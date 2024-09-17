O que é inteligência geral artificial (AGI)?

Alan Turing, uma figura seminal na história da ciência da computação teórica, publicou uma das primeiras e mais influentes definições de inteligência de máquina em seu artigo de 1950, "Computer Machinery and Intelligence". O núcleo de seu argumento era que a inteligência pode ser definida pelo comportamento, em vez de qualidades filosóficas místicas. Reconhecendo a dificuldade de definir definições sólidas de conceitos como máquinas e pensamento, Turing propôs uma maneira simples de contornar o problema com base em um jogo festivo chamado Jogo da Imitação.

O "Teste de Turing" é simples: um observador humano deve ler amostras de texto e determinar se elas foram geradas por um humano ou por uma máquina. Turing propôs que, se um humano não consegue distinguir entre a saída do programa e a saída de outro ser humano, pode-se dizer que o programa demonstra inteligência semelhante à humana.

Críticas ao Teste de Turing

Apesar de sua influência gigantesca, os cientistas da computação hoje não consideram que o Teste de Turing seja uma medida adequada de AGI. Em vez de demonstrar a capacidade de as máquinas pensam, o teste muitas vezes simplesmente destaca como os seres humanos são fáceis de enganar.

Por exemplo, em 1966 Joseph Weizelbaum criou um programa de chatbot chamado ELIZA que aplicava regras simples para transformar a linguagem humana da entrada de um usuário em uma resposta do chatbot. O primeiro programa que ele projetou com esse chatbot foi chamado DOCTOR, projetado para imitar um psicoterapeuta rogeriano, respondendo genericamente ou reformulando a entrada do usuário na forma de uma pergunta:

Humano: bem, meu namorado me fez vir aqui. ELIZA: seu namorado fez você vir aqui? Humano: ele diz que eu fico deprimido na maior parte do tempo. ELIZA: lamento saber que você está deprimida. Humano: é verdade. Estou infeliz. ELIZA: você acha que vir aqui vai te ajudar a não ser infeliz?

Como Weizelbaum explicou em seu trabalho de 1976, Computer Power and Human Reason, ele ficou “surpreso ao ver como as pessoas conversando com a DOCTOR de forma rápida e profunda se envolveram emocionalmente com o computador e como elas o antropomorfizaram de forma inequívoca”. Ele observou que até mesmo sua assistente, que o observou trabalhar no programa por meses e obviamente conhecia sua metodologia simples, pediu-lhe para sair da sala por privacidade quando ela começou a conversar com ele.1 Esse fenômeno veio a ser conhecido como O Efeito ELIZA.