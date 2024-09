O IBM Engineering Integration Hub conecta os recursos do IBM ELM a ferramentas de terceiros. Essas conexões são escaláveis e baseadas em padrões abertos, ajudam a obter mais valor do seu ambiente de entrega de software, unificando em um conjunto diversificado de ferramentas de ciclo de vida. Ele utiliza um dashboard de controle de ELM para reunir métricas simples (como cobertura de requisitos de teste e tempo médio para resolver defeitos) trabalhando com ambientes de ferramentas de ELM heterogêneos.