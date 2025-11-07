As estratégias e as ferramentas de CI/CD permitem que os desenvolvedores abandonem os processos manuais complexos e, muitas vezes, tediosos que acompanham o desenvolvimento tradicional.

O desenvolvimento tradicional segue um processo linear e sequencial, em que cada etapa (levantamento de requisitos, projeto, codificação, teste manual e implementação) deve ser concluída antes do início da próxima, mesmo que haja longos intervalos entre cada fase.

Cada desenvolvedor era responsável por integrar manualmente o código nas novas versões de uma aplicação ou serviço. Diferentes trechos de código nem sempre funcionavam bem juntos, e os desenvolvedores integravam suas alterações em cronogramas diferentes (às vezes no último minuto), de modo que a integração era um processo demorado e propenso a erros, especialmente para grandes equipes de desenvolvimento.

Os testes de software também eram pouco frequentes. Normalmente, as equipes implementavam grandes atualizações em lote de uma só vez (frequentemente após a implementação do código), o que permitia que bugs passassem despercebidos e se acumulassem na base do código. Quando surgiam problemas, os desenvolvedores tinham dificuldade em descobrir qual alteração havia causado o problema.

Como resultado, as equipes se depararam com tarefas de depuração e garantia de qualidade mais complexas, taxas de falha mais altas e lançamentos de código mais lentos; os usuários observaram mais erros e falhas no software; e as empresas perderam receita devido à ineficiência dos processos.

A CI/CD automatiza a maioria dos aspectos do desenvolvimento, teste e lançamento de software.Os pipelines automatizados implementam a integração, teste e implementação contínuos durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento, melhorando a eficiência e a confiabilidade do pipeline.

As alterações de código são continuamente e incrementalmente integradas a um repositório compartilhado, compiladas e testadas automaticamente após cada confirmação e implementadas rapidamente (às vezes várias vezes ao dia). Pequenas mudanças e confirmações frequentes de código permitem que os desenvolvedores detectem problemas mais cedo e realizem reversões com mais facilidade.

Com as ferramentas de CI/CD, as equipes sabem imediatamente os resultados de cada confirmação e todos podem ver o status de cada compilação, teste e implementação. Esses recursos ajudam a aumentar a transparência do pipeline para as equipes de desenvolvimento e operações e simplificam a colaboração entre equipes.