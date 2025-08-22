Imagine pedir comida para um jantar, mas o robô entregador que transporta sua refeição fica preso porque não consegue andar pelas calçadas irregulares da sua região. Ou porque seu sistema de GPS não está equipado para encontrar desvios em torno de um fechamento de estrada próximo.

Ou pior ainda, o robô chega, mas faltam itens da sua comida — os cibercriminosos invadiram os protocolos de autenticação do serviço de entrega e levaram sua refeição (e seus dados pessoais).

Sem práticas avançadas de testes e segurança para atender aos ambientes de software atuais e às ameaças à cibersegurança, as equipes de DevOps e os usuários finais que dependem de seus produtos podem encontrar esses problemas com maior frequência. Muitos clientes ficariam frustrados e migrariam para outro serviço de entrega (ninguém gosta de ficar inesperadamente com fome) e a empresa sentiria o impacto dessa frustração em seus resultados.

As ferramentas de IA agêntica podem ajudar a equipe de desenvolvimento do serviço de entrega a evitar esses problemas. Por exemplo, a equipe poderia usar agentes para criar um pacote de testes abrangente que identifica falhas e vulnerabilidades de segurança durante a fase de codificação, muito antes de os robôs de entrega buscarem seu primeiro pedido.

Na verdade, as ferramentas de IA agêntica podem utilizar “equipes” de vários agentes para criar gêmeos digitais de alta fidelidade que simulam desafios do mundo real que os robôs podem enfrentar, permitindo que os desenvolvedores testem o comportamento do código e as interações de dependência antes de começarem a programação. Isso constitui uma “mudança para a esquerda”, movendo as práticas de teste e garantia de qualidade mais cedo no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Com a complexidade dos sistemas de software modernos e a demanda por maior agilidade e colaboração, esse foco na detecção precoce evoluiu para a prática mais abrangente de DevSecOps de “mudar para todos os lugares”. Uma abordagem de shift everywhere visa “automatizar a integração de práticas de segurança e proteção em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software”.

Trata-se de uma tarefa grande — prática e culturalmente — que levou muitas empresas a explorar mais completamente como podem aproveitar os recursos da IA nas práticas de DevOps. Entre as mais novas dessas tecnologias está a IA agêntica, que pode:

Executar tarefas de várias etapas. Os agentes de IA podem dividir metas de alto nível em subtarefas menores e realizar tarefas em vários estágios até a conclusão.

Adaptar-se em tempo real. Os agentes de IA podem ajustar seu comportamento e planos com base em novas informações ou mudanças nas condições.

Colabore na orquestração de tarefas e fluxos de trabalho. Sistemas de IA agêntica podem coordenar e se comunicar com outros Agente de IA para alcançar objetivos compartilhados.

Melhorarem a si mesmos com o tempo. Com funcionalidades como aprendizado por reforço, os Agentes de IA podem aprender com experiências, melhorando sua tomada de decisão e ajustando estratégias ao longo do tempo.

As ferramentas de IA agêntica também têm recursos de tomada de decisão autônoma e as empresas estão entusiasmadas com as possibilidades.

De acordo com o IBM Institute for Business Value (IBM IBV), “86% dos executivos afirmam que até 2027, os agentes de IA tornarão a automação de processos e a reinvenção do fluxo de trabalho mais eficazes”. Quase 80% dos executivos seniores já adotaram alguma forma de IA agêntica em suas empresas e 19% das empresas estão implementando IA agêntica em escala.

Agora, os agentes inteligentes de IA podem orquestrar o desenvolvimento, a implementação, o monitoramento e os upgrades de software. Podem tornar as práticas de "shift left" e "shift everywhere" mais gerenciáveis para desenvolvedores sobrecarregados, que nem sempre têm largura de banda para testar minuciosamente e proteger o software antes de sua implementação.