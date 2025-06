Software e soluções de gerenciamento do desempenho de aplicações

As soluções de gerenciamento do desempenho de aplicações (APM) da IBM monitoram todo o seu stack de aplicações e proporcionam insights em tempo real sobre os ambientes de aplicações. O IBM Instana® Observability e o IBM Turbonomic Application Resource Management trabalham juntos para automatizar a descoberta, o mapeamento e a configuração sem necessitar que seres humanos façam qualquer configuração. Essas soluções também ajudam a disponibilizar a resolução de problemas com tecnologia de IA para prever incidentes, automatizar a remediação e orientar ações específicas e automatizáveis.