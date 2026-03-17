A programação segura, também conhecida como codificação segura, é a prática de escrever código-fonte que pode se defender contra ataques cibernéticos de agentes da ameaça. Incorporar segurança ao código ajuda a limitar vulnerabilidades, criando um software robusto e resiliente o suficiente para resistir a ameaças cibernéticas.

A programação segura é uma parte essencial do ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro (SSDLC). Ao contrário do SDLC tradicional, em que a segurança entra na equação somente durante a fase de testes, o SSDLC incorpora a cibersegurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. A segurança do código não é apenas uma reflexão tardia, um complemento opcional ou um aspecto separado, mas um elemento essencial da criação de um software seguro.

A programação segura também se enquadra no âmbito mais amplo da segurança de aplicações. Enquanto a programação segura se concentra na integração da cibersegurança ao código, a segurança de aplicações abrange um amplo escopo de medidas de segurança, desde proteções de hardware até defesas baseadas em software, abrangendo todo o SDLC.

De acordo com o X-Force Threat Intelligence Index 2026 da IBM, a exploração de vulnerabilidades tornou-se a principal causa de ataques. Adotar uma abordagem mais proativa e preventiva, como a programação segura, pode detectar ameaças antes que elas se agravem.