O que é uma imagem de contêiner?

O Docker é um sistema de orquestração de contêineres que reduz a complexidade de criar, implementar e executar aplicativos. O Docker é visto como uma maneira fácil de construir contêineres leves e autocontidos que podem ser executados em qualquer plataforma, apesar da infraestrutura específica. Como eles podem ser migrados de uma máquina para outra, os contêineres do Docker também oferecem portabilidade máxima. Além disso, o Docker fornece um meio padrão para a implementação de microsserviços, permitindo que o usuário empacote microsserviços como imagens de contêineres.

O recurso de imagens do Docker é o DockerHub, que oferece acesso gratuito a mais de 100.000 imagens e outros arquivos do Docker compartilhados por usuários do Docker, fornecedores de software e projetos de código aberto. Um serviço pago de container registry do Docker também está disponível para uso privado. As imagens do Docker usam uma interface de linha de comando do Docker (CLI do Docker), que permite operações importantes como login, push e pull. Os usuários criam imagens do Docker com a funcionalidade Docker Build do Docker Engine, que permite o empacotamento e o agrupamento do código-fonte. O Docker pode ser configurado usando arquivos de configuração JSON (JavaScript Object Notation). O JSON é o formato preferido porque mantém todas as configurações em um só lugar.