Redução da dívida técnica em 2026

Quando uma corporação adquire uma empresa, ela naturalmente olha para seu balanço patrimonial para ter uma noção de seu valor. A dívida financeira, que aparece como empréstimos ou passivos que eventualmente devem ser cumpridos, é um componente comparativamente simples de analisar em uma aquisição.
Mas há outro tipo de dívida que é cada vez mais importante na engenharia de software e que não é formalmente contabilizado. A dívida técnica manifesta-se como código frágil, arquiteturas e sistemas desatualizados, que não conseguem se adaptar às tecnologias e tendências emergentes.
Em ambos os casos, os adquirentes têm escolhas a fazer, muitas vezes envolvendo compensações significativas. Eles podem pagar o "principal" quitando empréstimos ou, no exemplo da dívida técnica, refatorando sistemas. Eles podem se reestruturar por meio da renegociação dos termos financeiros ou da modernização incremental do stack de tecnologia. Ou podem simplesmente aceitar o fardo da dívida e lidar com as consequências da redução da agilidade financeira ou técnica.
Assim como a dívida financeira, a dívida técnica tem um processo de capitalização. Cada atalho seguido hoje torna o trabalho futuro mais lento, arriscado e mais caro, criando pressão por ainda mais atalhos, levando a mais confusão, mais atrasos — um círculo vicioso.
Como as bases de código ficam mais difíceis de trabalhar, leva mais tempo para adicionar novas funcionalidades, e os engenheiros evitam fazer atualizações por medo de quebrar algo. O novo código é colocado em camadas sobre o código antigo, com efeitos colaterais imprevisíveis. Compostos de complexidade. Os bugs se proliferam, levando a possíveis vulnerabilidades de segurança. Os desenvolvedores começam a sentir que estão gastando todo o seu tempo apagando incêndios e criando soluções alternativas, quando prefeririam construir algo novo e empolgante em vez de cuidar de sistemas antigos.
Rotatividade de desenvolvedores. Os funcionários que estão mais familiarizados com os sistemas mais antigos saem, resultando em uma perda de conhecimento institucional. Os tempos de integração se expandem. A documentação sofre, levando a trabalho duplicado e correções rápidas, que se sobrepõem a problemas maiores.
Uma pesquisa do IBM Institute for Business Value mostra que as empresas que consideram integralmente o custo de lidar com a dívida técnica em seus casos de negócios de IA projetam um ROI 29% maior do que as que não o fazem. E a lógica vai na outra direção: ignorar a dívida técnica resulta em uma queda no ROI de 18% a 29%. É um momento interessante para a TI, porque as ferramentas de programação de IA revolucionaram o campo, para o bem e para o mal. A mesma tecnologia que pode agravar a dívida técnica é uma ferramenta poderosa para resolvê-la.
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
A IA pode amplificar a rapidez com que o impacto da dívida técnica se acumula porque a IA está no topo da stack tecnológica. Por exemplo, embora os grandes modelos de linguagem (LLMs) facilitem a geração rápida de grandes volumes de código e a estrutura de funcionalidades sem entendimento profundo, os padrões de programação e a avaliação de código podem ficar para trás.
Modelos de prompts, frameworks de orquestração de IA, pipelines de recuperação e loops de agentes são colocados em camadas sobre os sistemas existentes, mas podem obscurecer o que um sistema está realmente fazendo, dificultando a depuração. Portanto, quando algo quebra, nem sempre é óbvio o que quebrou e por quê. As falhas podem ser sutis e levar a comportamentos imprevistos mais adiante.
A IA também introduz novas categorias de dívida, como prompts frágeis que só funcionam em contextos específicos, dados de recuperação de baixa qualidade e desvios do modelo. E como os modelos estão mudando o tempo todo, essa rotatividade pode resultar em falhas em todo o ciclo de vida da IA devido à “dívida de compatibilidade”. Até mesmo startups ágeis podem começar a acumular nova dívida técnicas desde o primeiro dia, devido à rapidez com que a tecnologia está evoluindo.
Geração de código por IA e o movimento “programação vibe” são frequentemente associados a uma mentalidade de “o modelo lidará com isso”, transferindo a complexidade para o LLM. A falta de lógica explícita, em comparação com a programação tradicional, pode levar a sistemas subprojetados e comportamentos imprevisíveis.
A redução da dívida técnica baseia-se na capacidade de medir a dívida. Mas medir a dívida técnica pode ser complicado, embora seja possível medir seus efeitos, como ciclos de desenvolvimento mais lentos, equipes de desenvolvimento frustradas e entregas atrasadas.
As métricas de entrega capturam a eficiência com que uma equipe pode enviar e manter o software. Os prazos de entrega e as taxas de falha de mudança sugerem problemas com a dívida técnica.
Há também indicadores em nível de código que oferecem uma visão mais detalhada da dívida subjacente, como métricas de qualidade de código. A complexidade ciclomática, a duplicação de código e a presença de "dores de código" ajudam a quantificar a dificuldade de fazer alterações em uma base de código, afetando diretamente sua capacidade de manutenção.
No entanto, examinar o código não é suficiente, pois muitas vezes não consegue capturar como a dívida técnica gera resultados indesejados e retrabalho extenso. Quantificar o volume de bugs, defeitos de produtos, tempos de integração e outros pontos problemáticos do desenvolvedor pode ajudar a apontar uma causa raiz mais profunda na TI. Quanto tempo os desenvolvedores de software dedicam ao combate a incêndios em vez de se concentrar no envio?
Historicamente, o gerenciamento da dívida técnica tem sido considerado uma tarefa árdua de TI, algo feito em segundo plano por necessidade, muitas vezes negligenciado pelos principais stakeholders. Mas, na era da IA, o gerenciamento da dívida técnica se torna uma preocupação existencial, significativa o suficiente para atrair a atenção de toda a diretoria executiva. De acordo com uma pesquisa do IBV, 81% dos executivos afirmam que a dívida técnica já está limitando o sucesso da IA. Sessenta e nove por cento acreditam que isso tornará algumas iniciativas financeiramente insustentáveis.
Embora a automação da IA possa piorar a dívida técnica, a assistência de código impulsionada por IA promete uma solução poderosa. A dívida técnica se agrava em TI, e focar os investimentos onde esse acúmulo mais ocorre é uma estratégia inteligente.
A refatoração do código modifica a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo nem afetar suas funções. Em vez de realizar a limpeza manual do código antigo para impor padrões consistentes e simplificar funções excessivamente complexas, os profissionais podem executar refatorações direcionadas em repos inteiros e modernizar padrões incrementalmente, transformando um grande projeto em um processo contínuo de gerenciamento da dívida, tornando a manutenção de rotina mais escalável.
Uma das maiores fontes de dívida é a falta de contexto. As ferramentas de documentação de código de IA podem gerar documentação para sistemas legados e explicar o que as funções realmente fazem. Elas podem eliminar código redundante e sugerir oportunidades de consolidação. Isso reduz o tempo de integração e simplifica o processo de desenvolvimento, resolvendo o medo de quebrar algo ao tocar em código antigo.
Os testes automatizados podem ajudar os desenvolvedores a encontrar e eliminar rapidamente bugs ocultos e modificar com segurança o código legado. Isso pode acelerar o progresso em cada sprint e reduzir o backlog de bugs por meio de correções eficientes, evitando regressões dispendiosas. Muitas vezes, o verdadeiro empecilho não é um código ruim, mas a falta de um ambiente seguro para alterá-lo. A IA pode ler e entender a semântica do código, inferir o comportamento pretendido do código ou de um módulo específico e gerar casos de teste significativos com base nessa compreensão. Os membros da equipe podem pedir à IA para gerar testes que abranjam casos extremos e reflitam o comportamento atual, executar esses testes para estabelecer uma linha de base e, em seguida, refatorar o código e testar novamente.
A IA pode analisar sistemas em alto nível, identificando componentes acoplados e dependências, e sugerindo caminhos de atualização que informam um roteiro estratégico que leva em conta o funcionamento dos componentes vinculados. Isso é especialmente útil em migrações em grande escala, que podem ser arriscadas. A IA ajuda traduzindo código entre frameworks e linguagens, atualizando APIs em muitos arquivos e mantendo a consistência durante as transições.
De acordo com o estudo do IBV, a parcela da IA nos gastos com TI deve aumentar de aproximadamente 11% para mais de 18%. Esse crescimento exigirá a priorização da redução da dívida; caso contrário, o investimento em IA corre o risco de ser prejudicado por custos que não aparecem no balanço patrimonial.
O gerenciamento da dívida técnica frequentemente é enquadrado como um problema de engenharia, mas também é cultural. Trata-se tanto de estruturar equipes e alinhar incentivos quanto de limpar código antigo.
Em muitas organizações, as equipes de engenharia são implicitamente recompensadas por enviar novas funcionalidades rapidamente, e a manutenção a longo prazo é despriorizada. Os roteiros enfatizam resultados visíveis para os usuários finais, e os esforços para reduzir a dívida futura muitas vezes não conseguem competir com esse incentivo. Com o tempo, isso cria um desequilíbrio que recompensa os desenvolvedores por expandir a dívida técnica em vez de reduzi-la.
Equipes isoladas e fluxos de trabalho fragmentados podem agravar o problema. Quando a propriedade de um sistema é distribuída entre muitos stakeholders, nenhuma equipe se sente responsável por sua integridade geral, e as decisões tomadas para benefício de uma equipe podem, na verdade, prejudicar outra equipe. Decisões de curto prazo tomadas por uma equipe podem ter efeitos imprevistos e duradouros. Sem um responsável claro, nenhuma equipe individual é responsável por manter e otimizar um sistema ao longo do tempo. O código novo rapidamente se torna “código legado”.
Além da mudança organizacional para lidar com a propriedade e a cooperação entre as equipes, transformar o projeto de redução da dívida técnica em um processo contínuo é uma abordagem necessária. Um gerenciamento de projeto rigoroso é fundamental para identificar a dívida técnica e lidar com ela com avaliações regulares do código.
A IA pode ajudar a sistematizar a análise do código ao reduzir o custo das tarefas de manutenção de rotina, permitindo que as equipes lidem com a dívida técnica de forma incremental, em vez de adiar melhorias para um futuro que parece nunca chegar, levando, em última análise, a um código de alta qualidade. Com o tempo, esses ganhos se acumulam, resultando em maior qualidade de software e melhores resultados de negócios.
Leia o relatório da Gartner para descobrir insights praticáveis que ajudarão você a transformar a produtividade dos desenvolvedores em um catalisador para o crescimento empresarial.
Apoie seu próximo projeto com alguns de nossos recursos mais usados. Comece e saiba mais sobre os modelos compatíveis que a IBM fornece.
Participe da comunidade para arquitetos e desenvolvedores de IA para aprender, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas.
Acelere a entrega de software com o Bob, seu parceiro de IA para desenvolvimento seguro e com reconhecimento de intenção.
Otimize os esforços de desenvolvimento de software com ferramentas confiáveis orientadas por IA que minimizem o tempo investido em programação, depuração, refatoração ou conclusão de código e abra mais espaço para a inovação.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.