O que é uma avaliação de risco de cibersegurança?

Com o custo médio global de uma violação de dados em 2024 atingindo US$ 4,88 milhões,1 a avaliação do risco de cibersegurança é fundamental.

As empresas estão cada vez mais dependendo de operações de negócios digitais e inteligência artificial (IA), mas apenas 24% das iniciativas de IA generativa são protegidas.1 A avaliação permite que as organizações identifiquem riscos aos seus dados, redes e sistemas. Em um momento em que os ataques cibernéticos são mais comuns e sofisticados do que nunca, essa avaliação permite que elas adotem medidas proativas para mitigar ou reduzir esses riscos.

Realizar avaliações regulares de risco cibernético é essencial para manter o perfil de risco de uma organização atualizado, especialmente à medida que suas redes e sistemas evoluem. Elas também ajudam a evitar violações de dados e downtime de aplicações, garantindo que os sistemas internos e voltados para o cliente permaneçam funcionais.

As avaliações de cibersegurança também ajudam as organizações a evitar custos de longo prazo e danos à reputação, ao evitar ou reduzir violações de dados e downtime de aplicações, garantindo que os sistemas internos e voltados para o cliente permaneçam funcionais.

Uma abordagem proativa à cibersegurança ajuda no desenvolvimento de um plano de resposta e recuperação para possíveis ataques cibernéticos, melhorando a resiliência geral da organização. A abordagem também cria oportunidades de otimização ao identificar claramente oportunidades para reforçar o gerenciamento de vulnerabilidades e oferece suporte à conformidade regulatória com normas como HIPAA e PCI DSS. Uma conformidade sólida é vital para evitar penalidades legais e financeiras.

Ao proteger os ativos de informações críticas, as organizações podem fortalecer a segurança dedados, manter a continuidade de negócios e proteger sua vantagem competitiva. No final das contas, as avaliações de risco de segurança são parte integrante da estrutura mais ampla de gerenciamento de risco de cibersegurança de qualquer organização, fornecendo um modelo para avaliações futuras e garantindo processos repetíveis, mesmo com a rotatividade de pessoal.