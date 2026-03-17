A programação segura, também conhecida como codificação segura, é a prática de escrever código-fonte que pode se defender contra ataques cibernéticos de agentes da ameaça. Incorporar segurança ao código ajuda a limitar vulnerabilidades, criando um software robusto e resiliente o suficiente para resistir a ameaças cibernéticas.
A programação segura é uma parte essencial do ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro (SSDLC). Ao contrário do SDLC tradicional, em que a segurança entra na equação somente durante a fase de testes, o SSDLC incorpora a cibersegurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. A segurança do código não é apenas uma reflexão tardia, um complemento opcional ou um aspecto separado, mas um elemento essencial da criação de um software seguro.
A programação segura também se enquadra no âmbito mais amplo da segurança de aplicações. Enquanto a programação segura se concentra na integração da cibersegurança ao código, a segurança de aplicações abrange um amplo escopo de medidas de segurança, desde proteções de hardware até defesas baseadas em software, abrangendo todo o SDLC.
De acordo com o X-Force Threat Intelligence Index 2026 da IBM, a exploração de vulnerabilidades tornou-se a principal causa de ataques. Adotar uma abordagem mais proativa e preventiva, como a programação segura, pode detectar ameaças antes que elas se agravem.
A programação segura oferece vantagens como:
Eficiência de custos: é mais barato fazer correções de segurança antes da implementação do que depois do lançamento.
Segurança de dados: as proteções para dados confidenciais são aplicadas no nível do código-fonte, apoiando a conformidade com os regulamentos de proteção de dados.
Detecção precoce e prevenção: as vulnerabilidades são detectadas e eliminadas durante o desenvolvimento, impedindo que se propaguem para a produção.
Economia de tempo e esforço: o código seguro pode ajudar a evitar o tempo e o esforço significativos associados à resposta a incidentes e à remediação em sistemas em produção.
As vulnerabilidades de segurança no código geralmente decorrem de falhas no projeto e na arquitetura do software, erros de configuração ou de programação, entre outros. Agentes maliciosos geralmente exploram essas vulnerabilidades como pontos de entrada para ataques.
Aqui estão algumas vulnerabilidades típicas com as quais a programação segura visa lidar, com base na lista de riscos de segurança de aplicações da web do Open Worldwide Application Security Project (OWASP):
Falhas de autenticação
Falhas nos controles de acesso
Falhas criptográficas
Ataques de injeção
Design inseguro
Falhas de registro e alertas
Configuração de segurança incorreta
Falhas na integridade do software ou dos dados
Os cibercriminosos aproveitam os pontos fracos nos mecanismos de autenticação para roubar credenciais de usuários e realizar atividades mal-intencionadas. As falhas de autenticação incluem políticas de senhas fracas, falta de métodos de autenticação robustos, gerenciamento inadequado de sessões e proteção insuficiente contra esquemas de quebra de senhas, como ataques de força bruta que encontram senhas corretas por tentativa e erro ou preenchimento de credenciais para obter acesso às contas de um usuário por meio de pares de nome de usuário e senha comprometidos.
Os controles de acesso estabelecem quem tem permissão para acessar dados ou recursos e quais ações podem ser executadas. Controles falhos ou aplicados incorretamente podem levar a acessos não autorizados e abuso de privilégios. As ameaças podem envolver a alteração de solicitações de API e parâmetros de URL para burlar verificações de controle de acesso ou referências diretas a objetos inseguras que permitem referenciar dados ou recursos diretamente usando seus identificadores exclusivos sem verificar permissões.
Falhas nas metodologias criptográficas podem expor dados confidenciais e resultar em violações de dados. As falhas criptográficas abrangem algoritmos de criptografia desatualizados ou fracos, protocolos de gerenciamento de chaves inadequados, uso de chaves codificadas e transmissão ou armazenamento de dados sem criptografia apropriada.
Os ataques de injeção são um dos tipos mais comuns de vulnerabilidades de segurança. Entradas maliciosas, sejam elas código, comandos, consultas ou scripts, são inseridas em um programa ou página da web para iniciar um malware, modificar dados ou roubar informações privadas, entre outras ações criminosas. Cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) e server-side request forgery (SSRF) são alguns exemplos populares de ataques de injeção.
O cross-site scripting (XSS) implementa código não confiável ou scripts em sites confiáveis, que são então executados por usuários desavisados. Isso geralmente ocorre quando uma aplicação não consegue escapar, filtrar, limpar ou validar os dados fornecidos pelo usuário.
O cross-site request forgery (CSRF ou XSRF) envia solicitações não autorizadas a um site a partir de um usuário autenticado. Ele aproveita a confiança que um site tem no navegador de um usuário autenticado, utilizando links ou scripts que induzem o navegador a enviar solicitações maliciosas a um site de destino.
O server-side request forgery (SSRF) manipula as URLs enviadas a um servidor. Quando o servidor pega a solicitação manipulada sem primeiro validar a URL, essa solicitação pode ser usada para se conectar a serviços internos, como bancos de dados ou arquivos de leitura, configuração do servidor e outros metadados.
Um design inseguro está relacionado a vulnerabilidades causadas por falhas na lógica de negócios ou na arquitetura da aplicação. Isso ocorre no início do SDLC, durante a fase de planejamento, ao definir os requisitos e mapear o blueprint do sistema. Fatores como a falta de avaliação de riscos, o uso limitado de padrões de design seguros, arquiteturas de referência e modelagem mínima de ameaças para analisar sistematicamente as potenciais vulnerabilidades de segurança na arquitetura planejada podem contribuir para um projeto inseguro.
Alertas e logs inadequados ou ineficazes podem resultar em ataques e violações não detectados, permitindo que os agentes de ameaças causem sérios danos. Alguns casos de falhas de registro e alertas envolvem eventos críticos que não são registrados ou que são registrados de forma inconsistente, armazenamento de log inseguro que pode estar propenso a adulteração ou acesso não autorizado, alertas insuficientes para ataques ativos em tempo real ou quase em tempo real, logs que não são claros ou não têm detalhes ou contexto e logs que contêm dados confidenciais sem mascará-los ou depurá-los.
Essa vulnerabilidade ocorre quando as configurações de segurança do stack da aplicação — incluindo serviço de nuvem, bancos de dados, frameworks, bibliotecas, sistemas operacionais e servidores web— não estão configuradas corretamente. A configuração incorreta de segurança abrange atualizações de segurança desativadas, permissões muito amplas, credenciais padrão inalteradas e funcionalidades desnecessárias ativadas.
Essas falhas estão relacionadas à falta de proteções contra a aceitação ou o processamento de dados inválidos ou não confiáveis de fontes externas. Os exemplos incluem a aplicação automática de atualizações de software sem validar sua integridade, o uso de fontes não confiáveis para dependências como bibliotecas e plugins de terceiros e pipelines de CI/CD que extraem código ou outros artefatos de desenvolvimento de software sem verificá-los.
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Algumas tecnologias de IA generativa podem auxiliar na programação segura. Por exemplo, as plataformas de programação de IA agêntica, como Claude Code e IBM Bob, podem revelar vulnerabilidades e sugerir correções para códigos inseguros em tempo real. As ferramentas de geração de código com IA também podem auxiliar na refatoração do código para melhorar a segurança.
Embora possam automatizar e acelerar o desenvolvimento de software, os assistentes de codificação com IA ainda precisam de orientação para gerar código seguro. Os programadores devem fornecer prompts claros que especifiquem não apenas a funcionalidade, mas também os requisitos de segurança. Por exemplo, um prompt genérico como "criar uma função de login" pode ser alterado para "criar uma função de login que verifica o formato e o comprimento esperados das entradas do usuário" para incluir instruções de codificação seguras. O guia da Open Source Security Foundation contém exemplos de instruções para ajudar os assistentes de IA a considerar a segurança do código.
As equipes de engenharia de software também podem fornecer contexto que orienta a IA generativa para a produção de código mais seguro. A retrieval-augmented generation (RAG) conecta ferramentas de desenvolvedor impulsionadas por IA com padrões internos de codificação segura. Para equipes sem diretrizes definidas, as regras de segurança de IA do Secure Code Warrior servem como ponto de partida para um código gerado por IA mais seguro.
Assim como os assistentes de IA, os agentes de programação de IA se beneficiam da orientação. O Project CodeGuard oferece um conjunto de regras e um framework de habilidades que incorpora práticas seguras de programação diretamente no fluxo de trabalho dos agentes. Um agente de programação de IA pode usar essas regras e habilidades durante a fase de planejamento como parte de seus objetivos, e durante a fase de execução, enquanto escreve o código.
O código produzido pela própria inteligência artificial pode introduzir vulnerabilidades, portanto, a decisão final sobre a precisão e a segurança ainda recai sobre os programadores humanos. As medidas de IA generativa também devem ser combinadas com as melhores práticas de programação segura abaixo para criar várias camadas de proteção.
As melhores práticas em programação segura abrangem várias estratégias de programação defensiva para fortalecer a segurança de software. As empresas podem estar preocupadas em como equilibrar a codificação segura com a velocidade de entrega. Mas muitas dessas práticas integram a segurança ao código sem sacrificar a rapidez na entrega, como incorporar a segurança à fase de projeto, estabelecer diretrizes de codificação segura, treinar desenvolvedores para que estejam aptos a identificar e corrigir falhas de segurança durante a programação e automatizar a análise e os testes de código para detectar vulnerabilidades.
Embora seja impossível mencionar todas as melhores práticas de programação segura existentes, essa lista serve como um ponto de partida, e combinar essas práticas pode melhorar a postura de segurança de uma organização:
Seguir padrões de programação seguros
Incorporar a segurança ao design
Validar, limpar as entradas e codificar as saídas
Implementar protocolos criptográficos robustos
Autenticar e autorizar
Estabelecer registros robustos e mecanismos seguros de tratamento de erros
Realizar testes de segurança completos
Adicionar segurança como parte das avaliações de código
Esses padrões servem como guias fundamentais para integrar efetivamente técnicas de codificação seguras aos fluxos de trabalho de desenvolvimento existentes. Eles fornecem uma base comum para programação segura em todos os projetos de software.
O guia do desenvolvedor do OWASP é uma referência para programadores para ajudá-los a navegar e criar um código-fonte seguro. O guia descreve as práticas de codificação seguras independentes de tecnologia, com os principais pontos de segurança de código destacados em checklists migrados do OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide arquivado.
O OWASP também fornece uma série de dicas para implementar princípios de codificação segura e combater uma ampla gama de vulnerabilidades de código.
Criados pelo Software Engineering Institute da Carnegie Mellon University, os SEI CERT Coding Standards oferecem orientação para programação segura nas linguagens de programação Android, C, C++, Java e Perl. As normas contêm regras, recomendações e exemplos de código compatível e não compatível. As regras e recomendações têm avaliações de risco correspondentes categorizadas de acordo com a gravidade, probabilidade e custo de remediação para ajudar as equipes de engenharia de software a priorizar seus esforços.
Paralelamente ao seu framework de cibersegurança para segurança da informação e gestão de riscos de cibersegurança, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) também publicou o seu Secure Software Development Framework. O framework consiste em práticas de desenvolvimento de software seguras de alto nível e baseadas em resultados, tornando-o um complemento ideal para os padrões mais técnicos do OWASP e do SEI CERT.
Incorporar a segurança no blueprint de um sistema está alinhado com a abordagem "shift left", que consiste em antecipar a segurança no processo de desenvolvimento de software. Ela considera maneiras de tornar o software seguro antes mesmo que a primeira linha de código seja escrita.
Avaliações de risco abrangentes e modelagem de ameaças podem ajudar a revelar possíveis vulnerabilidades de segurança na arquitetura de software. O estágio de design seguro também deve envolver equipes de segurança para colaboração prática e orientação sobre os requisitos de segurança e como lidar com eles no nível do código-fonte.
Para obter mais informações sobre como integrar a segurança ao design, as equipes podem consultar os guias práticos do OWASP sobre design de produto seguro e modelagem de ameaças , bem como seu framework Secure by Design.
Um princípio fundamental da codificação segura é nunca confiar em nenhuma entrada, conforme demonstrado pelos ataques de injeção. A validação e a higienização do lado do servidor ajudam a garantir que as entradas não apresentem riscos de segurança antes de serem processadas.
As equipes de engenharia de software podem colocar toda a lógica de validação e higienização em um arquivo ou local central seguro para manter a consistência e permitir acesso e atualizações rápidas e fáceis. Elas também podem empregar os módulos de validação e higienização incorporados em linguagens de programação e frameworks, mas que devem ser atualizados regularmente para lidar com vulnerabilidades recém-descobertas.
A validação de entrada verifica se o tipo de dados, formato, comprimento, intervalo, tamanho e outras restrições estão corretos. Isso pode envolver a correspondência de entradas com padrões aprovados ou sua comparação com um conjunto permitido de caracteres ou valores.
A higienização das entradas envolve a limpeza e a conversão em uma forma segura. Deve ser adaptado a uma linguagem de programação ou framework.
Em HTML, por exemplo, evitar caracteres especiais como &, <, >, “ e ' pode ajudar a evitar o XSS. Bibliotecas como DOMPurify podem ajudar na higienização de HTML.
Para bancos de dados, acoplar consultas parametrizadas com instruções preparadas pode ajudar a evitar ataques de injeção de SQL, uma vez que as entradas são tratadas como dados em vez de código SQL, que pode ser executado inadvertidamente. As consultas parametrizadas definem primeiro todo o código SQL, com espaços reservados para entradas ou parâmetros, e depois passam cada parâmetro para a consulta. As instruções preparadas são instruções SQL pré-compiladas, o que significa que os comandos SQL injetados não podem alterar a intenção de uma consulta ou como ela é executada.
A codificação de saída permite que os dados sejam exibidos com segurança como texto, para que não sejam interpretados como código. Muitos frameworks vêm com proteção de codificação de saída padrão ou funções automáticas de codificação e escape. O OWASP Java Encoder é compatível com codificação de saída contextual para diferentes contextos, como inserção de variáveis em uma URL, CSS inline ou JavaScript inline, além de inserção de variáveis em um valor de atributo HTML, propriedade CSS ou entre duas tags HTML.
Quando aplicada corretamente, a criptografia protege a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
Os programadores devem usar algoritmos atuais e sólidos ao criptografar dados em trânsito e em repouso. O AES é considerado o padrão de excelência para criptografia simétrica, com modos autenticados e uma chave de 256 bits, fornecendo um alto nível de segurança. Para criptografia assimétrica, ECC com uma curva segura ou RSA com padding aleatório habilitado e uma chave de pelo menos 2048 bits oferecem segurança robusta.
Para proteger senhas, é necessário aplicar algoritmos de hash e adicionar um "salt" (uma sequência distinta e gerada aleatoriamente) à senha como parte do processo de hash. Um algoritmo de hash é uma função matemática unidirecional que converte dados em um valor único, mais curto e de comprimento fixo, que não pode ser decodificado ou revertido. Algoritmos modernos de hash incluem Argon2id e scrypt.
Em vez de criarem as suas próprias, os programadores devem adotar implementações confiáveis, suportadas e mantidas por bibliotecas criptográficas como Bouncy Castle, Libsodium, OpenSSL e Tink.
As chaves não devem ser codificadas no código-fonte, verificadas em sistemas de controle de versão, armazenadas em variáveis de ambiente ou expostas em logs. As soluções e tecnologias de gerenciamento de chaves podem ajudar a automatizar o ciclo de vida do gerenciamento de chaves - desde a geração, distribuição e armazenamento até o uso, rotação, revogação e destruição.
Quando se trata de proteção da camada de transporte, as equipes de engenharia de software devem utilizar protocolos como Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ou HTTP Strict Transport Security (HSTS) e a versão mais recente do TLS. O cache de dados confidenciais deve ser desativado e o armazenamento desnecessário de dados confidenciais deve ser evitado.
A autenticação e a autorização são práticas de codificação seguras e cruciais para verificar a identidade de uma entidade e garantir que ela tenha o nível correto de acesso.
A autenticação multifator (MFA) é uma das melhores defesas contra ataques relacionados a senhas. Outros mecanismos incluem a limitação de login para evitar que hackers adivinhem senhas e o bloqueio de conta para interromper as tentativas de login por um determinado período de tempo após uma série de falhas de login.
Para autenticação sem senha, os desenvolvedores podem considerar protocolos como o OpenID Connect (OIDC) e o Security Assertion Markup Language(SAML). Os padrões abertos FIDO e FIDO2 facilitam a autenticação sem senha por meio de chaves de acesso e podem ser usados para autenticar aplicações, serviços online e sites.
Uma vez estabelecida uma sessão autenticada, ela deve ser mantida por meio de IDs ou tokens de sessão seguros. Os IDs de sessão devem ser gerados usando um gerador de números pseudoaleatórios com forte segurança criptográfica. Assim como ocorre com qualquer outra entrada do usuário, os IDs de sessão ou tokens devem ser validados antes do processamento, sendo os valores inválidos filtrados.
Definir tempos limite de expiração para cada sessão limita a duração em que agentes maliciosos podem sequestrar sessões ativas e iniciar ataques. As equipes de engenharia de software podem usar funcionalidades integradas de gerenciamento de sessão fornecidas por frameworks de desenvolvimento web.
Os programadores podem empregar protocolos de autorização como o OAuth, que funciona em conjunto com o protocolo de autenticação OIDC. Em termos de controle de acesso, o controle de acesso baseado em função (RBAC) é um modelo popular, com acesso concedido aos usuários com base em sua função predefinida. Outras opções que podem ser mais robustas e oferecer suporte a permissões mais refinadas envolvem controle de acesso baseado em atributos (ABAC) e controle de acesso baseado em relacionamento (ReBAC). O ABAC analisa os atributos de ações, objetos e usuários, como o nome de usuário, o tipo de recurso e a hora do dia, para determinar se o acesso será concedido. O ReBAC concede acesso com base nas relações entre recursos.
Mesmo com protocolos e modelos de controle de acesso implementados, as permissões ainda precisam ser validadas em cada solicitação e as verificações de controle de acesso devem ser realizadas para cada objeto que uma entidade tenta acessar. Negar o acesso por padrão e aplicar o menor privilégio também são princípios essenciais de codificação segura quando se trata de autorização.
Logs e mensagens de erro podem ser fontes valiosas de informação para auxiliar agentes maliciosos na elaboração de ataques. Isso significa que logs e erros devem ser tratados com cuidado.
Erros de aplicação, eventos do sistema relacionados a alterações de configuração e ações administrativas ou privilegiadas, bem como falhas nas áreas de autenticação, autorização, validação de entrada e gerenciamento de sessão, devem ser registrados, pois podem indicar tentativas de violação. É necessário incluir informações suficientes, como detalhes do usuário (identidade, funções e permissões) e o contexto do erro ou evento (alvo, ação e resultado), para ajudar na análise e na depuração.
Os logs devem ser gravados em mídia somente leitura e armazenados em um local seguro com acesso restrito e detecção de adulteração integrada. Se os registros precisarem ser enviados para outros sistemas, um protocolo de transmissão seguro deverá ser empregado.
Dados sensíveis não devem ser registrados e devem ser apagados ou excluídos dos logs. Qualquer outra informação considerada crítica, como strings de conexão de banco de dados, caminhos de arquivos, nomes e endereços de redes internas e IDs ou tokens de sessão, deve ser criptografada, transformada em hash ou mascarada.
As bibliotecas de registro devem ser atualizadas periodicamente para garantir que as vulnerabilidades de segurança sejam corrigidas, como demonstrado pela vulnerabilidade Log4Shell, que afeta a biblioteca de registro de código aberto Log4j, amplamente implementada, e permite que hackers executem praticamente qualquer código que desejarem em sistemas afetados.
O tratamento de erros anda de mãos dadas com o registro, já que as informações sobre erros normalmente aparecem nos logs. E erros não tratados podem servir como uma porta de entrada para os agentes da ameaça.
Os desenvolvedores podem considerar a criação de um manipulador de erros global que retorne uma resposta genérica ou código de erro para erros inesperados e, em seguida, registre mais detalhes sobre o erro no lado do servidor. Isso evita o vazamento de informações para hackers e, ao mesmo tempo, lida com os erros de forma segura, além de fornecer as descobertas necessárias para que os programadores investiguem mais a fundo.
Todas as medidas de segurança incorporadas ao código-fonte devem ser verificadas. As equipes de QA e desenvolvimento podem consultar o Web Security Testing Guide e o Application Security Verification Standard do OWASP como base para testar a segurança do código. Ferramentas automatizadas também podem ajudar no processo.
O teste estático de segurança de aplicação (SAST) aplica regras predefinidas para identificar padrões no código que indicam prováveis vulnerabilidades. O SAST às vezes é chamado de teste de "white-box", enquanto as ferramentas SAST também são conhecidas como analisadores estáticos de código porque verificam o código sem a necessidade de executar a aplicação.
As ferramentas SAST são excelentes para identificar vulnerabilidades comuns em códigos e podem determinar o número exato da linha e do arquivo das vulnerabilidades encontradas. Também se integram perfeitamente à maioria dos IDEs e ambientes de CI/CD. No entanto, são propensos a produzir falsos positivos.
O teste dinâmico de segurança de aplicação (DAST) adota uma abordagem de fora para dentro, avaliando as aplicações em seus ambientes de tempo de execução usando ataques simulados para imitar as ações dos agentes de ameaças do mundo real. Dessa forma, o DAST é frequentemente chamado de teste de caixa-preta, pois os testadores não precisam conhecer nem acessar o funcionamento interno ou o código-fonte de um sistema. O DAST normalmente produz menos falsos positivos do que o SAST.
A união do SAST e do DAST pode desvendar um panorama mais completo das possíveis vulnerabilidades. Para testes de segurança ainda mais abrangentes, o SAST e o DAST podem ser combinados com outros métodos, como o teste interativo de segurança de aplicações (IAST), que avalia o contexto do código e o comportamento em tempo de execução para relatar vulnerabilidades em tempo real, e a análise de composição de software (SCA), que analisa o software para garantir que seus componentes estejam seguros e atualizados.
A maioria das avaliações de código se concentra na qualidade, examinando o código quanto à aderência às diretrizes de estilo, problemas lógicos, fluxo ideal, cobertura de testes e casos de edge. Mas a segurança também deve fazer parte do processo de revisão de código.
As avaliações de código seguro funcionam como a próxima linha de defesa por trás dos analisadores estáticos de código. Revisores humanos oferecem conhecimento especializado, julgamento e insights sobre vulnerabilidades de segurança de código que ferramentas automatizadas frequentemente não detectam.
Para uma abordagem mais estruturada, os revisores de código podem consultar o guia de revisão de código seguro do OWASP.
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