O que é YAML?

YAML e JSON são semelhantes na representação de dados, no entanto, o YAML se destaca por sua legibilidade, expressividade e pela sua compatibilidade com estruturas de dados complexas. O YAML é um superconjunto de JSON, o que significa que contém todos os recursos do JSON além de recursos e comandos expandidos.

O JSON (JavaScript Object Notation) utiliza uma sintaxe mais explícita com chaves {}, colchetes [] e vírgulas. Embora concisa e amplamente utilizada, a sintaxe do JSON pode tornar-se menos legível, especialmente em conjuntos de dados maiores. A compatibilidade do JSON para estruturas de dados é comparativamente limitada, principalmente com matrizes, objetos e valores escalares.

O JSON costuma ser o preferido por sua compatibilidade cruzada para intercâmbio de dados em aplicativos da Web e APIs, enquanto o YAML é mais comumente utilizado em cenários em que a legibilidade humana e estruturas de dados mais complexas são necessárias, como arquivos de configuração e certos tipos de documentação e troca de dados.2

Se comparado com o XML, o YAML oferece uma alternativa mais concisa e fácil de usar, enfatizando a simplicidade e a facilidade de compreensão na representação e na troca de dados. YAML e XML têm diferenças fundamentais na sintaxe e propósito.

O XML é altamente estruturado, contando com tags explícitas de abertura e fechamento, tornando-o ligeiramente confuso. Por outro lado, o YAML emprega uma estrutura mais simples e natural semelhante à linguagem, concentrando-se na legibilidade por meio de recuo e pares chave-valor sem tags de fechamento explícitas.