O IBM® X-Force® Exchange é uma plataforma de inteligência de ameaças baseada em nuvem que permite consumir, compartilhar e agir com base na inteligência de ameaças. Ele permite que você pesquise rapidamente as mais recentes ameaças à segurança global, agregue inteligência acionável, consulte especialistas e colabore com colegas. O IBM X-Force Exchange, suportado por inteligência gerada por humanos e máquinas, aproveita a escala do IBM X-Force para ajudar os usuários a se manterem à frente de ameaças emergentes.