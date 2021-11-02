O que é o GitOps?

O GitOps já existe há alguns anos, mas ganhou força recentemente devido aos contêineres e à complexidade que envolve a implementação e o gerenciamento consistentes de ambientes de tempo de execução de contêineres.
Qual é o problema que o GitOps está tentando resolver? Bem, ela automatiza as operações de software para que as empresas possam melhorar em engenharia de software. Isso permite que as equipes de aplicações lancem com mais frequência e operem aplicações nativas da nuvem de forma mais eficaz.
Este blog vai explorar se o GitOps pode ser aplicado a topologias de edge — especialmente criando pipelines de CI/CD que possam implementar aplicações em dispositivos de edge distantes. Para reiterar, a edge abrange dispositivos de edge distantes até a nuvem, com edge empresarial e edge de rede ao longo do caminho.
O GitOps é uma prática de DevOps que usa o Git como a fonte única da verdade onde o estado de configuração desejado é armazenado. O foco está na automação de operações, impulsionada a partir de repositórios Git. Embora esteja no título, o Git não é o único repositório que pode ser usado. São as interfaces fornecidas pelo Git que automatizam as operações. O GitOps acaba usando informações extraídas dos metadados de compilação para determinar quais pacotes compilar acionado por uma alteração de código específica:
Em sua essência, o modelo GitOps usa o padrão do controlador. Isso é ainda mais auxiliado pelo padrão de operadores de uma perspectiva do Kubernetes ou do OpenShift, em que os operadores são extensões de software que utilizam recursos personalizados para gerenciar aplicações e seus componentes.
Seria errado não mencionar o Argo CD, uma ferramenta do GitOps que ajuda nos fluxos de trabalho do GitOps. O Argo CD é uma ferramenta declarativa de código aberto para a integração contínua e implementação contínua (CI/CD) de aplicações. Implementado como um controlador Kubernetes, o Argo CD monitora continuamente as definições e configurações das aplicações em execução, comparando o estado atual e ativo no cluster com o estado desejado definido em um repositório Git.
Mas o GitOps não é um único produto, plug-in ou plataforma. Os fluxos de trabalho do GitOps ajudam as equipes a gerenciar a infraestrutura de TI por meio de processos que elas já utilizam no desenvolvimento de aplicações. Para pegar emprestado de um blog do GitLab, o GitOps requer três componentes principais: GitOps = IaC + PRs ou MRs + CI/CD
Os operadores do Red Hat OpenShift simplificam a instalação e a orquestração automatizada de cargas de trabalho complexas. Eles ajudam a codificar a lógica operacional humana para gerenciar serviços executados como aplicações nativas do Kubernetes, facilitando as operações do dia 2. O operador é um software executado em um pod no cluster, interagindo com o servidor de API do Kubernetes. Um operador OpenShift é essencialmente um controlador personalizado e pode ser, na prática, um controlador específico da aplicação.
O Red Hat OpenShift facilita o uso do GitOps para desenvolvedores que desejam usar o GitOps, ao fornecer os operadores necessários. Uma vez implementados, podem ser visualizados na seção Operadores instalados no console do OpenShift. O operador Red Hat OpenShift GitOps é o operador upstream para o ArgoCD, e o operador Red Hat OpenShift Pipelines, que também é implementado, é o operador upstream para o Tekton. Veja a Figura 3:
Os operadores e APIs relacionados podem, então, ser usados para iniciar um ou mais pipelines do GitOps que podem ser implementados em diferentes ambientes, fornecendo o resultado de configuração desejado do Git. Os ambientes podem ser os de desenvolvimento, teste e produção usuais, mas também podem abranger ambientes geográficos, como a nuvem, a rede de telecomunicações ou nós de edge computing.
Os recursos de implementação são classificados em três áreas: infraestrutura, serviços e aplicações. Essas áreas facilitam a separação e o gerenciamento da implementação dos recursos relacionados:
Em um blog anterior, discutimos DevOps no domínio de edge computing; aqui, damos uma olhada em como o GitOps pode ser aplicado na edge computing. Aludimos às três edges da edge domputing:
Há também a nuvem ou o data center empresarial. Vamos dar uma olhada detalhada nessas áreas. Junto com os ambientes de edge, a Figura 4 também representa as três áreas do GitOps: infraestrutura, serviços e aplicações.
A edge computing está observando a proliferação de clusters OpenShift ou Kubernetes na maioria dos centros de TI. Ela tem o potencial de atingir uma escala maciça de centenas a milhares de implementações por cliente. O resultado é que os departamentos de TI corporativos devem gerenciar múltiplos clusters de tempo de execução de contêineres independentes ou cooperativos em execução em locais e/ou nuvens públicas.
Garantir que os clusters tenham o mesmo estado desejado (implementar uma mudança e reverter uma mudança em várias nuvens) é um grande benefício que o GitOps oferece às empresas baseadas em edge e IoT.
O paradigma do GitOps é aplicável na edge, pois um dos principais desafios que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) enfrentam é a orquestração, a automação e o gerenciamento de suas redes. Embora o 5G seja um benefício para os consumidores, as redes definidas por software (SDNs), o fatiamento da rede com diferentes larguras de banda e a implementação mais rápida criaram desafios para os provedores de telecomunicações.
Um pipeline de implementação automatizado é uma maneira de os CSPs levarem serviços aos clientes mais rapidamente. Ter um repositório central e uma abordagem declarativa para o provisionamento da infraestrutura de contêineres significa um tempo mais rápido de lançamento no mercado para novas funcionalidades e solicitações de mudanças. Esse paradigma ajudará no provisionamento de VNFs (funções de rede virtual) e CNFs (funções de rede nativa da nuvem) na edge da rede. A conteinerização de componentes de rede torna possível gerenciar essas funções. Por último, como toda a atividade de configuração é registrada e armazenada no Git, a capacidade de rastrear alterações é crítica para fins de conformidade e auditoria. Há alguns blogs relacionados do WeaveWorks nas referências:
O GitOps permite que as organizações implementem em vários destinos simultaneamente. Ele permite a implantação de implementações granulares. Isso seria extremamente útil ao implementar aplicações em centenas e dezenas de milhares de nós de edge, que vêm em diferentes formas e formatos e usam protocolos de comunicação variados, especialmente se os nós de edge forem pequenos clusters de edge usando um Intel NUC ou NVIDIA Jetson.
O framework do GitOps pode ser benéfico na implementação de aplicações e no uso do repositório Git como fonte única da verdade. As equipes de ITOps buscam a implementação, o gerenciamento e as operações autônomas de nós de edge, o que é facilitado com o uso de operadores Red Hat OpenShift.
O benefício do GitOps é óbvio na edge da rede e na edge da empresa. Os dispositivos de edge apresentam um desafio diferente, pois a capacidade de armazenamento e computação de alguns desses dispositivos não é grande o suficiente para hospedar serviços do GitOps e executar aplicações.
O lançamento de distribuições Kubernetes leves, como K3s e K0s, destina-se a casos de uso de IoT e edge. A capacidade de implementar uma distribuição leve do Kubernetes em um dispositivo de edge nos permite executar uma ferramenta do GitOps como o Argo CD. O(s) dispositivo(s) poderá(ão), então, adotar o modelo de sondagem de um repositório Git para o estado desejado e sincronizá-lo com o estado de produção do cluster.
Ao usar o GitOps, você resolve os problemas de infraestrutura e configuração de aplicações. O operador GitOps integrado no Red Hat OpenShift facilita a implementação de um pipeline baseado no Argo CD. Clientes de IBM Cloud Paks, incluindo IBM Cloud Pak for Network Automation, podem usar operadores Red Hat para instalar recursos e empregar o framework do GitOps para automatizar e controlar o processo de implementação.
O IBM Cloud Native Toolkit é um excelente ponto de partida. É uma coleção de ativos de código aberto que permite o desenvolvimento de aplicaçõese a implementação de operações.
Agradecimentos especiais a Hollis Chui e Kavitha Bade por revisarem o artigo.