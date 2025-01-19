O ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro (SSDLC) integra a segurança em todas as fases do processo de desenvolvimento de software, em vez de realizar testes de segurança em fases posteriores.
O desenvolvimento de software tradicionalmente segue um caminho linear: planejar, codificar, testar, implementar. Durante décadas, a segurança só entrava na equação na fase de testes, depois que milhares de linhas de código já haviam sido escritas.
O SSDLC desafia essa abordagem tradicional ao embedding segurança em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) desde o primeiro dia. O SSDLC é frequentemente estruturado em nove fases: requisitos, análise, planejamento, projeto, desenvolvimento, documentação, testes, implementação e manutenção.
As equipes começam discutindo questões de segurança junto com os requisitos funcionais, enquanto os desenvolvedores escrevem código seguro usando entradas validadas e padrões de autenticação. Os testes são executados continuamente, não apenas antes do lançamento, geralmente por meio de avaliações automatizadas de código.
Essa abordagem de"shift left" ou seja, mover a segurança no início do processo de desenvolvimento, pode ajudar a transformar a forma como as organizações constroem software. Em vez de perguntar "Isso é seguro?" durante os testes, as equipes perguntam "Como podemos tornar isso seguro?" antes de escrever a primeira linha de código.
Por exemplo, considere uma aplicação bancária. O desenvolvimento tradicional pode descobrir uma vulnerabilidade de injeção de SQL durante os testes de pré-lançamento, exigindo que os desenvolvedores reescrevam as interações do banco de dados em centenas de arquivos. Com um SSDLC, é muito mais provável que as equipes detectem essa vulnerabilidade mais cedo, porque as verificações de segurança são aplicadas durante todo o design, criação e teste.
Dados recentes ajudam a mostrar por que essa abordagem proativa é importante. De acordo com um estudo recente sobre segurança da cadeia de suprimentos, os ataques à cadeia de suprimentos de software aumentaram 1300% em apenas três anos.1
O SSDLC pode ajudar a proteger as organizações contra esses e outros ciberataques, detectando vulnerabilidades mais cedo — quando as correções são mais simples e menos dispendiosas. Também pode ajudar a manter a conformidade com regulamentos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA).
Em geral, existem nove fases do SSDLC, que seguem de perto o modelo SDLC, exceto que cada fase também incorpora considerações de segurança:
As equipes discutem os recursos do software finalizado, definindo requisitos de segurança junto com os requisitos funcionais desde o primeiro dia, por exemplo, implementando criptografia em campos de dados sensíveis e estabelecendo controles de acesso baseados em função (RBAC). Essa discussão envolve a avaliações dos possíveis riscos de segurança e dos requisitos de conformidade, como os padrões de proteção de dados do GDPR.
As organizações quantificam as possíveis vulnerabilidades e mapeiam seu cenário de ameaças, planejando o pior cenário em vez de suposições de melhor caso. Por exemplo, um aplicativo de saúde pode analisar os riscos de violação de dados de pacientes, ataques de ransomware e ameaças internas, planejando respostas para cada um.
As equipes de segurança e os stakeholders alocam recursos e definem limites aceitáveis com base no potencial impacto nos negócios. Esse planejamento permite priorizar as vulnerabilidades de alto risco, mantendo o cumprimento dos prazos de desenvolvimento. Isso também lhes permite incluir no orçamento ferramentas de segurança e treinamento antes do início da programação.
A fase de projeto envolve a modelagem de ameaças - uma análise sistemática das possíveis vulnerabilidades de segurança na arquitetura planejada. Essa prática ajuda a garantir que um projeto seguro esteja incorporado ao blueprint do sistema, desde a melhor plataforma até a IU ideal, em vez de ser adicionado como uma adaptação dispendiosa.
Os desenvolvedores aplicam práticas de programação seguras com base em padrões de programação seguros estabelecidos por organizações como o Open Web Application Security Project (OWASP). Esses padrões podem incluir a validação de todas as entradas, a implementação de técnicas de autenticação, o uso de chamadas de API adequadas, a verificação de repositórios e o tratamento de erros de forma segura.
Os desenvolvedores costumam usar ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) com plug-ins de segurança para ajudar a detectar problemas mais cedo.
As equipes avaliam dependências de software para mitigar os riscos de segurança, com testes de segurança começando durante o desenvolvimento. Por exemplo, um módulo de processamento de pagamentos passaria por testes de segurança enquanto era construído, não após a integração.
As equipes documentam controles e processos de segurança para auditorias, verificações de conformidade e análises de segurança, permitindo uma resposta rápida a incidentes e a conformidade regulatória contínua.
Os testes combinam avaliações de código com testes de segurança. As equipes validam a funcionalidade e a segurança antes da implementação.
Os testes incluem análise estática — como o teste estático de segurança de aplicação (SAST)— para analisar o código-fonte sem executar o programa, e o teste dinâmico de segurança de aplicação (DAST) para testar as aplicações enquanto estão em execução.
Os testes avançados podem incluir hackers éticos desafiando o código, testes de inserção validando a segurança de dados e simulações que exercem APIs. A análise de composição de software (SCA) também pode ser executada em paralelo para ajudar a identificar dependências vulneráveis de código aberto e problemas de licenciamento.
As equipes protegem o ambiente de implementação (servidores, configurações e middleware) antes de lançarem o software. Isso ajuda a evitar que vulnerabilidades sejam introduzidas por meio de uma infraestrutura mal configurada.
Muitas equipes também coletam telemetria de software - métricas, registros e rastreamentos - para ver como o código se comporta em ambientes reais. O OpenTelemetry (OTel) é um projeto de código aberto da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) que permite a coleta e o transporte de métricas, registros e rastreamentos de forma independente do fornecedor, ajudando a garantir sinais consistentes entre serviços, pipelines e ambientes.
O monitoramento contínuo pode ajudar a detectar ameaças e vulnerabilidades precocemente, permitindo uma rápida remediação em todo o ciclo de vida do software. Essa fase pode ser especialmente crítica para a prevenção de vulnerabilidades de dia zero e responder a vulnerabilidades recém-descobertas.
As organizações normalmente começam o ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro com frameworks estabelecidos: metodologias abrangentes que incluem benchmarks de segurança, melhores práticas de segurança e avaliação de risco ferramentas. Alguns dos frameworks mais comuns incluem:
O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA fornece práticas respaldadas pelo Governo e benchmarks específicos para o desenvolvimento seguro, incluindo o framework de Desenvolvimento de Software Seguro, NIST SP 800-218.
Esse framework ajuda as organizações a estabelecer requisitos básicos de segurança para todas as equipes de desenvolvimento. Em comparação com outros frameworks, apresenta normas federais mais prescritivas, muitas vezes tornando-a ideal para contratados do governo e setores regulamentados. As organizações que trabalham com órgãos federais frequentemente devem cumprir os padrões do NIST como um requisito contratual.
O Open Web Application Security Project (OWASP) oferece um framework aberto: o Software Assurance Maturity Model (SAMM).
O OWASP SAMM ajuda as organizações a avaliar as práticas de segurança de software existentes e criar programas de melhoria iterativos adaptados aos seus perfis de risco específicos.
Por esse motivo, é frequentemente preferido por organizações que buscam abordagens flexíveis e baseadas em maturidade, em vez de requisitos rígidos de conformidade. Por exemplo, uma startup pode começar com práticas de segurança básicas em áreas críticas, como autenticação, e depois expandir gradualmente para testes de segurança abrangentes à medida que a equipe e o orçamento aumentam.
A diretriz de DevSecOps do OWASP detalha a implementação do pipeline com ferramentas de teste de segurança integradas: SAST, DAST, SCA (análise de composição de software) e IAST (teste interativo de segurança de aplicações). Seguir esta diretriz pode facilitar a incorporação de testes de segurança em pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) existentes, sem interromper os fluxos de trabalho de desenvolvimento.
Como resultado, organizações que buscam automatizar a segurança sem desacelerar os ciclos de lançamento podem favorecer a Diretriz OWASP DevSecOps — como empresas fintech que implementam atualizações diariamente mantendo a conformidade com PCI DSS.
Muitas organizações implementam o SSDLC por meio de práticas de DevOps e DevSecOps , que automatizam os testes de segurança e os integram aos pipelines de CI/CD, acelerando o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, mantendo os padrões de segurança. Usando técnicas de DevSecOps, as equipes de desenvolvimento são responsáveis pela segurança de aplicações, além de proteger projeto, construção, operações e manutenção. Para iterar rapidamente e evitar gargalos, eles geralmente usam a automação para testes de segurança.
O SLSA ("salsa") é um framework comunitário, originalmente proposto pelo Google e agora sob o OpenSSF, para proteger cadeias de suprimentos de software.
Suas diretrizes ajudam as organizações a prevenir adulterações, Verify a integridade dos artefatos e automatizar a verificação de processos e dependências de compilação. As organizações que desejam otimizar a segurança da cadeia de suprimentos e a procedência de construção podem implementar o SLSA para provar que seu software não foi adulterado durante o processo de criação. Por exemplo, um fornecedor de software que está distribuindo aplicações corporativas precisa provar aos clientes que suas liberações são autênticas e não adulteradas.
O SSDLC pode proporcionar às organizações vários benefícios críticos.
A abordagem de "shift left" da SSDLC ajuda as organizações a detectar e corrigir vulnerabilidades quando elas geralmente são as mais fáceis e baratas de lidar com: durante o design e desenvolvimento e não após a implementação.
Por exemplo, uma avaliação da fase de projeto pode descobrir que uma arquitetura planejada exporia dados confidenciais de clientes por meio de um endpoint não seguro. A detecção desse problema antecipadamente permite uma arquitetura mais segura desde o início, evitando os possíveis danos de uma violação de dados e a dispendiosa adaptação dos controles de segurança.
As organizações também podem ver os custos reduzidos quando ocorre uma violação. De acordo com o relatório do custo das violações de dados, uma abordagem de DevSecOps (incluindo SSDLC) foi o fator número um na redução dos custos de uma violação de dados. As organizações que adotam essa abordagem tiveram custos reduzidos em USD 227.192 por violação de dados.
O SSDLC pode ajudar a evitar o downtime do sistema identificando problemas de segurança antes da implementação, potencialmente evitando correções de emergência e melhorando a estabilidade do software. A modelagem de ameaças e avaliações detalhadas do código em todos os estágios também podem aprimorar essa estabilidade.
O SSDLC ajuda a proteger a cadeia de suprimentos de software, que inclui toda a infraestrutura e as pessoas que tocam o código desde o desenvolvimento passando pelo pipeline de CI/CD até a implementação. Ele combina práticas de gerenciamento de risco (como modelagem de ameaças e verificação de dependências) com controles de cibersegurança (como restrições de acesso e assinatura de código) para evitar vulnerabilidades em todo o ciclo de vida.
Por exemplo, o SSDLC pode ajudar as organizações a implementar listas de materiais de software (SBOMs) para rastrear todos os componentes e dependências. Essa abordagem facilita a identificação e correção de vulnerabilidades quando elas são descobertas em bibliotecas de terceiros.
O SSDLC ajuda as organizações a manter a conformidade criando controles e documentação de segurança em cada fase de desenvolvimento. Este processo é crítico para organizações que precisam atender consistentemente a padrões de segurança específicos do setor, como Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Planos de Saúde (HIPAA) e a California Consumer Privacy Act (CCPA). Uma conformidade mais confiável pode ajudar a garantir menos problemas legais e possíveis multas.
Ao implementar o SSDLC, as equipes de desenvolvimento, operações e segurança devem frequentemente trabalhar em estreita colaboração para revelar vários pontos de vista no desenvolvimento de software. Essa colaboração necessária pode ajudar a quebrar os silos entre departamentos e evitar problemas de segurança que podem se tornar caros posteriormente.
Apesar de seus muitos benefícios, alguns desafios podem surgir quando as organizações migrar para adotar o SSDLC.
Os stakeholders que desejam um tempo de lançamento no mercado mais rápido podem ver os requisitos de segurança como impedimentos à velocidade de desenvolvimento. Eles podem até solicitar o adiamento do teste de segurança para fases posteriores.
Embora essa abordagem possa acelerar o desenvolvimento inicial, ela geralmente leva a atrasos mais dispendiosos quando as vulnerabilidades surgem após a implementação.
Ignorar a modelagem de ameaças durante o projeto, por exemplo, pode deixar expostos caminhos críticos de ataque. Sem uma análise sistemática de ameaças, as equipes podem perder falhas de segurança em sistemas de autorização, acesso a dados ou integrações de serviços de terceiros — vulnerabilidades que se tornam exponencialmente mais caras para fazer correções em produção.
Conforme o cenário de ameaças continua evoluindo, as equipes de desenvolvimento devem manter o conhecimento de segurança atualizado. Organizações sem conhecimento especializado em segurança dedicado podem precisar de mais treinamento, contratações especializadas ou consultores externos para implementar o SSDLC de forma eficaz.
Por exemplo, os desenvolvedores novos na programação segura podem não saber quando usar ferramentas de análise estática ou como interpretar suas descobertas. Sem o treinamento adequado, essas ferramentas podem sinalizar vulnerabilidades críticas que não são resolvidas ou gerar falsos positivos que desperdiçam tempo de desenvolvimento. Mesmo os desenvolvedores experientes muitas vezes precisam de educação contínua para se manterem atualizados com as ameaças emergentes e as práticas de segurança.
Arquiteturas de software complexas com várias integrações podem, às vezes, exigir ferramentas e processos de segurança sofisticados, o que pode aumentar o tempo e os custos de desenvolvimento. Por exemplo, a integração de dispositivos de IoT que usam diferentes formatos de dados e protocolos de comunicação pode criar outras superfícies de ataque que as equipes devem proteger.
Considere uma implementação de API de criptografia, em que a API deve operar com privilégios de acesso mínimos e, ao mesmo tempo, oferecer suporte a vários casos de uso. Alguns serviços podem precisar de recursos de criptografia sem direitos de descriptografia. Esse processo pode exigir um planejamento cuidadoso em torno de controles de acesso, autenticação e segurança da camada de transporte (TLS), adicionando complexidade em cada ponto de integração que as equipes precisam lidar com sem comprometer a segurança ou a funcionalidade.
