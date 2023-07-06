O que é automação da TI?

A automação da TI é a criação e implementação de processos e softwares automatizados no lugar de atividades manuais demoradas. Ela está se tornando cada vez mais um componente central da estratégia de sistemas de TI de toda organização moderna.
A automação da TI costuma ser parte de uma iniciativa de transformação digital. Normalmente, ela envolve o uso de softwares e outras tecnologias para automatizar os processos manuais de TI. A automação da TI alivia a pressão sobre os profissionais de TI à medida que as expectativas dos clientes aumentam.
As empresas exigem cada vez mais recursos de produtos novos e aprimorados, bem como downtime reduzido. À medida que a automação da TI assume mais trabalho manual, as equipes podem priorizar essas tarefas de maior valor para seus clientes de forma mais eficaz.
Conforme as organizações de todos os portes adotam a tecnologia de automação, os líderes de negócios devem decidir como aproveitá-la da melhor forma para complementar ou aprimorar o trabalho de seus funcionários. As organizações estão concentrando seus esforços de automação no gerenciamento das tarefas de TI para permitir que as empresas aumentem a velocidade de chegada ao mercado, acelerem o tempo de resposta aos clientes e reduzam eventuais ameaças e riscos.
As organizações que automatizam mais de seus processos aprimoram suas ofertas de várias maneiras, incluindo a capacidade de lançar novas soluções graças à eficiência aprimorada e atender ao aumento da demanda devido à escalabilidade aprimorada.
Além disso, aquelas que usam tecnologias automatizadas que respondem a eventos internos e externos estão mais bem equipadas para enfrentar os desafios. Elas também podem identificar novas oportunidades com mais rapidez por meio de scripts e análises de dados em tempo real.
A automação da TI permite que os profissionais se concentrem no aprimoramento de habilidades e em problemas de nível superior. Por exemplo, o aumento da largura de banda permite que as pessoas se concentrem no impacto de novas tecnologias, como a IA generativa e a computação quântica. Também pode permitir que gastem mais tempo no planejamento estratégico e na construção de relacionamentos. Por fim, a remoção de tarefas repetitivas e de baixo impacto das cargas de trabalho dos funcionários ajuda a mantê-los envolvidos e satisfeitos.
Ter uma estratégia de automação é um componente crítico de qualquer organização que queira otimizar suas operações, impulsionar a eficiência, cortar os custos e oferecer serviços incomparáveis aos clientes.
Os sistemas automatizados sempre foram um componente essencial da tecnologia, e os computadores sempre forneceram a substituição automatizada de tarefas manuais. Ao longo dos anos, as organizações automatizaram várias tarefas e serviços de TI, como backups de dados, configuração de rede, provisionamento de usuários e gerenciamento de correções.
Assim, as organizações devem decidir quais tarefas desejam automatizar e quais desejam que seus funcionários realizem. Ao se apoiarem na automação da TI, as organizações podem acelerar os processos e expandir os ambientes, aumentando a eficiência operacional.
As ferramentas de automação são variadas e enquadram em categories como automação robótica de processos (RPA), inteligência artificial e aprendizado de máquina, e desenvolvimento de software com pouco código ou no-code. Todas essas tecnologias oferecem maneiras diferentes para as organizações escalarem com mais rapidez
Organizações modernas que buscam implementar ferramentas de automação da TI para promover a inovação têm várias opções avançadas para escolher. As organizações otimizam as operações de TI por meio de DevOps impulsionado por IA, que é capaz de lidar com a observabilidade empresarial, operações automatizadas e gerenciamento de incidentes. O AIOps também alimenta o DevSecOps, que é uma prática de antecipação nos testes para incorporar a segurança na frente do processo de desenvolvimento, permitindo que os desenvolvedores enviem códigos mais seguros de forma mais rápida e econômica.
À medida que os recursos digitais das organizações aumentam, também aumentam o tamanho e a complexidade dos seus serviços. Em termos simples, as infraestruturas de muitas organizações tornaram-se complexas demais para o gerenciamento e a intervenção manuais. A automação do gerenciamento da infraestrutura simplifica tarefas como gerenciamento de configuração, implementação e provisionamento.
É especialmente útil para o provisionamento de recursos, por meio do qual as organizações usam a automação para otimizar o uso de ferramentas e tecnologias específicas a fim de identificar a abordagem correta para uma situação específica. Alguns exemplos são o provisionamento de servidor, que envolve colocar novos servidores online e conectá-los a componentes integrais; o provisionamento de nuvem, que envolve configurar os recursos dentro da nuvem; o provisionamento de rede, que envolve configurar os roteadores e switches necessários para conectar-se à rede; e outros.
A seleção de recursos que pode ser automatizada inclui virtual machines, contêineres, provedores de nuvem, sistemas operacionais e outros softwares e hardwares.
Muitas empresas migraram ou estão migrando para o ambiente de nuvem híbrida ou multinuvem, que integra serviços de nuvem privada e pública e infraestrutura local. Esse processo geralmente eleva o nível da orquestração, do gerenciamento e da portabilidade das aplicações.
A maximização do valor da nuvem híbrida exige automação para escolher o ambiente de computação em nuvem ideal para cada carga de trabalho. Isso inclui a mudança em tempo real de cargas de trabalho entre ambientes de nuvem, dependendo das circunstâncias. A automação da nuvem híbrida reduz os custos, economiza energia, elimina o desperdício e, por fim, aumenta o ROI (link externo ao site ibm.com)1.
Esse processo usa a automação para substituir tarefas repetitivas geralmente realizadas por trabalhadores humanos por tecnologia. Os casos de uso de RPA são variados, desde anexar dados e preencher formulários até processar reivindicações e detectar fraudes. A RPA geralmente utiliza APIs e scripts para integrar e executar tarefas rotineiras entre aplicações empresariais e de produtividade. Usando software baseado em regras, muitos casos de uso de RPA podem produzir execução autônoma sem qualquer intervenção humana.
A BPA envolve um pouco mais de complexidade do que a RPA, pois concentra-se na coordenação de recursos de pessoas, aplicações e sistemas. Geralmente ela envolve processos com várias etapas em diferentes sistemas ou usuários.
Automatiza a entrega de aplicações para determinados ambientes de infraestrutura. Ao automatizar a entrega de código (p. ex., atualizações, correções de bugs e novas funcionalidades) para diferentes ambientes (como ambientes de desenvolvimento, teste e produção), os departamentos de TI melhoram a segurança e a velocidade de suas atualizações.
A automação da TI traz vários benefícios significativos para organizações de todos os portes devido à eficiência que proporciona.
Elimina erros humanos: todos os funcionários são propensos a erros humanos; as organizações podem atenuar esse risco por meio da automação da TI. O software de automação pode criar processamento em lote para tarefas simples que não exijam intervenção humana. Alguns exemplos são: envio das faturas em tempo hábil; gerenciamento proativo das ameaças à segurança; e gerenciamento eficaz dos dados entre repositórios de dados díspares.
Libere as pessoas para realizar tarefas de alto nível: o software baseado em regras pode realizar atividades de processos de negócios em alto volume, liberando recursos humanos para priorizar tarefas mais complexas. A RPA permite que CIOs e outros tomadores de decisão acelerem seus esforços de transformação digital e gerem um maior retorno sobre o investimento (ROI) com sua equipe.
Melhoria do ânimo dos funcionários: ao migrar cargas de trabalho repetitivas e de alto volume das cargas de trabalho de seus funcionários para processos automatizados, suas equipes podem se concentrar em uma tomada de decisão mais ponderada e estratégica, como identificar novos produtos, passar mais tempo gerenciando funcionários e dedicar mais tempo para os principais parceiros e clientes. Essa mudança no trabalho tem um efeito positivo na felicidade dos funcionários. Um estudo constatou que 88% dos líderes empresariais(link externo ao site ibm.com)2 sentiram que a automatização das tarefas os tornaria mais felizes e mais envolvidos no trabalho.
Maior sustentabilidade: ao automatizar muitos processos, sobretudo ao usar a nuvem, as organizações consomem menos energia (link externo ao site ibm.com)3, pois a tecnologia só será usada quando necessária. Em tempos em que muitos stakeholders estão preocupados com a pegada ambiental e as emissões de carbono dos data centers, a automação da TI ajuda as organizações a atingir suas metas de ESG.
Uma visão holística das operações de TI: com o passar do tempo, a introdução de novas tecnologias cria uma “proliferação de ferramentas”, em que tecnologias redundantes ou ultrapassadas permanecem em ambientes de TI, o que acaba prejudicando os processos. Ferramentas como AIOps ajudam as organizações a identificar o desperdício de tecnologia em toda a cadeia de ferramentas, eliminando recursos desnecessários e promovendo uma maior colaboração e eficiência.
Embora a automação da TI, em última análise, ajude as organizações a resolver problemas importantes, como a implementação mais rápida de soluções, uma alocação de recursos mais inteligente e a satisfação dos funcionários, há alguns desafios iniciais que devem ser considerados ao seguir sua própria estratégia de automação da TI.
Custos iniciais: a automação da TI por meio da transformação digital exige alguns custos iniciais para modernizar a stack de tecnologia e codificar parte da automação que impulsionará os negócios da organização no futuro. Muitas vezes, as empresas podem conseguir economia de custos usando uma plataforma de automação como o IBM Instana, que oferece preços acessíveis.
Contratação ou capacitação de profissionais: empresas sem automação da TI podem não ter a equipe de TI ideal para executar uma transformação digital e entender como interagir com uma quantidade crescente de tecnologias automatizadas. A boa notícia é que, cada vez mais, os profissionais de TI mais procurados querem trabalhar apenas nas organizações que priorizam a automação da TI. Assim, quando a demonstra o compromisso com a automação, fica mais fácil contratar funcionários exemplares.
Escalabilidade e manutenção: à medida que os sistemas automatizados aumentam, eles se tornam mais complexos, exigindo mais atenção no gerenciamento. É por isso que as plataformas certas de automação da TI são criadas levando-se em conta a escala.
A automação da TI ajudar as unidades de negócios em toda a organização a simplificar seus processos e colher benefícios significativos, como redução de custos, maior eficiência e minimização de erros. Confira algumas das funções de negócios que mais se beneficiam:
RH e contabilidade: o envio de faturas, o registro de informações de pagamento e a inclusão de funcionários na folha de pagamento são exemplos de tarefas manuais em que o software automatizado pode se destacar. Ao automatizar essas tarefas repetitivas e produzir a automação dos fluxos de trabalho, os funcionários de serviços financeiros e de RH podem se concentrar nos problemas de nível superior, como identificar novos fornecedores e passar mais tempo com os funcionários.
Atendimento ao cliente: o atendimento ao cliente é a atividade ideal para a automação de tarefas. As organizações podem usar a análise automatizada de percepções para identificar os problemas dos clientes nas redes sociais ou em fóruns e usar um chatbot ou assistente virtual como o watsonx Assistant para automatizar as respostas às perguntas deles. Assim, as empresas podem reduzir os custos de gerenciamento do atendimento ao cliente e melhorar a satisfação deles, o que elimina a perda dispendiosa de clientes.
Marketing e vendas: a automação do marketing transformou essa área, permitindo a personalização das mensagens de marketing e a segmentação do público-alvo dentro de campanhas publicitárias. Com isso, as empresas podem se conectar de forma mais significativa com os clientes potenciais e atuais, otimizando o retorno sobre o investimento com anúncios (ROAS) e reduzindo o tempo até a conversão.
Setor da saúde: médicos, enfermeiros e outros profissionais médicos gastam muito tempo lidando com a papelada administrativa, como ao fazer anotações, lançar informações em um banco de dados de fichas de pacientes e outros documentos. A automação da TI pode lidar cada vez mais com muitos componentes dessas tarefas, melhorando a produtividade e a eficiência. A automação dessas tarefas manuais libera esses profissionais para que possam oferecer o melhor atendimento possível e dedicar tempo à pesquisa e educação sobre questões emergentes de saúde e tendências de atendimento.
Segurança: o número de vulnerabilidades no ambiente de computação moderno aumentou drasticamente nos últimos anos devido ao aumento de agentes mal-intencionados e às oportunidades de alto risco de terrorismo cibernético e hacking. A postura de segurança de uma organização não pode depender dos esforços manuais dos profissionais para atualizar a segurança da rede e responder às ameaças caso a caso. Ao automatizar tudo, desde o backup de dados até o gerenciamento da cibersegurança e a proteção de endpoints, a organização evita interrupções dispendiosas de seus negócios.
