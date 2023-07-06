O que é automação da TI?

A automação da TI costuma ser parte de uma iniciativa de transformação digital. Normalmente, ela envolve o uso de softwares e outras tecnologias para automatizar os processos manuais de TI. A automação da TI alivia a pressão sobre os profissionais de TI à medida que as expectativas dos clientes aumentam.

As empresas exigem cada vez mais recursos de produtos novos e aprimorados, bem como downtime reduzido. À medida que a automação da TI assume mais trabalho manual, as equipes podem priorizar essas tarefas de maior valor para seus clientes de forma mais eficaz.

Conforme as organizações de todos os portes adotam a tecnologia de automação, os líderes de negócios devem decidir como aproveitá-la da melhor forma para complementar ou aprimorar o trabalho de seus funcionários. As organizações estão concentrando seus esforços de automação no gerenciamento das tarefas de TI para permitir que as empresas aumentem a velocidade de chegada ao mercado, acelerem o tempo de resposta aos clientes e reduzam eventuais ameaças e riscos.

As organizações que automatizam mais de seus processos aprimoram suas ofertas de várias maneiras, incluindo a capacidade de lançar novas soluções graças à eficiência aprimorada e atender ao aumento da demanda devido à escalabilidade aprimorada.



Além disso, aquelas que usam tecnologias automatizadas que respondem a eventos internos e externos estão mais bem equipadas para enfrentar os desafios. Elas também podem identificar novas oportunidades com mais rapidez por meio de scripts e análises de dados em tempo real.

A automação da TI permite que os profissionais se concentrem no aprimoramento de habilidades e em problemas de nível superior. Por exemplo, o aumento da largura de banda permite que as pessoas se concentrem no impacto de novas tecnologias, como a IA generativa e a computação quântica. Também pode permitir que gastem mais tempo no planejamento estratégico e na construção de relacionamentos. Por fim, a remoção de tarefas repetitivas e de baixo impacto das cargas de trabalho dos funcionários ajuda a mantê-los envolvidos e satisfeitos.