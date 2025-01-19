O desenvolvimento de software tradicionalmente segue um caminho linear: planejar, codificar, testar, implementar. Durante décadas, a segurança só entrava na equação na fase de testes, depois que milhares de linhas de código já haviam sido escritas.

O SSDLC desafia essa abordagem tradicional ao embedding segurança em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) desde o primeiro dia. O SSDLC é frequentemente estruturado em nove fases: requisitos, análise, planejamento, projeto, desenvolvimento, documentação, testes, implementação e manutenção.

As equipes começam discutindo questões de segurança junto com os requisitos funcionais, enquanto os desenvolvedores escrevem código seguro usando entradas validadas e padrões de autenticação. Os testes são executados continuamente, não apenas antes do lançamento, geralmente por meio de avaliações automatizadas de código.

Essa abordagem de"shift left" ou seja, mover a segurança no início do processo de desenvolvimento, pode ajudar a transformar a forma como as organizações constroem software. Em vez de perguntar "Isso é seguro?" durante os testes, as equipes perguntam "Como podemos tornar isso seguro?" antes de escrever a primeira linha de código.

Por exemplo, considere uma aplicação bancária. O desenvolvimento tradicional pode descobrir uma vulnerabilidade de injeção de SQL durante os testes de pré-lançamento, exigindo que os desenvolvedores reescrevam as interações do banco de dados em centenas de arquivos. Com um SSDLC, é muito mais provável que as equipes detectem essa vulnerabilidade mais cedo, porque as verificações de segurança são aplicadas durante todo o design, criação e teste.

Dados recentes ajudam a mostrar por que essa abordagem proativa é importante. De acordo com um estudo recente sobre segurança da cadeia de suprimentos, os ataques à cadeia de suprimentos de software aumentaram 1300% em apenas três anos.1

O SSDLC pode ajudar a proteger as organizações contra esses e outros ciberataques, detectando vulnerabilidades mais cedo — quando as correções são mais simples e menos dispendiosas. Também pode ajudar a manter a conformidade com regulamentos como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA).