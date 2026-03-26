Redução da dívida técnica em 2026

Quando uma corporação adquire uma empresa, ela naturalmente olha para seu balanço patrimonial para ter uma noção de seu valor. A dívida financeira, que aparece como empréstimos ou passivos que eventualmente devem ser cumpridos, é um componente comparativamente simples de analisar em uma aquisição.

Mas há outro tipo de dívida que é cada vez mais importante na engenharia de software e que não é formalmente contabilizado. A dívida técnica manifesta-se como código frágil, arquiteturas e sistemas desatualizados, que não conseguem se adaptar às tecnologias e tendências emergentes.

Em ambos os casos, os adquirentes têm escolhas a fazer, muitas vezes envolvendo compensações significativas. Eles podem pagar o "principal" quitando empréstimos ou, no exemplo da dívida técnica, refatorando sistemas. Eles podem se reestruturar por meio da renegociação dos termos financeiros ou da modernização incremental do stack de tecnologia. Ou podem simplesmente aceitar o fardo da dívida e lidar com as consequências da redução da agilidade financeira ou técnica.

Assim como a dívida financeira, a dívida técnica tem um processo de capitalização. Cada atalho seguido hoje torna o trabalho futuro mais lento, arriscado e mais caro, criando pressão por ainda mais atalhos, levando a mais confusão, mais atrasos — um círculo vicioso.

Como as bases de código ficam mais difíceis de trabalhar, leva mais tempo para adicionar novas funcionalidades, e os engenheiros evitam fazer atualizações por medo de quebrar algo. O novo código é colocado em camadas sobre o código antigo, com efeitos colaterais imprevisíveis. Compostos de complexidade. Os bugs se proliferam, levando a possíveis vulnerabilidades de segurança. Os desenvolvedores começam a sentir que estão gastando todo o seu tempo apagando incêndios e criando soluções alternativas, quando prefeririam construir algo novo e empolgante em vez de cuidar de sistemas antigos.

Rotatividade de desenvolvedores. Os funcionários que estão mais familiarizados com os sistemas mais antigos saem, resultando em uma perda de conhecimento institucional. Os tempos de integração se expandem. A documentação sofre, levando a trabalho duplicado e correções rápidas, que se sobrepõem a problemas maiores.

Uma pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que as empresas que consideram integralmente o custo de lidar com a dívida técnica em seus casos de negócios de IA projetam um ROI 29% maior do que as que não o fazem. E a lógica vai na outra direção: ignorar a dívida técnica resulta em uma queda no ROI de 18% a 29%. É um momento interessante para a TI, porque as ferramentas de programação de IA revolucionaram o campo, para o bem e para o mal. A mesma tecnologia que pode agravar a dívida técnica é uma ferramenta poderosa para resolvê-la.