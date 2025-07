O que é uma lista de materiais de software (SBOM)?

As equipes de desenvolvimento de software começaram a usar SBOMs há mais de uma década para gerenciar bibliotecas de código aberto e repositórios de terceiros. Preocupações de cibersegurança levaram os SBOMs ao centro do palco depois que grandes ataques a cadeias de suprimentos expuseram fraquezas críticas. A violação SolarWinds de 2020 fez com que invasores inserissem código malicioso em atualizações de software confiáveis, afetando 18.000 organizações, incluindo vários órgãos do governo. Pouco depois, a vulnerabilidade Log4j 2021 foi exposta, afetando centenas de milhões de dispositivos em todo o mundo e revelando ainda mais como componentes comprometidos podem ameaçar sistemas inteiros.

Esses ataques cibernéticos destacaram uma dura realidade: as organizações, incluindo órgãos do governo federal, não tinham visibilidade dos componentes e das dependências em seus sistemas de software. Essa falta de visibilidade dificulta a avaliação dos riscos de cibersegurança e a resposta eficaz às ameaças. A urgência da ameaça estimulou uma ação decisiva da Casa Branca. O Decreto Executivo 14028 tornou obrigatórios os SBOMs para todas as aquisições federais de software em maio de 2021.

A National Telecommunications and Information Administration (NTIA) estabeleceu os elementos mínimos para SBOMs que os fornecedores de software devem seguir ao vender para entidades governamentais. Em setembro de 2024, a CISA publicou um documento intitulado "Framing Software Component Transparency", expandindo esses requisitos mínimos e fornecendo orientações mais detalhadas sobre a implementação e o gerenciamento de SBOMs em todo o ecossistema de software.



Essa diretiva federal agora serve como modelo para transparência de software em todos os setores. Por exemplo, no setor de serviços financeiros, o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) versão 4.0 inclui requisitos para gerenciamento de inventário de software para proteger sistemas de pagamentos e lidar com vulnerabilidades. Na área de saúde, a FDA exige SBOMs para dispositivos médicos, enquanto o International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) recomenda seu uso para proteger os dispositivos médicos e sistemas de dados de pacientes.

Essas diretrizes e recomendações setoriais refletem uma mudança mais ampla em direção à adoção dos SBOMs no setor privado. A Gartner prevê que, até 2025, 60% das organizações que criam ou adquirem software de infraestrutura crítica exigirão SBOMs, contra menos de 20% em 2022. Essa adoção é impulsionada pela necessidade — análises recentes mostram que mais de 90% das aplicações de software modernas contêm dependências de código aberto , sendo que 74% contêm dependências de alto risco. As organizações estão usando cada vez mais os SBOMs para atender aos requisitos de conformidade, validar componentes de terceiros e lidar com vulnerabilidades de segurança à medida que são descobertas.