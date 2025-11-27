Documentação de código é uma parte vital do processo de desenvolvimento de software. Mas para muitos desenvolvedores de software, documentar o código pode ser uma tarefa demorada que frequentemente os afasta de seu objetivo principal, que é escrever código.
É aí que entra a inteligência artificial. As ferramentas de IA generativa empregam grandes modelos de linguagem (LLMs) para tornar a criação e a manutenção da documentação mais eficientes. Os LLMs de código foram treinados ou ajustados na programação de conjuntos de dados, analisando a sintaxe, a estrutura e a semântica do código-fonte. Com base nos padrões que identificam, os modelos de IA geram documentação de baixo nível, como comentários de código embutidos que explicam linhas ou blocos de código, e strings de documentação, ou docstrings, que descrevem uma classe, função, método ou módulo específico.
Veja como as ferramentas de IA podem beneficiar os fluxos de trabalho de documentação de código, com algumas dicas extras para ajudar as equipes de engenharia de software a aproveitarem ao máximo a IA para a documentação de código.
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O 2025 State of AI-assisted Software Development Report, do programa de pesquisa DORA do Google Cloud, constatou que 64% dos profissionais de desenvolvimento de software entrevistados usam IA para escrever documentação.1
A automação pode economizar tempo e esforço dos desenvolvedores, permitindo que eles se concentrem mais na criação de algoritmos, na formulação da lógica e na resolução de problemas. Além disso, assistentes de programação como Gemini Code Assist, GitHub Copilot e Tabnine podem ser conectados diretamente a ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs) e espaços de trabalho populares como Eclipse, IDEs JetBrains e Visual Studio Code. Os programadores mantêm-se "no fluxo" enquanto codificam, com assistentes de IA recomendando comentários embutidos e docstrings contextuais em tempo real.
Dica importante: a documentação gerada por IA ainda requer a experiência de um programador humano para preencher os detalhes faltantes, principalmente quando se trata de lógica avançada, algoritmos complexos ou casos de edge. O olhar de um programador também é essencial para identificar explicações de código desnecessárias, comentários redundantes e sugestões excessivamente genéricas que poluem o código.
A documentação do código muitas vezes cai no esquecimento, especialmente quando questões de alta gravidade ou prioridade se tornam mais urgentes. Isso pode levar a uma documentação que esteja desatualizada em relação ao estado atual do repositório (também chamado de repo). Informações desatualizadas podem dificultar os esforços futuros de manutenção do código e otimização de desempenho, além de retardar a integração de novos membros da equipe.
Os assistentes de IA podem ajudar a reduzir a discrepância, refletindo prontamente as alterações de código na documentação. Plataformas como o Mintlify, por exemplo, possuem um agente de IA que atualiza a documentação relevante com base em um link de pull request para incorporar alterações de funcionalidades.
A atualização da documentação do código é um caso de uso cada vez mais comum para equipes de desenvolvimento de software. Segundo uma Pesquisa com Desenvolvedores de 2025 do Stack Overflow, quase um quarto (24,8%) dos desenvolvedores usa principalmente IA, enquanto mais de um quarto (27,3%) a utiliza parcialmente para criar ou manter documentação.2
Dica importante: leve as atualizações um passo adiante, incorporando a documentação do código de IA em seu pipeline de integração contínua/entrega contínua (CI/CD). Não deixe de verificar a compatibilidade com seu stack de tecnologia existente e com o ecossistema de software em geral. Por exemplo, a plataforma GitBook oferece sincronização de documentação com sistemas de controle de versão baseados em Git, como GitHub e GitLab.
Semelhante às convenções de programação, as documentações de código também devem seguir estilo e estrutura consistentes. Manter-se fiel a essas regras pode ser um desafio, especialmente em grandes repositórios corporativos e de código aberto com múltiplos colaboradores.
Assim como as ferramentas de revisão de código com IA verificam a qualidade, a funcionalidade e o estilo do código, as ferramentas de documentação de código com IA podem avaliar toda a documentação e implementar de forma automática as alterações necessárias de estilo e estrutura. Muitas dessas ferramentas de IA também seguem padrões de documentação dependendo da linguagem de programação, como Javadoc para Java, JSDoc para JavaScript e Markdown para Python, entre outras.
Dica importante: crie modelos definindo diretrizes de estilo e estrutura para documentação, então treine ou ajuste a ferramenta de IA escolhida com base nesses modelos. Considere treinar ou aprimorar seu gerador de documentação não apenas em toda a sua base de código, mas também em outras bases de conhecimento de alto nível ou documentação técnica (incluindo diagramas de arquitetura, fluxogramas de projeto e documentos de requisitos do produto) para adicionar mais contexto e melhorar a qualidade da documentação.
A documentação do código também abrange tipos externos, que geralmente são voltados para o cliente e adaptados para desenvolvedores e usuários fora de uma empresa. Por exemplo, a documentação da interface de programação de aplicativos (API) descreve as classes, funções, métodos e módulos disponíveis nas APIs públicas de um projeto de software.
Os geradores de documentação podem produzir documentação de API em vários formatos, incluindo HTML, PDF e XML, em resposta a prompts de linguagem natural. Essas ferramentas orientadas por IA avaliam arquivos de código para gerar descrições de endpoints, estruturas de parâmetros de solicitação e esquemas de resposta, além de informações detalhadas sobre requisitos de autenticação e códigos de erro.
Dica importante: a documentação da API gerada por IA precisará ser revisada por um programador humano. Verifique a produção para garantir que ela seja precisa, completa e de alta qualidade.
Modernizar o código legado pode ser um desafio e, portanto, requer um plano meticuloso. O primeiro passo envolve entender toda a base de código revisando qualquer documentação disponível. No entanto, os sistemas legados geralmente não têm documentação suficiente, então a tarefa recai sobre os desenvolvedores para ter um entendimento suficiente do sistema.
Assistentes de programação impulsionados por IA, como o IBM Bob, podem auxiliar no processo de modernização. Eles foram treinados em diferentes linguagens de programação, inclusive as mais antigas, o que lhes confere a capacidade de analisar uma base de código, mapear dependências e gerar documentação de código de forma clara. Os desenvolvedores podem então usar a documentação gerada por IA para depurar código legado e orientar sua abordagem de modernização, seja ela refatoração, migração ou reescrita de código.
Dica importante: comece aos poucos para evitar sobrecarga. Divida a base de código em módulos menores e mais gerenciáveis e documente um por vez. Escolha um componente essencial ou crítico e, em seguida, percorra a cadeia da documentação até chegar às áreas menos cruciais ou secundárias.
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1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report, Google, 23 de setembro de 2025
2. Developer Survey, Stack Overflow, 2025