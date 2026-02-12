O que é análise de composição de software (SCA)?

As ferramentas de SCA operam verificando o código-fonte do software, coletando-o em um banco de dados, comparando-o com bancos de dados de vulnerabilidades conhecidas, verificando atualizações ou problemas de licenciamento e, em seguida, produzindo um relatório.

Embora a análise de composição de software possa verificar todos os tipos de elementos de software, incluindo componentes proprietários e imagens de contêineres, ela é mais comumente utilizada para analisar bibliotecas de código aberto. Componentes de código aberto estão incluídos, até certo ponto, em quase todas as bases de código modernas. E, como as vulnerabilidades em seu código são de conhecimento público, é especialmente importante manter o software de código aberto atualizado e transparente.

As ferramentas de SCA gerenciam os riscos de vulnerabilidades de segurança de componentes de software de origem desconhecida, problemas de compatibilidade entre diferentes licenças de código aberto e documentação ou suporte incompletos ou insuficientes para bibliotecas de código aberto.

A análise de composição de software faz parte do pipeline de DevOps nativo da nuvem que integra o processo de desenvolvimento de software às operações de TI. A SCA também é compatível com a postura de segurança da organização como parte do pipeline de DevSecOps, que integra segurança com desenvolvimento e operações. As ferramentas de SCA podem ser implementadas em um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), oferecendo análise de código em tempo real durante o processo de desenvolvimento.

A SCA difere de outras formas de verificação de vulnerabilidades, como testes estáticos de segurança de aplicações (SAST), testes dinâmicos de segurança de aplicações (DAST) e verificação de dependências.

As equipes de TI geralmente usam ferramentas de SCA para gerar uma lista de materiais de software (SBOM). A SBOM lista todos os componentes, bibliotecas e módulos em um produto de software em um formato legível por máquina para conformidade e segurança da cadeia de suprimentos. As SBOMs também podem informar ainda mais as políticas de verificação da SCA.

De acordo com dados de uma pesquisa da International Data Corporation, 93% das empresas com pelo menos 100 funcionários usaram software de código aberto em 2024, o que destaca a necessidade generalizada de soluções de SCA.1