O que é o GitOps?

Em um blog anterior, discutimos DevOps no domínio de edge computing; aqui, damos uma olhada em como o GitOps pode ser aplicado na edge computing. Aludimos às três edges da edge domputing:

Edge empresarial

Edge de rede

Edge de dispositivo (ou edge distante)

Há também a nuvem ou o data center empresarial. Vamos dar uma olhada detalhada nessas áreas. Junto com os ambientes de edge, a Figura 4 também representa as três áreas do GitOps: infraestrutura, serviços e aplicações.

Data center em nuvem/empresarial

A edge computing está observando a proliferação de clusters OpenShift ou Kubernetes na maioria dos centros de TI. Ela tem o potencial de atingir uma escala maciça de centenas a milhares de implementações por cliente. O resultado é que os departamentos de TI corporativos devem gerenciar múltiplos clusters de tempo de execução de contêineres independentes ou cooperativos em execução em locais e/ou nuvens públicas.

Garantir que os clusters tenham o mesmo estado desejado (implementar uma mudança e reverter uma mudança em várias nuvens) é um grande benefício que o GitOps oferece às empresas baseadas em edge e IoT.

Edge de rede

O paradigma do GitOps é aplicável na edge, pois um dos principais desafios que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) enfrentam é a orquestração, a automação e o gerenciamento de suas redes. Embora o 5G seja um benefício para os consumidores, as redes definidas por software (SDNs), o fatiamento da rede com diferentes larguras de banda e a implementação mais rápida criaram desafios para os provedores de telecomunicações.

Um pipeline de implementação automatizado é uma maneira de os CSPs levarem serviços aos clientes mais rapidamente. Ter um repositório central e uma abordagem declarativa para o provisionamento da infraestrutura de contêineres significa um tempo mais rápido de lançamento no mercado para novas funcionalidades e solicitações de mudanças. Esse paradigma ajudará no provisionamento de VNFs (funções de rede virtual) e CNFs (funções de rede nativa da nuvem) na edge da rede. A conteinerização de componentes de rede torna possível gerenciar essas funções. Por último, como toda a atividade de configuração é registrada e armazenada no Git, a capacidade de rastrear alterações é crítica para fins de conformidade e auditoria. Há alguns blogs relacionados do WeaveWorks nas referências: