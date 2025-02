O que é engenharia de plataforma?

Os stakeholders na engenharia de plataforma incluem pessoas e equipes com interesses e responsabilidades específicos:

Líderes de negócios, como executivos e gerentes de projetos, se concentram no alinhamento estratégico da engenharia de plataforma com os objetivos de negócios. Eles têm interesse no sucesso da plataforma e em seu impacto no desempenho, como acelerar o tempo de lançamento no mercado, reduzir custos e aumentar a agilidade.

Clientes e usuários dão feedback crucial para a melhoria contínua. Eles se beneficiam da entrega mais rápida de produtos de software de alta qualidade, maior confiabilidade e melhor UX, facilitada por práticas eficazes de engenharia de plataforma.

Os desenvolvedores são os principais usuários das plataformas. Eles se beneficiam de fluxos de trabalho simplificados e recursos de autoatendimento, que aumentam sua produtividade e reduzem o tempo gasto no gerenciamento da infraestrutura.

Os engenheiros de DevOps são responsáveis por integrar o desenvolvimento e as operações, gerenciar os pipelines de CI/CD e ajudar a garantir processos tranquilos de implementação e entrega de software.

Provedores externos, como fornecedores e prestadores de serviços terceirizados, fornecem ferramentas, tecnologias e serviços que se integram à plataforma.

As equipes de operações colaboram com os engenheiros da plataforma para gerenciar a infraestrutura e ajudar a garantir o bom funcionamento da plataforma, lidando com problemas relacionados ao provisionamento, escalabilidade e manutenção.

Os engenheiros de plataforma implementam e mantêm as plataformas para ajudar a garantir que elas aumentem a eficiência organizacional. Os engenheiros de plataforma se concentram em apoiar as equipes de desenvolvimento, ao criar e manter IDPs que gerenciam sistemas, resolvem problemas e automatizam tarefas de desenvolvimento. Eles também se mantêm atualizados com as novas tecnologias para manter a plataforma competitiva, reduzir custos e melhorar o desempenho das aplicações.

Os gerentes de produtos contam com a plataforma para entregar funcionalidades de forma rápida e eficiente. Eles definem requisitos, priorizam funcionalidades e ajudam a garantir que a plataforma esteja alinhada com os objetivos de negócios e as necessidades do usuário.

As equipes de garantia de qualidade (QA) testam e validam as funções do software e da plataforma para ajudar a garantir que cumpras as normas de qualidade e tenham o desempenho esperado.

As equipes de segurança ajudam a garantir que a plataforma esteja em conformidade com as normas e regulamentações de segurança, apoiadas por práticas de segurança integradas dentro da plataforma que ajudem a mitigar riscos.

Os engenheiros de confiabilidade do site (SREs) ajudam a garantir a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das plataformas e aplicações, frequentemente trabalhando em estreita colaboração com os engenheiros de plataforma e DevOps.