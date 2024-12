Análise de composição de software

Atualmente, um grande número de aplicações contém códigos problemáticos que ninguém percebe. As bibliotecas de código fonte problemáticas podem ser difíceis de identificar e representam um risco para as aplicações. Muitas vezes, os desenvolvedores e os proprietários das aplicações enfrentam dificuldade para manter as aplicações que utilizam várias bibliotecas de código aberto e de terceiros, o que geralmente leva a riscos de licenciamento, entre outros. A alta rotatividade dos desenvolvedores amplia os riscos quando novos desenvolvedores herdam bibliotecas desatualizadas sem conhecer os problemas que elas carregam. Isso pode resultar em bibliotecas com vulnerabilidades ocultas (problemas de licenciamento, versões de nível anterior e outras) aguardando para serem exploradas.

O IBM® Concert ajuda as equipes das aplicações a lidar com bibliotecas de código fonte problemáticas e riscos de licenciamento, proporcionando visibilidade sobre os riscos de segurança e licença das bibliotecas de código aberto e de terceiros.

Por que utilizar o IBM Concert?