Conteúdo: as empresas dependem de parceiros confiáveis de serviços gerenciados para cuidar da integridade de seus sistemas e aplicações mais importantes. A automação é um componente-chave para fornecer suporte seguro e confiável para manter as aplicações de negócios funcionando no mais alto nível. Ninguém sabe disso melhor do que os especialistas em tecnologia da Ensono — uma consultora líder em tecnologia, provedora de serviços gerenciados e parceira de transformação confiável que opera ambientes de missão crítica da IBM e de TI distribuída e de hiperescala para algumas das maiores marcas do mundo.

Por mais de uma década, a Ensono desenvolveu configurações personalizadas de automação do Ansible de código aberto, únicas para o ambiente de cada cliente. Conforme a equipe da Ensono assumia o gerenciamento de ambientes de clientes cada vez maiores, ela encontrou níveis de interdependência entre os sistemas que exigiam novas soluções para manter um serviço e desempenho excepcionais. Sem uma plataforma de automação para gerenciar consistentemente esses sistemas cruciais, a equipe arriscava sofrer desvios de configuração, dificuldades na solução de problemas e aumento dos custos de infraestrutura. Ela contratou a IBM, seu parceiro de tecnologia mais estratégico, para colaborar em uma transformação.