A arquitetura de aplicações chegou novamente a um ponto de inflexão. Os agentes de IA estão emergindo como blocos de construção poderosos para sistemas modernos, complementando, estendendo ou até mesmo substituindo os microsserviços tradicionais.

Essa mudança arquitetônica mantém o padrão fundamental de componentes combináveis, ao mesmo tempo em que proporciona ganhos significativos em velocidade de desenvolvimento, adaptabilidade e recursos de integração. As organizações que constroem novas aplicações com frameworks agênticos se posicionam para obter vantagem competitiva no cenário tecnológico em rápida evolução.