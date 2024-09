Como engenheiro de infraestrutura no Metzler Bank, Thomas Maag gerencia a infraestrutura física e virtual do banco. Ele trabalha em estreita colaboração com Robert Schnee, líder de equipe de sistemas e administração de rede. Sua equipe supervisiona um ambiente VMware vSphere, com uma infraestrutura VDI, que oferece suporte às operações da Metzler na Europa, Ásia e América do Norte.