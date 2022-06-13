Mitigação de intenções maliciosas com modelagem de ameaças do MISUSE

O framework do modelo de thread MISUSE pode ajudar os tecnólogos a criar aplicação e dispositivos seguros e identificar como os perpetradores podem manipular a tecnologia para prejudicar indivíduos vulneráveis.

A tecnologia está interligada com quase todos os aspectos da sociedade, com a influência sendo bidirecional. Enquanto as pessoas e a sociedade impulsionam as mudanças tecnológicas, as mudanças nas tecnologias podem, por sua vez, moldar a sociedade e o indivíduo, e essas mudanças podem ser incrivelmente rápidas.



Alimentar esse ritmo acelerado de mudança é um foco crescente em todo o setor em acelerar a descoberta tecnológica. Isso levou os tecnólogos a produzirem novas aplicações e dispositivos interessantes que transformam literalmente a forma como trabalhamos e vivemos. No entanto, às vezes, o impulso em direção ao novo e a ênfase no positivo podem – a princípio – significar que quaisquer desvantagens de uma invenção não são reconhecidas.

Embora seja verdade que as tecnologias não são inerentemente boas nem inerentemente ruins, seu uso pode levar a resultados bons e ruins. Na melhor das hipóteses, a tecnologia apoia iniciativas de todos os tipos. Na pior das hipóteses, há consequências imprevistas ou até mesmo usos mal-intencionados.

Uma área em que essa natureza contrastante da tecnologia é particularmente evidente é o controle coercitivo, um padrão de comportamento dominante que visa incutir medo e conformidade. A tecnologia pode ser fundamental no apoio a indivíduos vulneráveis, permitindo que registrem evidências, encontrem informações úteis e acessem suporte. No entanto, mesmo a tecnologia mais bem-intencionada também pode ser aproveitada por perpetradores para facilitar objetivos maliciosos, como controle, assédio e ameaça.

Reconhecendo que isso é um problema crescente, em maio de 2020 o IBM Policy Lab publicou nossos Cinco Princípios de Projeto de Tecnologia para Combater o Abuso Doméstico, que aumentou a consciência sobre a questão do abuso facilitado pela tecnologia e propôs uma maneira de resistir a ele por meio do projeto. No entanto, embora muitos tecnólogos tenham um desejo fundamental de criar aplicações e dispositivos seguros, identificar como os criminosos podem manipular a tecnologia para prejudicar indivíduos vulneráveis e desenvolver medidas para diminuir essas manipulações não é uma tarefa fácil.

Um tipo de metodologia frequentemente utilizado para descobrir e minimizar vulnerabilidades de segurança é a modelagem de ameaças, que é um framework prático para entender, identificar, priorizar e mitigar riscos. No entanto, muitos métodos tradicionais de modelagem de ameaças têm um ponto de vista focado internamente, considerando ameaças contra ativos da empresa. Devido a esse ponto de vista, pode ser difícil aplicar esses frameworks ao pensar em ameaças a indivíduos, pois os objetivos de um perpetrador de controle coercivo serão diferentes dos hackers.

Para mudar o pensamento para um foco voltado para o exterior que considera o risco para o indivíduo, uma equipe da IBM criou o framework de modelo de ameaças MISUSE. Esse framework introduz uma perspectiva diferente de modelagem de ameaças, ajudando os tecnólogos a reconhecer toda a gama de danos que suas tecnologias podem representar aos indivíduos.