O que é alinhamento de LLMs?

Os LLMs podem ser muito úteis, mas seu uso apresenta riscos éticos e sociais. Esses riscos não são causados por um projeto inadequado ou erro do desenvolvedor: são uma consequência fundamental da natureza humana e da forma como treinamos os LLMs.

Os LLMs obtêm seus conhecimentos básicos e habilidades linguísticas por meio de pré-treinamento autossupervisionado em uma grande quantidade de amostras de texto não rotuladas. Após "aprender" os padrões encontrados em bilhões e bilhões de frases em seus dados de treinamento, um LLM pode gerar textos gramaticalmente coerentes que seguem esses padrões.

Mas, ao fazer isso, essas saídas do modelo também podem reproduzir qualquer conteúdo prejudicial presente nesse conjunto de dados de treinamento. Se os dados de treinamento contiverem vieses, imprecisões, conteúdo tóxico ou visualizações discriminatórias, o texto gerado pelo LLM também conterá. Se os dados de treinamento coletados por extração da Internet contiverem informações privadas ou confidenciais, o LLM pode vazar essas informações. Em geral, a natureza probabilística de como os LLMs geram suas saídas pode levar a alucinações prejudiciais da IA.

Outros riscos são apresentados pelo potencial de abuso de LLMs. Se seus dados de treinamento incluírem informações sobre a fabricação de armas ou produtos químicos perigosos, o LLM poderá ajudar um indivíduo a prejudicar outras pessoas. Sem proteções, um LLM pode ser usado para gerar desinformação perigosa (mas convincente). Nos cenários hipotéticos mais extremos, um modelo de IA desalinhado poderia teoricamente provocar uma guerra nuclear.

Problemas de alinhamento podem surgir de maneiras inesperadas. Um experimento mental famoso em IA é o cenário de "maximização de clipes de papel" do filósofo Nick Bostrom. Bostrom descreveu uma superinteligência artificial encarregada de fabricar clipes de papel, que determinou que a melhor maneira de atingir seu objetivo seria começar “transformando primeiro toda a Terra e depois porções crescentes do espaço em instalações de fabricação de clipes de papel”.2

O alinhamento de LLMs, como disciplina, surgiu como uma tentativa de mitigar esses riscos o suficiente para tornar os LLMs práticos para uso no mundo real e seguros o suficiente para o progresso contínuo. Quanto mais os LLMs são integrados ao nosso cotidiano, mais essencial se torna entender e levar em conta possíveis desalinhamentos com os interesses humanos.