiabilidade do pipeline.
As alterações de código são continuamente e incrementalmente integradas a um repositório compartilhado, compiladas e testadas automaticamente após cada confirmação e implementadas rapidamente (às vezes várias vezes ao dia). Pequenas mudanças e confirmações frequentes de código permitem que os desenvolvedores detectem problemas mais cedo e realizem reversões com mais facilidade.
Com as ferramentas de CI/CD, as equipes sabem imediatamente os resultados de cada confirmação e todos podem ver o status de cada compilação, teste e implementação. Esses recursos ajudam a aumentar a transparência do pipeline para as equipes de desenvolvimento e operações e simplificam a colaboração entre equipes.
|Funcionalidade
Desenvolvimento tradicional
|CI/CD
|Fluxo do pipeline
|Linear, em fases
|Contínuo e integrado
|Frequência de lançamento
|Trimestral, anual
|Diariamente, semanalmente
|Desenvolver, testar, implementar
|Manual, iterativo
|Automatizado, repetível
|Teste
|Após o desenvolvimento completo
|Automatizado, contínuo
|Detecção de erros
|Ciclo tardio, reversão mais difícil
|Reversão antecipada, contínua e fácil
|Feedback
|Lento, nos marcos
|Imediato, contínuo
|Colaboração
|Funções e transferências isoladas
|Responsabilidade compartilhada, status aberto
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
A integração contínua é a primeira parte de um pipeline de CI/CD. Ela permite que as equipes de DevOps melhorem continuamente suas aplicações, recebam feedback consistente, detectem e corrijam erros antes de afetarem o desempenho do software e entreguem um software de maior qualidade em cronogramas de entrega mais previsíveis.
Os desenvolvedores enviam as alterações de código para uma ramificação compartilhada ou principal de um sistema de controle de versão (Git, por exemplo) para rastrear as alterações de código ao longo do tempo, e o envio aciona uma ferramenta de CI para realizar uma "compilação" da base de código atualizada. O sistema de CI pega o novo código, compila com o código existente e o empacota com todas as dependências, como arquivos de configuração, bibliotecas ou outros recursos. Isso constitui a "compilação" ou "build".
As ferramentas de teste executam uma série de testes para validar a compilação antes que um "artefato de compilação", o arquivo resultante que é encaminhado para testes adicionais ou para um ambiente de produção, seja gerado. A próxima parte do pipeline é chamada de entrega contínua.
A entrega contínua (CD) começa onde a integração contínua termina, automatizando a entrega de alterações das aplicações e da base de código validada (atualizações, correções de bugs e até mesmo novas funcionalidades) para todos os ambientes de infraestrutura necessários para testes adicionais.
As compilações de código que são aprovadas nos testes de integração e nas etapas de validação são empacotadas e entregues aos repositórios de código, que centralizam e armazenam os pacotes de código em um estado implementável. Os fluxos de trabalho de CD testam o software e quaisquer dependências, como interfaces de programação de aplicativos (APIs) conectadas para identificar e corrigir quaisquer erros.
O código é validado para ajudar a garantir que o software funcione em diferentes cenários e, se a validação for aprovada, o sistema notifica as equipes de DevOps de que a versão mais recente está disponível. Os membros da equipe têm a oportunidade de fornecer feedback sobre a nova compilação e fazer sugestões finais de alterações.
Embora a maioria dos processos de CD seja automatizada, a CD exige que as equipes aprovem manualmente uma compilação antes de expô-la aos usuários finais em um ambiente de produção real. Essa funcionalidade permite que os desenvolvedores realizem lançamentos de software com controle de risco, mantenham as versões prontas para distribuição e garantam que os bugs e falhas nos testes sejam detectados antes da produção.
A implementação contínua leva a CD um passo adiante, implementando automaticamente cada alteração aprovada na produção, sem intervenção humana. Neste ponto, as modificações no código passaram por todos os protocolos de testes necessários e estão, portanto, prontas para o processo de lançamento.
Quando as atualizações de código são testadas, validadas e aprovadas, os sistemas de implementação contínua migram o artefato de software para um ambiente de teste de pré-produção ou para servidores públicos e plataformas de distribuição (como aplicações locais), onde os usuários podem acessá-lo.
As ferramentas de implementação contínua oferecem vários benefícios para empresas que desejam escalar aplicações e portfólios de TI. Acima de tudo, elas aceleram o tempo de lançamento no mercado, ao minimizar o tempo de atraso entre a programação e a geração de valor para o cliente.
Às vezes, as equipes DevOps complementam os serviços de implementação contínua com outras ferramentas de controle de implementação, como sinalizadores de funcionalidade, que permitem aos desenvolvedores ativar ou desativar a funcionalidade sem modificar ou reimplementar o código-fonte.
O pipeline de CI/CD é um fluxo de trabalho automatizado que simplifica o desenvolvimento de software ao integrar, testar e implementar o código continuamente. Ele migra o código de ponta a ponta, do desenvolvimento à produção, ajudando a garantir que as atualizações de software sejam entregues de forma rápida, segura e confiável.
Um pipeline de CI/CD típico consiste em diversos processos e etapas automatizados ao longo do ciclo de vida de lançamento de um software, incluindo:
Os desenvolvedores enviam as alterações para um sistema de controle de versão, colocando o projeto no pipeline. A fase de fornecimento também pode envolver o desenvolvimento de uma estratégia de ramificação e a realização de verificações iniciais de qualidade.
O sistema compila o código e o transforma em artefatos implementáveis. Ele também executa verificações (como análises estáticas, que analisam e depuram o código sem executar o programa) para verificar se o código compila corretamente e está pronto para testes adicionais.
Testes automatizados são executados em artefatos para verificar se o código funciona corretamente, sem regressão. Os testes unitários, por exemplo, podem validar componentes ou funções individuais, fornecendo feedback imediato sobre se o código está se comportando conforme o esperado.
A versão testada é implementada em um ambiente de pré-produção, que espelha o ambiente de real, para a validação final. Nem todo artefato passa por uma preparação, mas a preparação serve como o campo de teste final onde a aplicação é validada em condições do mundo real antes de ser liberada para os usuários finais.
Por exemplo, os desenvolvedores podem executar uma implementação azul-verde, em que as aplicações são implementadas em dois ambientes de produção paralelos e cada ambiente executa uma versão diferente da aplicação.
O ambiente "azul" executa a aplicação em tempo real, enquanto o ambiente "verde" lida com os testes e a validação das novas versões da aplicação. Quando a nova versão é aprovada, o tráfego é encaminhado para o ambiente verde, que se torna o ambiente real, enquanto o ambiente azul permanece ocioso, porém disponível, para lidar com reversões ou testes de versões subsequentes.
As compilações bem-sucedidas migram para o processo de implementação, onde são enviadas para a produção, fornecendo atualizações e novas funcionalidades aos usuários finais.
Após a implementação, as ferramentas de monitoramento rastreiam continuamente as aplicações de software no uso no mundo real para manter o desempenho, a estabilidade e a segurança do sistema. As ferramentas de monitoramento ajudam a detectar problemas no código para que as equipes de DevOps possam lidar com os problemas prontamente e otimizar versões futuras.
A CI/CD é uma parte fundamental do DevOps, mas representa apenas um subconjunto das práticas de DevOps.
DevOps é um framework que descreve tanto um processo de desenvolvimento de software quanto uma mudança cultural em direção à coordenação e colaboração entre a equipe de desenvolvimento de software e as equipes de operações de TI. Tradicionalmente, esses dois grupos operavam separadamente um do outro. Na metodologia de DevOps, eles trabalham como uma equipe colaborativa com um conjunto de ferramentas e práticas compartilhadas.
Uma abordagem de DevOps promove responsabilidade compartilhada, colaboração contínua e otimização de processos. Além do pipeline de entrega de software, seu escopo abrange infraestrutura e engenharia de plataforma, segurança, conformidade, governança e gerenciamento de riscos.
Por outro lado, a CI/CD concentra-se especificamente no desenvolvimento, teste, implementação e melhoria de aplicações de software. Automatizar esses processos aprimora o DevOps ao ajudar as organizações a melhorar a qualidade do código, a cobertura de testes, o gerenciamento de dependências e as métricas de observabilidade e, por fim, a lançar softwares mais robustos com mais frequência.
A segurança de CI/CD requer práticas, processos e tecnologias que possam incorporar medidas de segurança e conformidade em todo o pipeline.
Nos modelos de desenvolvimento tradicionais, a segurança era frequentemente adicionada ao software no final do ciclo de desenvolvimento. Mas o avanço das plataformas de nuvem, arquiteturas de microsserviços e aplicações conteinerizadas mudou (e acelerou) o ciclo de vida do desenvolvimento de software, tornando obsoletas as estratégias de segurança tradicionais.
Entrar em DevSecOps.
DevSecOps (abreviação de desenvolvimento, segurança e operações) incorpora arquitetos e engenheiros de cibersegurança na estratégia de DevOps para garantir que todos os componentes da aplicação e todos os itens de configuração no stack sejam corrigidos, protegidos e documentados de forma proativa.É uma prática de desenvolvimento que muda os protocolos de segurança da direita (fim) para a esquerda (início) do pipeline de desenvolvimento.
Com a abordagem "shift left", os membros da equipe implementam protocolos de segurança (como criptografia de dados, validação de entrada, controles de acesso baseados em funções e autenticação multifator) desde o início.A abordagem "shift left" permite que as equipes de DevOps identifiquem e corrijam rapidamente as vulnerabilidades de segurança antes que os cibercriminosos possam explorá-las ou interromper a funcionalidade do software.
O DevSecOps também incorpora atividades de "shift right", estendendo as práticas de segurança para ambientes de produção pós-implementação. As práticas de "shift-right" priorizam o monitoramento, o teste e a proteção de aplicações no tempo de execução sob condições do mundo real. Elas complementam a segurança "shift-left" criando um ciclo de feedback contínuo em que os problemas de segurança descobertos na produção ajudam a orientar as fases de desenvolvimento anteriores.
Usadas em conjunto, a segurança "shift-left" e "shift-right" permitem que as empresas integrem controles de segurança em todas as fases do ciclo de vida de uma aplicação. Essa estratégia de segurança dupla "shift-everywhere" ajuda as equipes de DevOps a implementar tanto a prevenção precoce quanto a detecção e resposta a ameaças pós-implementação, aprimorando a postura geral de segurança e impulsionando a melhoria contínua.
Várias tendências e tecnologias importantes estão moldando a forma como as aplicações de software são desenvolvidas, gerenciadas e protegidas em pipelines de CI/CD:
As soluções de CI/CD impulsionadas por IA podem ajudar os desenvolvedores a criar aplicações mais dinâmicas, seguras e escaláveis.
Uma organização pode usar ferramentas de ML e IA para monitorar continuamente o código do software em tempo real para identificar riscos de segurança e problemas de qualidade. Se essas ferramentas detectarem uma anomalia, elas podem acionar fluxos de trabalho automatizados para lidar com o problema. Essa ferramenta pode, por exemplo, reiniciar um serviço com falha ou fornecer mais recursos para atender a um aumento na demanda do usuário.
E, ao contrário dos métodos estáticos de detecção de anomalias baseados em limites, os modelos de IA aproveitam dados contextuais e históricos para prever possíveis falhas no pipeline antes que ocorram. As funcionalidades de previsão permitem que as equipes de DevOps adotem uma abordagem proativa para o gerenciamento de aplicação, evitando downtime e interrupções antes que ocorram.
Além disso, os algoritmos de ML podem ajudar as equipes a otimizar processos de testes contínuos. Por exemplo, as organizações podem utilizar ferramentas de ML para identificar e corrigir testes instáveis (testes que aprovam ou reprovam de forma imprevisível) e automatizar a geração de casos de teste, analisando alterações de código, defeitos anteriores e comportamento do usuário.De acordo com a IDC, mais de 90% das empresas estão usando, experimentando ou expandindo o uso de ferramentas de IA e ML em suas práticas de teste de software.
O provisionamento de infraestrutura (que envolve configuração de hardware, instalação de sistema operacional e configuração de rede por uma equipe especializada) pode criar gargalos. Os desenvolvedores podem implementar o código da aplicação em minutos, mas pode levar horas ou dias para configurar a infraestrutura.
Infraestrutura como código (IaC) é "uma prática de DevOps que automatiza o provisionamento e a gestão da infraestrutura de TI usando arquivos de configuração em vez de processos manuais." Como a IaC trata a infraestrutura como software, ela permite que a infraestrutura migre na velocidade do desenvolvimento do software.
As equipes podem usar a IaC para versionar, testar e implementar a infraestrutura aplicando os mesmos modelos e práticas que usam para o código da aplicação. Na verdade, a infraestrutura e o código da aplicação podem ser testados, validados e implementados em paralelo (em vez de usar processos díspares).
Os desenvolvedores podem provisionar rapidamente ambientes de área de testes (ambientes seguros e isolados onde as equipes podem testar e executar o código sem afetar as aplicações em produção) e ambientes de produção sob demanda. As equipes de QA podem criar ambientes de teste instantaneamente, com configuração uniforme. As equipes de operações podem automatizar a infraestrutura para aceitação do usuário e testes de segurança.
E quando o novo código é aprovado nos testes, tanto a aplicação quanto sua infraestrutura podem ser implementadas juntas, resultando em uma entrega de funcionalidades mais rápida e implementações mais frequentes.
O GitOps é um framework operacional moderno que ajuda a acelerar a entrega de software aplicando práticas de programação centradas no desenvolvedor (como solicitações de pull e avaliações de código) às operações de infraestrutura e práticas de configuração de software.
A IaC é fundamental para o GitOps. A IaC define e gerencia a infraestrutura por meio de código e declara o estado desejado dos sistemas. Essas configurações de IaC são frequentemente armazenadas em plataformas baseadas no Git (GitHub, por exemplo), com um repositório Git servindo como fonte única da verdade para armazenamento e controle de versão. Em um pipeline de CI/CD, agentes automatizados verificam continuamente o repositório em busca de alterações e aplicam as configurações nos sistemas ativos (implementados).
Por exemplo, se uma equipe de DevOps quiser implementar um novo microsserviço, ela fará as alterações necessárias nos arquivos de configuração do Git. As ferramentas de implementação irão avaliar e validar as atualizações antes de mesclá-las com a ramificação de código principal. Em seguida, os pipelines de CI/CD aplicam as alterações à infraestrutura ativa (um cluster Kubernetes ou um contêiner Docker, por exemplo) para que o ambiente implementado corresponda sempre às definições do repositório.
O GitOps permite que as equipes implementem atualizações de código várias vezes por dia, com a certeza de que as ferramentas do Git detectarão e corrigirão rapidamente quaisquer discrepâncias. Dessa forma, o GitOps pode ajudar as equipes de DevOps a reduzir ainda mais a intervenção manual e minimizar a complexidade do pipeline de CI/CD.
Mesmo em um ambiente de DevOps, muitos desenvolvedores de software sentem-se sobrecarregados pela diversidade e pelo volume de trabalho que está sob sua alçada, especialmente quando isso exige a realização de tarefas manuais e repetitivas. Mais de três quartos dos desenvolvedores gastam pelo menos 30% do tempo nessas tarefas tediosas.
A computação sem servidor é um ambiente de desenvolvimento e um modelo de execução que retira o gerenciamento da infraestrutura dos desenvolvedores. Um provedor de serviço de nuvem provisiona e gerencia todos os servidores, componentes de infraestrutura de back-end e ambientes de tempo de execução, para que os desenvolvedores possam se concentrar no código da aplicação.
As plataformas sem servidor são compatíveis com fluxos de trabalho orientados por eventos, em que os commits de código ou solicitações de pull acionam compilações, testes e etapas de implementação automatizados, para automatizar ainda mais o pipeline de CI/CD.
Os sistemas de CI/CD oferecem às organizações uma série de benefícios, incluindo:
Cadastre-se agora para saber como a análise de dados avançada com IA pode criar novas oportunidades de crescimento e inovação para sua empresa. Acesse insights de especialistas e saiba como as soluções de IA podem melhorar a eficiência operacional, otimizar recursos e levar a resultados de negócios mensuráveis.
Conheça a mais recente publicação do IBM® Redbooks sobre modernização de mainframes para ambientes de nuvem híbrida. Aprenda estratégias para usar na prática, soluções de arquitetura e técnicas de integração a fim de gerar agilidade, inovação e sucesso nos negócios.
Explore como o IBM® Wazi Deploy e os recursos de linguagem modernos podem simplificar o DevOps do seu IBM® Z/OS. Saiba como a automação e as ferramentas de código aberto melhoram a eficiência em todas as plataformas.
Embarque em sua jornada de transformação de DevOps com o programa de aceleração de DevOps da IBM. Esse programa orienta as empresas ao longo de estágios críticos, como avaliação, treinamento, implementação e adoção, para alcançar uma implementação de DevOps tranquila e eficiente.
Aproveite o poder da IA e da automação para resolver problemas de forma proativa em todo o stack de aplicações.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Acelere a agilidade e o crescimento dos negócios, modernize suas aplicações de forma contínua em qualquer plataforma utilizando nossos serviços de consultoria de nuvem.