Um servidor da web disponibiliza conteúdo estático da web (por exemplo, páginas HTML, arquivos, imagens, vídeo) principalmente em resposta a solicitações de hypertext transfer protocol (HTTP) de um navegador da web.

Um servidor de aplicações normalmente também pode entregar conteúdo da web, mas sua principal função é habilitar a interação entre os clientes e o código das aplicações no lado do servidor (o código que representa o que frequentemente é chamado de lógica de negócios) para gerar e entregar conteúdo dinâmico, como resultados de transações, suporte a decisões ou análise em tempo real.

O cliente de um servidor de aplicações pode ser a própria interface do usuário das aplicações, um navegador da web ou um aplicativo móvel, e a interação cliente-servidor pode ocorrer por meio de qualquer número de protocolos de comunicação. No entanto, na prática, a linha entre servidores da web e servidores de aplicações ficou mais confusa, principalmente porque o navegador da web emergiu como o cliente de aplicações preferido à medida que cresceram as expectativas do usuário em relação às aplicações da web e ao desempenho de aplicações da web.

A maioria dos servidores da web funciona com plug-ins para linguagens de script (por exemplo, ASP, JSP, PHP, Perl), que possibilitam que o servidor da web gere conteúdo dinâmico com base na lógica do lado do servidor. Um número cada vez maior de servidores de aplicações não apenas incorpora recursos de servidores da web, como também utiliza HTTP como seu protocolo principal e é compatível com outros protocolos (por exemplo, variantes CGI e CGI) para interface com servidores da web.

Eles também permitem que aplicações da web usem serviços como proxy reverso, clustering, redundância e balanceamento de cargas— serviços que melhoram o desempenho e a confiabilidade e permitem que os desenvolvedores se concentrem menos na infraestrutura e mais na programação. Para tornar as coisas ainda mais confusas, muitos servidores da web e alguns servidores de aplicações são chamados, ou se referem a si mesmos, de servidores de aplicações da web.

O resultado é que os servidores da web e os servidores de aplicações mais populares da atualidade são híbridos. A maioria das aplicações cada vez mais ricas que você utiliza hoje apresenta uma combinação de conteúdo da web estático e conteúdo dinâmico de aplicações, disponibilizados por meio de uma combinação de tecnologias de servidores da web e servidores de aplicações.