O que é um container registry?

Uma vantagem fundamental dos container registries é a facilidade com que eles se conectam a sistemas ou plataformas de orquestração de contêineres, como Kubernetes e Docker.

Durante o desenvolvimento de aplicações baseadas em contêineres, as equipes também podem usar container registries em uma capacidade de DevOps, permitindo integração otimizada com fluxos de trabalho de integração contínua (CI) e fluxos de trabalho de entrega contínua (CD). Ambos os fluxos de trabalho são atividades principais dentro do desenvolvimento de software. A CI e a CD são ambas baseadas em automação e criadas para acomodar alterações frequentes no código. Elas diferem principalmente porque a CI prepara o código para eventual lançamento, enquanto a CD diz respeito ao lançamento real do código. Os container registries são compatíveis com ambos os fluxos de trabalho.

Há dois tipos de container registries: