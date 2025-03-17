Qual é a percepção em torno do vibe coding?

Enquanto o CEO da OpenAI, Sam Altman , sugere as habilidades de escrita criativa de um modelo OpenAI que está por vir, muitos desenvolvedores e engenheiros de software estão adotando algo chamado vibe coding, ou programação por vibe. A expressão tem apenas seis semanas de uso, mas continua gerando debates no Reddit e em vários canais do Slack, inclusive aqui na IBM.

Em termos simples, vibe coding é um termo que o cofundador da OpenAI e ex-Diretor Sênior de IA da Tesla, Andrej Karpathy, usou recentemente para descrever o quão bons os LLMs se tornaram em raciocínio e programação. (Think: Claude's Sonnet ou Cursor de editor de código de IA). Agora, escreveu ele no X, os desenvolvedores podem “se entregar às vibes, abraçar os exponenciais e esquecer que o código sequer existe”. Como descreveu a Ars Technica: “Em vez de se tratar de controle e precisão, vibe coding é totalmente sobre se render ao fluxo.”

Joshua Noble, um estrategista técnico da IBM, diz acreditar que vibe coding começou como uma piada. Mas a expressão pegou, e a incubadora Y Combinator chegou até a criar um vídeo explicativo de 30 minutos intitulado “Vibe Coding é o Futuro”.

O vibe coding pode ser o futuro, mas ainda é imperfeito hoje. “Acho que é mais algo como: se você está sem ideias ou se está com preguiça, deixe o CoPilot fazer um pouco por você e veja aonde isso leva”, diz Noble.“ Eu só vejo as coisas, digo as coisas, rodo as coisas e copio e colo as coisas, e na maior parte das vezes funciona.”

Ash Minhas, Manager de Conteúdo Técnico na IBM, concorda: “Vibe coding é real”, afirma. “É como poder pegar uma inspiração e convertê-la em algo.” Para ilustrar seu ponto, Minhas conta que ele e o irmão criaram um prompt para desenvolver um app que ajuda usuários a encontrar seu número FIRE (Financial Independence, Retire Early). "Se você tem habilidades técnicas, é fantástico", diz ele.