Centripetal Networks Inc.

A Centripetal oferece seu serviço CleanINTERNET aos clientes que desejam proteger suas redes de forma proativa, e não reativa. A empresa utiliza o feed da API comercial do IBM Security X-Force Exchange da IBM como uma de suas principais fontes de inteligência contra ameaças, tornando-a acionável por meio de seu serviço. Tudo isso acontece sem nenhum atraso perceptível no tráfego de rede e sem o envolvimento do firewall ou de outro dispositivo de pilha de segurança, graças ao gateway RuleGATE. A Centripetal pode personalizar o consumo de insights de inteligência contra ameaças de seus clientes finais com seu serviço CleanINTERNET, que acessa a plataforma IBM Security X-Force Exchange baseada em nuvem por meio de uma API RESTful.

"Detalhamos os dados X-Force em tempo real", diz Dave Ahn, Arquiteto Chefe e Vice-Presidente da Centripetal. "Todos os dados, não apenas um subconjunto, mas todos eles. " Somos únicos nessa área, pois a maioria das soluções não pode consumir nem perto dessa quantidade de inteligência e torná-la acionável." Na verdade, a solução Centripetal consome bilhões de indicadores de ameaças diariamente de várias fontes de inteligência de ameaças, incluindo a solução IBM Security X-Force.



A Centripetal extrai a inteligência de ameaças do IBM Security X-Force, incluindo indicadores de ameaças designados por analistas da IBM, para sua plataforma de análise, onde as ameaças claramente de "alto risco" são designadas para blindagem imediata pelo gateway de inteligência de ameaças RuleGATE. O serviço CleanINTERNET blinda esses eventos de forma proativa para permitir a ocorrência de uma triagem granular e detalhada de inspeção secundária em tempo real.



Após a redução da carga do evento de proteção, a Centripetal utiliza essas tecnologias de inspeção secundária para analisar proativamente todos os outros eventos de ameaças ao longo de um gradiente de risco. Uma segunda categoria de tráfego "monitorável" surge nesse momento, o que pode ser descriptografado, analisado e capturado. Finalmente, algum tráfego é classificado imediatamente como "baixa confiança" ou "informativo", e nenhuma ação é tomada. A categorização varia de acordo com o cliente, com base em seu perfil de risco, e evolui ao longo do tempo à medida que novas ameaças surgem. Como observa Ahn, "Nossa plataforma analítica e nossos analistas estão envolvidos com a inteligência e com o cliente para mapear a inteligência para o que é acionável para cada cliente".



A equipe da Centripetal tem alta confiança nos indicadores de inteligência de ameaças do IBM Security X-Force. "Nossos analistas … ficam muito confiantes no conjunto de indicadores do IBM X-Force e muitos são imediatamente classificados como dignos de blindagem", afirma Parnell. "A pontuação da IBM e a maneira como a X-Force fornece a inteligência são, ambos, muito confiáveis. Esse nem sempre é o caso de todas as diferentes variedades de inteligência que estamos recebendo”.



O serviço Centripetal CleanINTERNET também é dinâmico, passando automaticamente a inteligência de monitoramento para blindagem à medida que os indicadores de ameaças da IBM se alteram. "A grande área indefinida nesse meio é, na verdade, muito do valor que você nos está nos entregando", comenta Parnell. "E o motivo disso ser tão valioso para nós é que fazemos uma inspeção secundária dos dados."



Nessa inspeção secundária, a Centripetal RuleGATE utiliza indicadores de inteligência dignos de monitoramento para dinamizar e transmitir tráfego potencialmente malicioso por meio de mecanismos de análise profunda de pacotes, como sistemas de detecção de intrusão baseados em conteúdo e tecnologias de inspeção sem assinatura, onde podem "disparar" contra um subconjunto de alvos, como infraestrutura de comando e controle. Essa análise enriquece a tomada de decisões em tempo real da Centripetal e a resposta proativa às ameaças. A abordagem da empresa utiliza os indicadores de inteligência originais para adicionar um contexto valioso sobre o tráfego. "Isso torna o indicador verdadeiramente acionável", diz Parnell. "O resultado final é um grau maior de proteção onde podemos descarregar òs riscos."