O IBM watsonx™ Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed desmistifica o processo de criação do Ansible Playbook por meio de recomendações de conteúdo impulsionadas por IA generativa. Desenvolvido especificamente para acelerar a automação de TI, o produto fornece recomendações de conteúdo de automação para uma experiência Ansible aprimorada.

O produto pode gerar conteúdo sintaticamente correto e contextualmente relevante usando solicitações de linguagem natural escritas em texto em inglês simples. Uma organização que usa o IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed em um piloto obteve melhorias de produtividade de 20 a 45%, e 60% do conteúdo do Ansible Playbook foi gerado a partir de recomendações de conteúdo de IA.

O watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed proporciona flexibilidade para implementar seu grande modelo de linguagem no local ou também como serviço. Conheça nossa calculadora de preços interativa para avaliar nossos preços com base no escopo de suas necessidades.

Leia o resumo da solução