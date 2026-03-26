Detecção de segredos com IA: um guia para desenvolvedores

A detecção de segredos é o processo de encontrar e sinalizar dados confidenciais conhecidos como "segredos" em bases de código ou outros locais dentro de ambientes de desenvolvimento de software. Essa camada automatizada de defesa ajuda a garantir que nenhuma informação confidencial seja codificada ou introduzida no código-fonte de uma forma facilmente legível ou não criptografada.

A detecção de segredos faz parte de uma abordagem "shift left" que antecipa a segurança no processo de desenvolvimento. Os segredos podem se estender para além do código, aumentando o risco de exposição a incidentes de segurança. A proteção automatizada por meio da detecção de segredos pode ajudar a proteger o fluxo de trabalho em escala do desenvolvedor.