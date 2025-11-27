A documentação do código muitas vezes cai no esquecimento, especialmente quando questões de alta gravidade ou prioridade se tornam mais urgentes. Isso pode levar a uma documentação que esteja desatualizada em relação ao estado atual do repositório (também chamado de repo). Informações desatualizadas podem dificultar os esforços futuros de manutenção do código e otimização de desempenho, além de retardar a integração de novos membros da equipe.

Os assistentes de IA podem ajudar a reduzir a discrepância, refletindo prontamente as alterações de código na documentação. Plataformas como o Mintlify, por exemplo, possuem um agente de IA que atualiza a documentação relevante com base em um link de pull request para incorporar alterações de funcionalidades.

A atualização da documentação do código é um caso de uso cada vez mais comum para equipes de desenvolvimento de software. Segundo uma Pesquisa com Desenvolvedores de 2025 do Stack Overflow, quase um quarto (24,8%) dos desenvolvedores usa principalmente IA, enquanto mais de um quarto (27,3%) a utiliza parcialmente para criar ou manter documentação.2

Dica importante: leve as atualizações um passo adiante, incorporando a documentação do código de IA em seu pipeline de integração contínua/entrega contínua (CI/CD). Não deixe de verificar a compatibilidade com seu stack de tecnologia existente e com o ecossistema de software em geral. Por exemplo, a plataforma GitBook oferece sincronização de documentação com sistemas de controle de versão baseados em Git, como GitHub e GitLab.