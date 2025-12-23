O que é refatoração de código de IA?

A refatoração de código de IA emprega inteligência artificial para automatizar o processo de refatoração de código. Ela usa técnicas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para modificar a estrutura interna do código de software, mantendo intacta a funcionalidade ou comportamento externo.

A refatoração de código é parte integrante do processo de desenvolvimento de software, reduzindo a dívida técnica por meio de melhorias de código que otimizam o desempenho e levam a uma melhor legibilidade e maior capacidade de manutenção. Com a ajuda da IA, a refatoração pode ser mais eficiente.